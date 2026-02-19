Newsy Filmy Bad Bunny z główną rolą w debiucie reżyserskim uznanego rapera
Filmy

Bad Bunny z główną rolą w debiucie reżyserskim uznanego rapera

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Bad+Bunny%2C+Javier+Bardem+i+Edward+Norton+w+filmie+%22Porto+Rico%22+Residente-165267
Bad Bunny z główną rolą w debiucie reżyserskim uznanego rapera
źródło: Getty Images
autor: Todd Rosenberg
Raper René "Residente" Pérez Joglar, 34-krotny zdobywca nagród Grammy i Latin Grammy, zadebiutuje jako reżyser pełnometrażowego filmu, który jest hołdem dla jego rodzinnej wyspy, Portoryko. Poznaliśmy obsadę produkcji.


TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ


Co wiemy o filmie z Bad Bunnym?



GettyImages-2243242577.jpg Getty Images © SOPA Images


Film zatytułowany "Porto Rico" to epicki "western karaibski" i dramat historyczny, w którym wystąpi (pierwszy raz w głównej roli) Benito Martínez Ocasio, znany jako Bad Bunny. W obsadzie znaleźli się także Viggo Mortensen, Edward Norton oraz Javier Bardem. Producentem wykonawczym jest Alejandro González Iñárritu.

Jak informowano w 2023 roku, scenariusz napisał Residente oraz Alexander Dinelaris ("Birdman"). Z ówczesnych wieści wynikało, że film opowie o losach José Maldonado Romána, znanego jako Águila Blanca (Biały Orzeł), portorykańskiego rewolucjonisty, który w XIX wieku prowadził grupę byłych więźniów w walce z kolonializmem, dążąc do suwerenności wyspy. Choć nie wiadomo, czy film zachował taką właśnie fabułę, twórcy obiecują połączenie historii z emocjonalnym stylem narracji inspirowanej prawdziwymi wydarzeniami. Residente w oświadczeniu przekazał, że od dziecka marzył, by nakręcić film o swojej ojczyźnie, a jego dzieło ukaże, kim są jej mieszkańcy. 

O Bad Bunnym niedawno było niezwykle głośno dzięki jego występowi na Super Bowl, gdzie artysta także oddał hołd Portoryko. Jego show obejrzało 128 mln widzów. Piosenkarz ma już doświadczenie aktorskie; wystąpił np. w "Bullet Train".

"Bullet Train" - zwiastun



Powiązane artykuły Bad Bunny

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Pucio gości w domach czytelników już od 10 lat!

Seriale

John Malkovich dołącza do prestiżowego kryminału Prime Video

BERLINALE 2026: "At the Sea" to zmarnowany taniec? (recenzja)

Inne Filmy

Mel Gibson ze wsparciem ekskomunikowanego arcybiskupa

6 komentarzy
Filmy Multimedia

TYLKO U NAS: Tak wygląda filmowy Adam Małysz! Mamy zdjęcia

12 komentarzy
Filmy

John Cena i Kate McKinnon w komedii z Jennifer Garner

Filmy

Filmweb poleca: "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"

1 komentarz