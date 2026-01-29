BERLINALE 2026: Ewa Puszczyńska ("Prawdziwy ból") w jury konkursu głównego

Festiwal w Berlinie kilka dni temu ogłosił listę filmów, które w tym roku będą walczyć o Złotego Niedźwiedzia (znajdziecie ją TUTAJ). Teraz poznaliśmy skład tegorocznego jury konkursu głównego. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Berlinale 2026: Ewa Pusczyńska w jury
W jury pod przewodnictwem Wima Wendersa
znalazła się m.in. Ewa Puszczyńska
– producentka nagrodzonych Oscarami filmów "Ida
" (reż. Paweł Pawlikowski
) i "Strefa interesów
" (reż. Jonathan Glazer
). Towarzyszyć jej będą amerykański reżyser Reinaldo Marcus Green
("King Richard: Zwycięska rodzina
"), japońska reżyserka Hikari
("Rodzina do wynajęcia
"), Min Bahadur Bham
– autor prezentowanej w konkursie głównym festiwalu w 2024 roku "Shambhali
", południowokoreańska aktorka Bae Doona
("Dmuchana lala
", "Atlas chmur
") oraz indyjski reżyser i producent Shivendra Singh Dungarpur
("Celluloid Man
").
Z kolei w jury przeznaczonego dla debiutantów konkursu Nowe Perspektywy znalazła się Dorota Lech – dyrektorka MFF Nowe Horyzonty. Towarzyszyć jej będą francusko-marokańska scenarzystka i reżyserka Sofia Alaoui
("Animalia
") oraz niemiecki reżyser i scenarzysta Frédéric Hambalek
("O czym wie Marielle
"). 76. edycja festiwalu rozpocznie się 12 lutego. Laureatów poznamy 22 lutego.
