Barbra Streisand nie pojawi się w Cannes. Miała odebrać honorową Złotą Palmę
Barbra Streisand nie pojawi się na tegorocznym festiwalu w Cannes, gdzie miała odebrać honorową Złotą Palmę. W oświadczeniu przesłanym organizatorom gwiazda poinformowała, że jej nieobecność wynika z zaleceń lekarzy i rekonwalescencji po urazie kolana.

Streisand podkreśliła, że bardzo chciała wziąć udział w uroczystości oraz spotkać się z twórcami i gośćmi festiwalu, a także wrócić do Francji, którą - jak zaznaczyła - zawsze darzyła dużą miłością. W swoim oświadczeniu przekazała również gratulacje wszystkim filmowcom prezentującym swoje dzieła podczas tegorocznej edycji oraz podziękowała festiwalowi za wyróżnienie.

Organizatorzy potwierdzili jej nieobecność, jednocześnie zapowiadając, że ceremonia wręczenia honorowej Złotej Palmy mimo to się odbędzie.

W tym roku wyróżnienia otrzymali już Peter Jackson oraz John Travolta. Honorowa Złota Palma przyznawana jest wybitnym twórcom kina za całokształt twórczości, a w przeszłości trafiała m.in. do takich gwiazd, jak Robert De Niro czy Meryl Streep.

Barbra Streisand to zdobywczyni dwóch Oscarów, dziesięciu nagród Grammy i czterech statuetek Emmy. Widzowie znają ją m.in. z filmów "Zabawna dziewczyna", "Hello, Dolly", "Miłość ma dwie twarze", "Jentł", "Tacy byliśmy", "Narodziny gwiazdy" oraz "Poznaj moich rodziców".

Dyrektor festiwalu Thierry Frémaux określił Streisand mianem globalnej gwiazdy i artystki, która przez lata tworzyła projekty w pełni odzwierciedlające jej osobowość. Z kolei przewodnicząca festiwalu Iris Knobloch podkreśliła, że organizatorzy chcieli w tym roku uhonorować twórczynię, która swoją sztuką i konsekwencją w dążeniu do artystycznej wolności wywarła wpływ na kulturę.

