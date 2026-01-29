Newsy Filmy Festiwale i nagrody BERLINALE 2026: Ewa Puszczyńska ("Prawdziwy ból") w jury konkursu głównego
Festiwale i nagrody / Filmy

BERLINALE 2026: Ewa Puszczyńska ("Prawdziwy ból") w jury konkursu głównego

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/BERLINALE+2026%3A+Ewa+Puszczy%C5%84ska+%28%22Prawdziwy+b%C3%B3l%22%29+w+jury+konkursu+g%C5%82%C3%B3wnego-164939
BERLINALE 2026: Ewa Puszczyńska (&quot;Prawdziwy ból&quot;) w jury konkursu głównego
źródło: Getty Images
autor: Kurt Krieger - Corbis
Festiwal w Berlinie kilka dni temu ogłosił listę filmów, które w tym roku będą walczyć o Złotego Niedźwiedzia (znajdziecie ją TUTAJ). Teraz poznaliśmy skład tegorocznego jury konkursu głównego.

Berlinale 2026: Ewa Pusczyńska w jury


W jury pod przewodnictwem Wima Wendersa znalazła się m.in. Ewa Puszczyńska – producentka nagrodzonych Oscarami filmów "Ida" (reż. Paweł Pawlikowski) i "Strefa interesów" (reż. Jonathan Glazer). Towarzyszyć jej będą amerykański reżyser Reinaldo Marcus Green ("King Richard: Zwycięska rodzina"), japońska reżyserka Hikari ("Rodzina do wynajęcia"), Min Bahadur Bham – autor prezentowanej w konkursie głównym festiwalu w 2024 roku "Shambhali", południowokoreańska aktorka Bae Doona ("Dmuchana lala", "Atlas chmur") oraz indyjski reżyser i producent Shivendra Singh Dungarpur ("Celluloid Man").

ewa-puszczynska-berlinale-jury-co-obejrzec.jpg Getty Images © Wiktor Szymanowicz

Z kolei w jury przeznaczonego dla debiutantów konkursu Nowe Perspektywy znalazła się Dorota Lech – dyrektorka MFF Nowe Horyzonty. Towarzyszyć jej będą francusko-marokańska scenarzystka i reżyserka Sofia Alaoui ("Animalia") oraz niemiecki reżyser i scenarzysta Frédéric Hambalek ("O czym wie Marielle").

76. edycja festiwalu rozpocznie się 12 lutego. Laureatów poznamy 22 lutego.

"Strefa interesów" w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o "Strefie interesów". Dramat wojenny Jonathana Glazera w 2024 roku zdobył Oscary w kategoriach najlepszy dźwięk i najlepszy film międzynarodowy.



Zobacz zwiastun "Prawdziwego bólu"


Ewa Puszczyńska pracowała też jako producentka przy komediodramacie "Prawdziwy ból", który w styczniu 2024 roku zadebiutował na festiwalu Sundance. Przypominamy zwiastun:


