Miał być cesarzem w "Gladiatorze 2". Wybrał film Andrei Arnold

Dlaczego Barry Keoghan nie zagra w widowisku Scotta?

Getty Images © Pascal Le Segretain



Zwiastun filmu "Krowa"

Powodem opuszczenia przez aktora projektu Scotta są inne zobowiązani. Chodzi konkretnie o filmO fabule tego filmu na razie nie wiemy nic. Wiadomo za to, kto go nakręci. Za kamerą stanie Angielka Andrea Arnold Arnold to zdobywczyniza film krótkometrażowyi dwóch nagród(za). Ma też na swoim koncie trzy nagrody jury na festiwalu w(za " Red Road ", " Fish Tank " i). Ostatnim filmem fabularnym reżyserki pozostajez 2021 roku.