Bartłomiej Topa nie do poznania! Do roli w filmie "LARP" ćwiczył z kaskaderami i uczył się francuskiego

– fabularny debiut Kordiana Kądzieli , reżysera hitowego serialu „1670” – to zabawna i inteligentna komedia o dojrzewaniu, pierwszej miłości, niełatwych rodzinnych relacjach oraz poznawaniu swojej wewnętrznej siły. Główną rolę w filmie zagrał jeden z najzdolniejszych aktorów młodego pokolenia – Filip Zaręba . Poza nim w obsadzie znaleźli się m.in. Martyna Byczkowska Edyta Olszówka czy Andrzej Kłak . W filmie zobaczymy też Bartłomieja Topę w roli uwielbianego przez młodych ludzi pisarza – Louisa Lacroix.– przyznaje aktor.– podkreśla Topa Wydawać by się mogło, że w realnym życiu Bartłomieja Topy z Louisem Lacroix nic nie łączy. Prawda jest jednak nieco inna. Mimo że Topa nie wydał nigdy żadnej książki i nie marzył o tym, by zostać poczytnym pisarzem, to w młodości pisał wiersze.– wyjaśnia aktor.– dodaje Topa LARP to terenowa wersja gier RPG, której uczestnicy wspólnie tworzą i przeżywają opowieści spod znaku magii i miecza, wcielając się w wybrane przez siebie role. W tym niesamowitym, wymyślonym świecie Sergiusz ( Filip Zaręba ) jest prawdziwym herosem – męskim, dzielnym, niepokonanym. W świecie rzeczywistym – już niekoniecznie. Sytuacja chłopaka komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy w technikum pojawia się nowa uczennica – piękna Helena ( Martyna Byczkowska ), w której Sergiusz zakochuje się od pierwszego wejrzenia. Niestety dziewczyna zaczyna kolegować się z grupą popularnych uczniów. Sergiusz czuje, że w starciu ze szkolnymi trollami ma nikłe szanse na zdobycie serca Heleny. Wszystko zmienia się, gdy niespodziewanie odkrywa tajemnicę nastolatki, a do miasta przybywa sławny autor bestsellerów ( Bartłomiej Topa ).– przyznaje Bartłomiej Topa Za dystrybucję filmu odpowiada Dystrybucja Mówi Serwis, zaś za jego produkcję – TFP.Premiera filmu odbędzie się