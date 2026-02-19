Bad Bunny z główną rolą w debiucie reżyserskim uznanego rapera

Raper René "Residente" Pérez Joglar, 34-krotny zdobywca nagród Grammy i Latin Grammy, zadebiutuje jako reżyser pełnometrażowego filmu, który jest hołdem dla jego rodzinnej wyspy, Portoryko. Poznaliśmy obsadę produkcji. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Co wiemy o filmie z Bad Bunnym?
Getty Images © SOPA Images
Film zatytułowany "Porto Rico" to epicki "western karaibski" i dramat historyczny, w którym wystąpi (pierwszy raz w głównej roli) Benito Martínez Ocasio, znany jako Bad Bunny
. W obsadzie znaleźli się także Viggo Mortensen
, Edward Norton
oraz Javier Bardem
. Producentem wykonawczym jest Alejandro González Iñárritu
.
Jak informowano w 2023 roku, scenariusz napisał Residente
oraz Alexander Dinelaris
("Birdman
"). Z ówczesnych wieści wynikało, że film opowie o losach José Maldonado Romána, znanego jako Águila Blanca (Biały Orzeł), portorykańskiego rewolucjonisty, który w XIX wieku prowadził grupę byłych więźniów w walce z kolonializmem, dążąc do suwerenności wyspy. Choć nie wiadomo, czy film zachował taką właśnie fabułę, twórcy obiecują połączenie historii z emocjonalnym stylem narracji inspirowanej prawdziwymi wydarzeniami. Residente
w oświadczeniu przekazał, że od dziecka marzył, by nakręcić film o swojej ojczyźnie, a jego dzieło ukaże, kim są jej mieszkańcy.
O Bad Bunnym
niedawno było niezwykle głośno dzięki jego występowi na Super Bowl, gdzie artysta także oddał hołd Portoryko. Jego show obejrzało 128 mln widzów. Piosenkarz ma już doświadczenie aktorskie; wystąpił np. w "Bullet Train
".
