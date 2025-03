Reżyser "Mufasy" zrobi z Zendayi legendę muzyki

Zendaya gwiazdą filmu Barry'ego Jenkinsa

Getty Images © Michael Putland



Projekt nosi tytułi punktem wyjścia dla niego jest autobiografia piosenkarki. Całość powstanie dla studia A24.wybrany został na reżysera projektu. Nowy scenariusz przygotuje, który ostatnio współpracował z Lucą Guadagnino przy filmach " Suspiria " i " Do ostatniej kości ".Główną rolę zagra(" Euforia ").Ronnie Spector jest amerykańską piosenkarką urodzoną w 1943 roku. Sławę przyniosła jej grupa The Ronettes, w której śpiewała razem z siostrą Estelle Bennett i kuzynką Nedrą Talley. W latach 60. grupa miał na swoim koncie sporo hitów, jak choćby "Be My Baby", "Baby, I Love You" i "The Best Part of Breakin' Up".Jej życie prywatne było niezwykle burzliwe za sprawą toksycznego związku z producentem muzycznym Philem Spectorem. W swojej autobiografii piosenkarka wspomina o psychologicznym znęcaniu się. Phil Spector miał podobno zabierać jej wszystkie buty, żeby nie mogła bez jego wiedzy wychodzić z domu i próbować ucieczki. Trzymał też złotą trumnę ze szklanym wiekiem i groził jej, że ją zabije i pochowa w tej trumnie. Ostatecznie z pomocą matki, boso udało jej się uciec. Na rozprawie rozwodowej zgodziła się na to, by Phil Spector zachował prawa do wszystkich tantiem z utworów, które powstały, kiedy byli razem. Później twierdziła, że zgodziła się na to, bo groził jej płatnym zabójcą.Ronnie Spector zmarła w 2022 roku.