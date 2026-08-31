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Back to school z Cinema City – jesień pełna filmów, wiedzy i wspólnych doświadczeń

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Nowy rok szkolny to nowe lekcje, nowe wyzwania i… nowe okazje, by wyjść poza szkolną ławkę. Back to school z Cinema City to propozycja dla nauczycieli, którzy szukają pomysłu na edukacyjne wyjście do kina, klasową integrację lub ciekawe uzupełnienie zajęć.


Tej jesieni w Cinema City będzie się działo – zarówno na ekranie, jak i poza nim. Nowe filmy, materiały edukacyjne, wideoprelekcje, a także wyjątkowe zajęcia na żywo – sprawdźcie, co przygotowaliśmy dla grup szkolnych.

Nowa wideoprelekcja "W świecie algorytmów"



Kto decyduje o tym, co widzimy w Internecie? Dlaczego niektóre treści przyciągają naszą uwagę bardziej niż inne? I jak algorytmy wpływają na nasze wybory?

"W świecie algorytmów" to nowa wideoprelekcja poświęcona bańkom informacyjnym i dezinformacji. Uczniowie dowiedzą się, jak cyfrowy świat wpływa na ich decyzje oraz dlaczego emocjonalne treści tak skutecznie przyciągają uwagę.

To porcja wiedzy, która może stać się świetnym punktem wyjścia do rozmowy o tym, dlaczego w Internecie widzimy właśnie takie treści, a nie inne – i jak bardziej świadomie poruszać się po cyfrowym świecie.

"W świecie algorytmów" dołącza do innych wideoprelekcji dostępnych w ramach programu "W Młodym Kinie". To materiały, które pozwalają połączyć seans z edukacją i rozmową na tematy bliskie współczesnym uczniom.

Jesienne premiery, które warto zobaczyć z klasą



W najbliższych tygodniach repertuar dla szkół przyniesie propozycje zarówno dla starszych, jak i młodszych uczniów.

Na szczególną uwagę zasługują filmy "Lalka" oraz "100 dni: Misja Zeus", do których przygotowane zostaną materiały edukacyjne i wideoprelekcje.

"Lalka" to propozycja przede wszystkim dla uczniów szkół ponadpodstawowych, w szczególności maturzystów. Ekranizacja jednej z najważniejszych lektur szkolnych może być ciekawym uzupełnieniem pracy z powieścią Bolesława Prusa i punktem wyjścia do rozmowy o jej bohaterach, problematyce oraz współczesnym odbiorze klasyki.

Z kolei "100 dni: Misja Zeus" to propozycja dla młodzieży i kontynuacja popularnego filmu "100 dni do matury". Tym razem bohaterowie opuszczają szkolne mury i mierzą się z pierwszymi wyzwaniami dorosłości. Film łączy elementy komedii i kina akcji z historią młodych ludzi stojących u progu dorosłego życia.

Młodszych uczniów mogą natomiast zainteresować "Zapomniana wyspa" oraz "Supermocni" – filmy, które świetnie sprawdzą się podczas wspólnego, pełnego przygód wyjścia klasowego do kina.

A powodów, by zaplanować taki seans właśnie jesienią, jest więcej. Początek roku szkolnego, Dzień Chłopaka czy Dzień Nauczyciela to doskonałe okazje, by na chwilę odejść od codziennego planu lekcji, zrobić coś razem i wspólnie przeżyć filmową przygodę.


Kino dla grup szkolnych – więcej możliwości, mniej organizowania



Organizacja szkolnego wyjścia do kina może być prostsza, niż się wydaje. W ramach oferty dla szkół Cinema City grupy mogą skorzystać z:

-  biletów grupowych w specjalnych cenach,
-  darmowych biletów dla opiekunów,
-  możliwości dopasowania godziny porannego seansu do potrzeb grupy,
-  specjalnej oferty barowej.

Dzięki temu nauczyciele mogą łatwiej zaplanować wyjście, a uczniowie skupić się na tym, co najważniejsze – wspólnym kinowym doświadczeniu.

Nowa oferta barowa dla grup



Szkolne wyjście do kina można uzupełnić ofertą barową dopasowaną do potrzeb grupy.

W ramach Oferty szkolnej SOLO uczestnicy samodzielnie kupują wybrane produkty. Oferta szkolna ŁĄCZONA przeznaczona jest natomiast dla grup, w których opiekun zamawia i opłaca wybrane produkty dla uczestników.

W przypadku Oferty szkolnej ŁĄCZONEJ opiekun przy kasie podaje dokładną liczbę zamawianych produktów i opłaca je podczas jednej transakcji. Z oferty może skorzystać grupa, jeśli wybierze ją co najmniej 50% jej uczestników, a minimalne zamówienie obejmuje 5 produktów.

Obie opcje można dowolnie łączyć, dzięki czemu łatwiej dopasować wybór do potrzeb całej grupy i poszczególnych uczestników.

Przyroda na żywo? Spotkanie z Poznańskim Zoo w IMAX



A gdyby zwykłą lekcję przyrody przenieść na wielki ekran?

W dwóch kinach Cinema City – Poznań Plaza oraz Punkt 44 w Katowicach – uczniowie mogą wziąć udział w interaktywnych zajęciach prowadzonych na żywo we współpracy z Poznańskim Ogrodem Zoologicznym.

Podczas spotkania edukator Zoo zabiera uczniów w podróż po świecie zwierząt. Klasa może nie tylko obserwować mieszkańców ogrodu, lecz także zadawać pytania i aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

Następnie na uczestników czeka film przyrodniczy w technologii IMAX 3D, który pozwala zobaczyć świat natury z zupełnie nowej perspektywy.

To połączenie edukacji, kontaktu na żywo i kinowych emocji, które może zamienić zwykłą wycieczkę szkolną w doświadczenie, o którym uczniowie będą jeszcze długo rozmawiać.

Gotowi na filmową jesień?



Niezależnie od tego, czy planujecie edukacyjne wyjście do kina dla maturzystów, seans dla uczniów szkoły podstawowej, lekcję w kinie czy klasową integrację, jesienna oferta Cinema City daje wiele możliwości.

Wybierzcie film, zaplanujcie termin i sprawdźcie, co przygotowaliśmy dla grup szkolnych na nowy rok szkolny.

A potem pozostaje już tylko jedno – odliczać dni do pierwszego jesiennego seansu!

Więcej o ofercie dla szkół znajdziesz na: www.cinema-city.pl/szkoly 

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