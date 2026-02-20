BERLINALE 2026: Wiek zgody w "Queen at Sea" (recenzja)

Adam Kruk obejrzał w Berlinie "Queen at Sea" – i znalazł w nim swojego faworyta do Złotego Niedźwiedzia. Film Lance'a Hammera porusza nietypowy temat – i snuje wraz z nim rozważania o miłość i odpowiedzialności za osoby, które kochamy. Fragment jego recenzji znajdziecie poniżej. Cała dostępna jest na karcie filmu POD LINKIEM TUTAJ.
"Queen at Sea", reż. Lance HammerWiek zgody
Autor: Adam Kruk
Nie od dziś wiadomo, że nawet to, co najbardziej prywatne, jest polityczne. Każdy kraj na przykład wyznacza wiek, od którego osoba może być uznana za zdolną do wyrażenia przyzwolenia na czynności seksualne, poniżej którego te uznawane są za przestępstwo. Jeśli dyskutuje się zazwyczaj o minimalnym wieku przyzwolenia, to czy powinien istnieć też ten maksymalny? Jakkolwiek absurdalnie nie brzmiałoby tak postawione pytanie, to właśnie od niego zaczyna się "Queen at Sea
" – jeden z konkursowych faworytów tegorocznego Berlinale. Na szczęście wyrażone zostaje tu nie słowami, ale wspaniałą sceną otwarcia, w której nie chodzi bynajmniej o to, czy przyjemność seniorów mogłaby kogoś gorszyć (nikomu nic do tego). Problem pojawia w przypadku osób pozbawionych możliwości wyrażenia zgody ze względu na stan zdrowia – dajmy na to paraliż, demencję, Alzhaimera... Co wówczas wolno i komu? Kto powinien o tym decydować?
W najnowszym filmie Lance'a Hammera
, autora "Balastu
", tego rodzaju pytania stanowią jedynie punkt wyjścia do bardziej ogólnych rozważań o miłości i odpowiedzialności za osoby, które kochamy. Sytuacje rodzinne, które mogłaby przydarzyć się w wielu miejscach na świecie, tu opowiedziane zostały z prawdziwie brytyjską dbałością o wiarygodność przedstawienia. Jesteśmy w Londynie, do którego z Newcastle przyjeżdża Amanda (Juliette Binoche
), by zaopiekować się schorowaną matką Leslie (Anna Calder-Marshall
). Ta mieszka z mężem Martinem (Tom Courtenay
) w typowym dla północnego Londynu wiktoriańskim szeregowcu, gdzie schodów zdaje się być więcej niż przestrzeni, co może stwarzać zagrożenie dla osoby w starszym wieku. W dodatku stan zdrowia Leslie okazuje się na tyle poważny, że córka zastanawia się, czy jej ojczym jest w stanie podołać samodzielnej opiece nad nią. Pojawiają się wątpliwości, czy w ogóle zajmuje się nią w sposób odpowiedni, gdy nakrywa parę podczas stosunku – jak się okazuje, nie pierwszy raz.