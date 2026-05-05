Barack Obama i Donald Trump uczcili Star Wars Day. Jednemu z nich pomógł Mark Hamill

Tegoroczny Star Wars Day stał się areną nieoficjalnego pojedynku między dwoma prezydentami USA, którzy postanowili udowodnić swoją sympatię do serii w zupełnie innym stylu. Jak datę 4 maja uczcili Barack Obama i Donald Trump?
Były prezydent połączył świętowanie z promocją swojego nowego projektu i wystąpił w materiałach wideo razem z Markiem Hamillem, odtwórcą roli Luke'a Skywalkera. W opublikowanym nagraniu Obama w humorystyczny sposób zapowiada zaplanowane na 19 czerwca otwarcie Obama Presidential Center w Chicago. Podkreśla, że obiekt to nie tylko muzeum, ale przestrzeń mająca inspirować i jednoczyć ludzi. Obama nie stroni od gry słów nawiązującej do "Gwiezdnych wojen", co komentuje sam Hamill, odpowiadając w sposób charakterystycznym dla Yody. W kolejnym wideo aktor "kontaktuje się" z byłym prezydentem za pomocą Mocy.
Z innej strony do świętowania podszedł Donald Trump, który w swoim stylu postawił na zasięgi w mediach społecznościowych. Na oficjalnym profilu Białego Domu pojawiła się grafika, na której Trump "wciela się" w Mandalorianina (oczywiście towarzyszy mu Grogu). W ręku Trump ściska flagę USA, a podpis głosi, że Ameryka jest w gotowości w galaktyce, która wymaga siły. Czyj sposób bardziej przypadł wam do gustu?
In a galaxy that demands strength - America stands ready.