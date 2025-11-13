BNP Paribas Warsaw SerialCon 2025: Znamy nominacje. To oni powalczą o tytuł Najlepszego Polskiego Serialu Roku!

Serialowa machina ruszyła! Druga edycja BNP Paribas Warsaw SerialCon wchodzi w decydującą fazę, ogłaszając twórców, aktorów i produkcje, które powalczą o prestiżowe nagrody. To są historie, które porwały całą Polskę i zdefiniowały popkulturę minionego roku!
Wyzwanie rzucone! Po sukcesie pierwszej odsłony BNP Paribas Warsaw SerialCon
festiwal ponownie staje się miejscem, gdzie spotykają się najważniejsze nazwiska branży, kreatywne wizje i najświeższe emocje. BNP Paribas Warsaw SerialCon to nie tylko zestawienie najlepszych polskich produkcji – to święto opowieści, które definiują współczesną kulturę, kształtują wrażliwość widzów i pokazują, że polskie seriale potrafią konkurować z europejskimi i światowymi hitami. To właśnie z myślą o twórcach, producentach i aktorach, którzy kształtują krajobraz współczesnej kultury audiowizualnej, powstały pierwsze w Polsce wyróżnienia dedykowane branży serialowej. Ich celem jest docenienie talentu, odwagi narracyjnej i konsekwentnej pracy twórczej, która sprawia, że polskie seriale coraz śmielej konkurują na międzynarodowej scenie.
O tytuł Najlepszego Polskiego Serialu Roku oraz nagrody w pozostałych kategoriach zmierzą się produkcje, które w ostatnich miesiącach nie schodziły z ust widzów i nie opuszczały topowych rankingów streamingowych!
Kto wyłoni zwycięzców tej zaciętej rywalizacji? Decyzję podejmie międzynarodowe jury składające się z prawdziwych autorytetów branży filmowej i serialowej! W składzie, pod przewodnictwem Łukasza Palkowskiego
("Chyłka
", "Bogowie
"), znaleźli się m.in.: Frank Spotnitz
(twórca formatów jak "Z Archiwum X
"), Barry “Baz" Idoine
(nominowany do Emmy operator "The Mandalorian
"), Susie Liggat
(producentka "Doktora Who
"), Richard Bullock
, Edward K. Gibbon
. To ich ekspercka wiedza zadecyduje, kto zgarnie statuetkę!
Najlepszy Polski Serial Roku 2025 "Aniela"
- historia kobiety z wyższych sfer, która w atmosferze skandalu traci majątek, status, małżeństwo i znajomości. W nowej, surowej rzeczywistości Warszawy bohaterka zaczyna odkrywać umiejętności przetrwania i przewartościowania samej siebie by na nowo zbudować życie i odzyskać opiekę nad córką. "Breslau"
- akcja serialu przenosi nas do 1936 roku, gdzie tuż przed XI Igrzyskami Olimpijskimi w Berlinie komisarz policji, Franz Podolsky, podejmuje się sprawy serii tajemniczych i brutalnych morderstw. Znany z kontrowersyjnych, lecz skutecznych metod działania, Podolsky staje twarzą w twarz z rosnącym w siłę złem. "Czarna śmierć"
- gdy Łucja Winter kończy swoją zagraniczną misję wywiadowczą, nikt nie spodziewa się, że stolica Dolnego Śląska stanie się ogniskiem groźnej choroby zakaźnej. Władze podejmują drastyczną decyzję o izolacji, a mieszkańcy Wrocławia zostają odcięci od zewnętrznego świata, rozpoczynając bezprecedensową walkę o przeżycie. "Heweliusz"
- serial inspirowany tragicznymi wydarzeniami z nocy 13 na 14 stycznia 1993 roku, kiedy to zatonął wraz z pasażerami i załogą prom MS Jan Heweliusz. Serial opowiada nie tylko o tragedii na morzu, lecz także o jej konsekwencjach – walce o sprawiedliwość, godność i pamięć w czasach społecznej transformacji. "Minuta ciszy 2"
- dotychczasowi wrogowie zmuszeni są połączyć siły, aby przetrwać. Na ich terenie pojawia się bowiem przeciwnik, który bez skrupułów dąży do likwidacji ich biznesów. "Porządny człowiek"
- serial pokazuje cienką granicę między normalnym, szablonowym życiem a dramatem i utratą kontroli. Ceniony kardiochirurg, oddany mąż i ojciec, potrąca człowieka na drodze, co uruchamia lawinę kłamstw i coraz bardziej desperackich prób utrzymania pozorów. "Przesmyk"
- thriller szpiegowski osadzony w realiach konfliktu na wschodniej flance Europy. Agentka polskiego wywiadu planuje odejść ze służby, lecz gdy jej partner zostaje zdemaskowany i znika bez śladu, zostaje wciągnięta z powrotem w niebezpieczny świat intryg, prowokacji i wojny hybrydowej. "The Office 5"
- serial to humorystyczna interpretacja biurowego życia firmy "Kropliczanka" w Siedlcach. W najnowszym sezonie pojawią się nowe wątki: groźba przeniesienia siedziby firmy, zmiany w życiu uczuciowym bohaterów oraz świeża dawka humoru na tle korporacyjnej rzeczywistości. "Zatoka szpiegów"
- ciąg dalszy losów Franza Neumanna rozgrywa się w 1941 roku, tuż przed atakiem Niemiec na ZSRR. Do walki pomiędzy wywiadami dołączył trzeci gracz – Sowieci. Franz, który odbywa służbę w dowództwie w Kriegsmarine, musi walczyć o utrzymanie swojej wiarygodności w oczach Niemców. Najlepsza rola żeńska:
Vanessa Aleksander
"The Office PL 5
" Sandra Drzymalska
"Breslau
" Lena Góra
"Przesmyk
" Anna Karczmarczyk
"Czarna śmierć
" Małgorzata Kożuchowska
"Aniela
" Justyna Wasilewska
"Heweliusz
" Najlepsza rola męska:
Krzysztof Czeczot
"Porządny człowiek
" Bartosz Gelner
"Zatoka szpiegów
" Cezary Pazura
"Czarna śmierć
" Tomasz Schuchardt
"Breslau
" Robert Więckiewicz
"Minuta ciszy
" Adam Woronowicz
"The Office PL 5
" Najlepsza reżyseria: Kuba Czekaj
"Czarna śmierć
" Jan Holoubek
"Heweliusz
" Jacek Lusiński
"Minuta ciszy
" Jan P. Matuszyński
"Przesmyk
" Jakub Piątek
& Kuba Czekaj
"Aniela
" Aleksandra Terpińska
"Porządny człowiek
" Najlepsze zdjęcia: Kacper Fertacz
"Przesmyk
" Paweł Flis
"Breslau
" Bartłomiej Kaczmarek
"Heweliusz
" Maciej Lisiecki
"Minuta ciszy
" Wojciech Węgrzyn
"Aniela
" Kacper Zieliński
"Zatoka szpiegów
" Najlepsza reżyseria obsady:
Piotr Bartuszek, Nadia Lebik, Kacper Kowalski, Krzysztof Łączak: "The Office PL 5
"
Viola Borcuch: "Breslau
", "Przesmyk
", "Porządny człowiek
"
Marta Kownacka: "Aniela
"
Nadia Lebik: "Minuta Ciszy
" Najlepszy scenariusz:
Kasper Bajon
"Heweliusz
" Paweł Demirski
"Aniela
" Piotr Derewenda
, Wojciech Lepianka
"Czarna śmierć
" Bartosz Janiszewski
, Magdalena Żakowska
"Breslau
" Wojciech Lepianka
, Michał Godzic
"Zatoka szpiegów
" Karolina Szymczyk-Majchrzak
, Dana Łukasińska
, Jan P. Matuszyński
"Przesmyk
" BNP Paribas Tomorrow's Icon
Vanessa Aleksander
: "The Office PL 5
" Adam Bobik
: "Breslau
" Karolina Bruchnicka
: "Minuta ciszy
" Konrad Eleryk
: "Heweliusz
" Anna Karczmarczyk
: "Czarna śmierć
" Tomasz Ziętek
: "Czarna śmierć
"
Nagroda BNP Paribas Tomorrow’s Icon wyróżnia twórców, którzy przedstawiają przełomowe i oryginalne spojrzenie na sztukę serialu. Już po raz drugi mamy przyjemność być partnerem i sponsorem nagrody Tomorrow’s Icon. To nagroda, która przyznawana jest młodemu, kreatywnemu artyście lub artystce, którzy wyróżniają się w danym roku innowacyjnym spojrzeniem na polski serial, tym samym przykuwając uwagę branży i widzów. Chcemy w ten sposób uhonorować nieszablonowość, odwagę, podjęte ryzyko czy oryginalność. Wierzymy, że właśnie takie działania – unikatowe i odważne – popychają rozwój polskiej sztuki filmowej i serialowej, wybijając polskich artystów na arenie międzynarodowej i zapewniając nam-widzom widowiska na absolutnie najwyższym poziomie – mówi Małgorzata Wasiuk, dyrektorka Departamentu Strategii Marki i Aktywizacji w Banku BNP Paribas.
Laureatów konkursu poznamy 30 listopada 2025 roku podczas gali zamknięcia II BNP Paribas Warsaw SerialCon.