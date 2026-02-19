BERLINALE 2026: "At the Sea" to zmarnowany taniec? Recenzujemy film Kornéla Mundruczó

Do Berlina Kornél Mundruczó przyjechał z "filmem z Amy Adams", tyle że na samym festiwalu zabrakło Amy Adams. "At the Sea" reżysera "Cząstek kobiety" zbiera od umiarkowanych po negatywne recenzje. Adam Kruk nazywa go wręcz "wypadkiem przy pracy". Co poszło nie tak?
Poniżej można przeczytać fragment recenzji Adama Kruka. Cała jest dostępna na karcie filmu "At the Sea
" POD LINKIEM TUTAJ
.
"At the Sea", reż. Kornél MundruczóZmarnowany taniec
autor: Adam Kruk
Jest kilku Kornélów Mundruczó
. Jeden z nich pracuje na deskach teatralnych, kolejni stoją za kamerą. Wczesny był bardzo eksperymentalny, wręcz artystowski. Później kompletnie zmienił styl (i tego lubię najbardziej), udowadniając w "Białym Bogu
" i "Księżycu Jowisza
", że kino węgierskie – czy szerzej europejskie – może być prawdziwie spektakularne, z ducha hollywoodzkie, niemal superbohaterskie. Sukcesy te zaprowadziły go do kręcenia filmów anglojęzycznych, nie jednak superprodukcji, lecz kameralnych (przynajmniej jak na warunki amerykańskie) dramatów psychologicznych. Okres ten, rozpoczęty udanymi "Cząstkami kobiety
", trwa do dziś – w konkursie tegorocznego Berlinale oglądać można następną jego odsłonę. Jako że na premierę czeka jeszcze szumnie zapowiadane "Place to Be
", miejmy nadzieję, że "At the Sea
" jest dla reżysera, niezwykle sprawnego w każdym ze swoich oblicz, jedynie wypadkiem przy pracy.
Tym razem bowiem niewiele się udało – może z wyjątkiem kreacji Amy Adams
, która nigdy przecież nie schodzi poniżej pewnego poziomu. Do dobrych tytułów ostatnio jednak zdecydowanie szczęścia nie miała – pamiętacie "Kobietę w oknie
"? A czy udało się Wam już zapomnieć o "Elegii dla bidoków
"? Choć na berlińską premierę "At the Sea
" aktorka nie przyjechała – być może przeczuwając, że nie okaże się on dziełem spełnionym – na pewno jest to tyleż obraz Mundruczó
, ileż "film z Amy Adams
". Podczas prawie dwugodzinnego seansu oglądamy ją na ekranie właściwie przez cały czas jako Laurę, która po półrocznej terapii opuszcza ośrodek odwykowy. Wcześniej wysoko funkcjonująca alkoholiczka, większa niż samo życie, ogarniała wszystko na 200%, dopóki… nie spowodowała wypadku, w którym ucierpiał jej kilkuletni syn (Redding Munsell
). Kobieta musi się pojednać nie tylko z nim, ale też ze starszą córką (Chloe East
), będącą w trudnym wieku dojrzewania, w dodatku zdradzającą symptomy DDA, oraz mężem (słaby występ Murraya Bartletta
). Przede wszystkim zaś dojść do porozumienia z sobą samą.