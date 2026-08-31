Back to school z Cinema City – jesień pełna filmów, wiedzy i wspólnych doświadczeń

Nowy rok szkolny to nowe lekcje, nowe wyzwania i… nowe okazje, by wyjść poza szkolną ławkę. Back to school z Cinema City to propozycja dla nauczycieli, którzy szukają pomysłu na edukacyjne wyjście do kina, klasową integrację lub ciekawe uzupełnienie zajęć.
Tej jesieni w Cinema City będzie się działo – zarówno na ekranie, jak i poza nim. Nowe filmy, materiały edukacyjne, wideoprelekcje, a także wyjątkowe zajęcia na żywo – sprawdźcie, co przygotowaliśmy dla grup szkolnych.
Nowa wideoprelekcja "W świecie algorytmów"
Kto decyduje o tym, co widzimy w Internecie? Dlaczego niektóre treści przyciągają naszą uwagę bardziej niż inne? I jak algorytmy wpływają na nasze wybory?
"W świecie algorytmów" to nowa wideoprelekcja poświęcona bańkom informacyjnym i dezinformacji. Uczniowie dowiedzą się, jak cyfrowy świat wpływa na ich decyzje oraz dlaczego emocjonalne treści tak skutecznie przyciągają uwagę.
To porcja wiedzy, która może stać się świetnym punktem wyjścia do rozmowy o tym, dlaczego w Internecie widzimy właśnie takie treści, a nie inne – i jak bardziej świadomie poruszać się po cyfrowym świecie.
"W świecie algorytmów" dołącza do innych wideoprelekcji dostępnych w ramach programu "W Młodym Kinie". To materiały, które pozwalają połączyć seans z edukacją i rozmową na tematy bliskie współczesnym uczniom.
Jesienne premiery, które warto zobaczyć z klasą
W najbliższych tygodniach repertuar dla szkół przyniesie propozycje zarówno dla starszych, jak i młodszych uczniów.
Na szczególną uwagę zasługują filmy "Lalka
" oraz "100 dni: Misja Zeus
", do których przygotowane zostaną materiały edukacyjne i wideoprelekcje.
"Lalka
" to propozycja przede wszystkim dla uczniów szkół ponadpodstawowych, w szczególności maturzystów. Ekranizacja jednej z najważniejszych lektur szkolnych może być ciekawym uzupełnieniem pracy z powieścią Bolesława Prusa i punktem wyjścia do rozmowy o jej bohaterach, problematyce oraz współczesnym odbiorze klasyki.
Z kolei "100 dni: Misja Zeus
" to propozycja dla młodzieży i kontynuacja popularnego filmu "100 dni do matury
". Tym razem bohaterowie opuszczają szkolne mury i mierzą się z pierwszymi wyzwaniami dorosłości. Film łączy elementy komedii i kina akcji z historią młodych ludzi stojących u progu dorosłego życia.
Młodszych uczniów mogą natomiast zainteresować "Zapomniana wyspa
" oraz "Supermocni
" – filmy, które świetnie sprawdzą się podczas wspólnego, pełnego przygód wyjścia klasowego do kina.
A powodów, by zaplanować taki seans właśnie jesienią, jest więcej. Początek roku szkolnego, Dzień Chłopaka czy Dzień Nauczyciela to doskonałe okazje, by na chwilę odejść od codziennego planu lekcji, zrobić coś razem i wspólnie przeżyć filmową przygodę.
Kino dla grup szkolnych – więcej możliwości, mniej organizowania
Organizacja szkolnego wyjścia do kina może być prostsza, niż się wydaje. W ramach oferty dla szkół Cinema City grupy mogą skorzystać z:
- biletów grupowych w specjalnych cenach,
- darmowych biletów dla opiekunów,
- możliwości dopasowania godziny porannego seansu do potrzeb grupy,
- specjalnej oferty barowej.
Dzięki temu nauczyciele mogą łatwiej zaplanować wyjście, a uczniowie skupić się na tym, co najważniejsze – wspólnym kinowym doświadczeniu.
Nowa oferta barowa dla grup
Szkolne wyjście do kina można uzupełnić ofertą barową dopasowaną do potrzeb grupy.
W ramach Oferty szkolnej SOLO uczestnicy samodzielnie kupują wybrane produkty. Oferta szkolna ŁĄCZONA przeznaczona jest natomiast dla grup, w których opiekun zamawia i opłaca wybrane produkty dla uczestników.
W przypadku Oferty szkolnej ŁĄCZONEJ opiekun przy kasie podaje dokładną liczbę zamawianych produktów i opłaca je podczas jednej transakcji. Z oferty może skorzystać grupa, jeśli wybierze ją co najmniej 50% jej uczestników, a minimalne zamówienie obejmuje 5 produktów.
Obie opcje można dowolnie łączyć, dzięki czemu łatwiej dopasować wybór do potrzeb całej grupy i poszczególnych uczestników.
Przyroda na żywo? Spotkanie z Poznańskim Zoo w IMAX
A gdyby zwykłą lekcję przyrody przenieść na wielki ekran?
W dwóch kinach Cinema City – Poznań Plaza oraz Punkt 44 w Katowicach – uczniowie mogą wziąć udział w interaktywnych zajęciach prowadzonych na żywo we współpracy z Poznańskim Ogrodem Zoologicznym.
Podczas spotkania edukator Zoo zabiera uczniów w podróż po świecie zwierząt. Klasa może nie tylko obserwować mieszkańców ogrodu, lecz także zadawać pytania i aktywnie uczestniczyć w zajęciach.
Następnie na uczestników czeka film przyrodniczy w technologii IMAX 3D, który pozwala zobaczyć świat natury z zupełnie nowej perspektywy.
To połączenie edukacji, kontaktu na żywo i kinowych emocji, które może zamienić zwykłą wycieczkę szkolną w doświadczenie, o którym uczniowie będą jeszcze długo rozmawiać.
Gotowi na filmową jesień?
Niezależnie od tego, czy planujecie edukacyjne wyjście do kina dla maturzystów, seans dla uczniów szkoły podstawowej, lekcję w kinie czy klasową integrację, jesienna oferta Cinema City daje wiele możliwości.
Wybierzcie film, zaplanujcie termin i sprawdźcie, co przygotowaliśmy dla grup szkolnych na nowy rok szkolny.
A potem pozostaje już tylko jedno – odliczać dni do pierwszego jesiennego seansu!
Więcej o ofercie dla szkół znajdziesz na: www.cinema-city.pl/szkoly
Informacja sponsorowana