"GTA VI": Bad Bunny, Lana Del Rey i Slayer wśród prowadzących stacje radiowe

Rockstar Games ujawniło szczegóły stacji radiowych, które usłyszymy w nadchodzącym "Grand Theft Auto VI". Wśród prowadzących znaleźli się między innymi Bad Bunny, Robyn, Lana Del Rey i członkowie Slayera.
Kogo usłyszymy w roli prowadzących?
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W grze pojawi się Cocoteo FM
, poświęcone współczesnej muzyce latynoamerykańskiej, którego gospodarzami będą Bad Bunny
i RaiNao. AfroBank FM
skupi się z kolei na muzyce afrykańskiej, a za jego program odpowiadać będą Burna Boy i Palms Trax.
Miłośnicy cięższych brzmień dostaną Chamber 106.6
, stację z klasycznym metalem prowadzoną przez Kerry'ego Kinga i Toma Arayę ze Slayera. Flash FM (opisywane jako "miejsce z najlepszym popem"), poprowadzą Robyn oraz modelka Alex Consani. Trick Daddy i Trina zajmą się Dirty South Classics
, a Back Country Radio
, poświęcone "renegade country", będzie prowadzone przez Morgana Wallena, Lanę Del Rey
oraz jej męża, Jeremy'ego Dufrene'a.
RaiNao stwierdziła: Cocoteo rozumie nasz klimat, nasz slang, nasz gust, naszą dumę, nasze doświadczenia, tradycje i wszystkie nasze szalone wybryki
. Artystka przyznała również, że "GTA" było jedną z jej ulubionych serii gier i że możliwość dołączenia do jej świata jest dla niej czymś niesamowitym.
Rockstar zaprezentowało już wcześniej również ścieżkę dźwiękową "GTA VI
". We wrześniu ujawniono 34 utwory, wśród których znalazły się kompozycje Travisa Scotta
, Yung Leana i PinkPantheress. Udostępniono również próbki poszczególnych stacji.
"Grand Theft Auto VI
" zadebiutuje 19 listopada 2026 roku.
Zwiastun "GTA VI"