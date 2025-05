Twórca "W lesie dziś nie zaśnie nikt" szykuje komputerową animację dla dzieci

Animacja dla dzieci i opowieść o granicach człowieczeństwa

Pierwszy to pełnometrażowa animacja komputerowa "Myszaki na straży". Fabuła filmu prezentuje się następująco: gdy dom staje się celem złowrogich Psotników, krasnoludki zwane Myszakami muszą zjednoczyć siły, by uratować rodzinę i udowodnić, że nawet najmniejsi potrafią dokonać wielkich rzeczy.Film przeniesie nas w mikroskopijny świat domowych opiekunów. To uniwersalna opowieść o rodzinie, odpowiedzialności i sile współpracy – skierowana do dzieci, ale niosąca wartości bliskie całym pokoleniom.- przyznał w rozmowie z Filmwebem Kowalski , który napisał również scenariusz "Myszaków".Drugi rozwijany przez reżysera projekt nosi tytuł "W pionie". To historia dwójki nastolatków, których połączyła samotność i zagubienie w dzisiejszym świecie. Bohaterowie próbują stworzyć swój własny porządek. Ich niezgoda na otaczającą rzeczywistość prowadzi do brutalnego aktu buntu.- zapowiada Kowalski . "W pionie" ma być dla niego powrotem do korzeni. Tak jak w swoim głośnym debiucie, " Placu zabaw " z 2016 roku, twórca pragnie przyjrzeć się ludzkiej psychopatii. Film będzie najprawdopodobniej międzynarodową koprodukcją. Reżyser napisał scenariusz do spółki ze Stanisławem Warwasem , współscenarzystą " Placu ". Bartosz M. Kowalski jest absolwentem szkół filmowych w Paryżu i Los Angeles. Karierę za kamerą zaczynał jako twórca wielokrotnie nagradzanych filmów dokumentalnych produkcji HBO. Jego debiutancka fabuła " Plac Zabaw " miała światową premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w San Sebastian. W ostatnich latach reżyser stał się specjalistą od kina grozy. Nakręcił dwie części " W lesie dziś nie zaśnie nikt ", " Ostatnią wieczerzę ", a także " Ciszę nocną " z nominowaną do Orła ostatnią rolą Macieja Damięckiego