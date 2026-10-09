Bajecznie bogaci Azjaci wracają. O dziwo, nie w filmie

Mamy pierwszą decyzję programową HBO pod rządami Skydance. To serial telewizyjny będący kontynuacją kinowego hitu sprzed ośmiu lat, czyli "Bajecznie bogatych Azjatów".
Filmowej kontynuacji "Bajecznie bogatych Azjatów" nie będzie
Decyzja ta może zaskakiwać, ponieważ Skydance, przejmując Warner Bros. Discovery, zobowiązało się do wprowadzania do kin 30 filmów rocznie. Kinowy sequel "Bajecznie bogatych Azjatów" wydawał się więc całkiem oczywistym rozwiązaniem. Tym bardziej że projekt był już zapowiadany, ale upadł po konflikcie producentów z Adele Lim, jedną ze scenarzystek oryginału.
Serialowa kontynuacja "Bajecznie bogatych Azjatów" została pierwotnie ogłoszona w 2025 roku i miała powstać dla HBO Max. Teraz projekt przejęło HBO, które dla fanów oryginału ma to dobrą wiadomość: wszystkie najważniejsze osoby związane z filmem powrócą.
Ponowne spotkanie wszystkich to jak powrót do domu. Niesamowite było obserwować, jak widzowie włączają ten film do swojego życia – od wieczorów z mahjongiem po uczynienie z niego idealnego filmu na podróż samolotem. Nie mogę się doczekać, aż podzielę się z wami tym, co będzie dalej. Wreszcie mogę odpowiedzieć na pytanie, które słyszę niemal codziennie od ośmiu lat: 'Kiedy doczekamy się sequela? – skomentował informację o serialu Jon M. Chu.
"Bajecznie bogaci Azjaci" to ekranizacja powieści Kevina Kwana. Główna bohaterka, pochodząca z Nowego Jorku Rachel Chu (Constance Wu), zgadza się pojechać ze swoim chłopakiem Nickiem Youngiem (Henry Golding) do Singapuru na ślub jego najlepszego przyjaciela. Rachel cieszy się, że po raz pierwszy zobaczy Azję, ale jednocześnie denerwuje się przed spotkaniem z rodziną Nicka. Ponadto zupełnie niespodziewanie dowiaduje się, że jej chłopak nie wspomniał o kilku kluczowych szczegółach ze swojego życia. Okazuje się, że jest nie tylko potomkiem jednej z najzamożniejszych rodzin w kraju, ale także jednym z najbardziej pożądanych kawalerów. Fakt, że Rachel jest jego dziewczyną, sprawia, że staje się celem zazdrosnych panien z towarzystwa, a co gorsza – również matki Nicka (Michelle Yeoh), która nie pochwala tego związku. Szybko staje się jasne, że chociaż miłości nie można kupić, pieniądze mogą jednak nieźle namieszać.
O czym dokładnie opowie serialowy sequel? Tego na razie nie ujawniono. Prace na planie ruszą w przyszłym roku.
Ogłoszenie serialowej kontynuacji filmu "Bajecznie bogaci Azjaci"
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