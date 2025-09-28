Newsy Filmy Festiwale i nagrody Reżyser “13 dni do wakacji” nagrodzony w USA na prestiżowym festiwalu kina gatunkowego
W minionym tygodniu w Austin odbył się festiwal Fantastic Fest. Tegoroczna impreza okazała się szczęśliwa dla Polaka Bartosza M. Kowalskiego. Z Austin wrócił z nagrodą.  

"13 dni do wakacji" nagrodzone na Fantastic Fest 2025



Nowy film Kowalskiego "13 dni do wakacji" pokazywany był na Fantastic Fest w konkursie głównym. Jury w składzie Mercedes Bryce Morgan, Fred Durst, Patton Oswalt postanowiło wyróżnić obraz nagrodą za reżyserię.

Najlepszym filmem w konkursie głównym został uznany horror z Joelem Edgertonem "The Plague". Wyróżnienie przyznano hiszpańskiej animacji "Decorado".


O filmie "13 dni do wakacji"



Piątkowy wieczór w Polsce jeszcze nigdy nie był tak krwawy. Gdy ktoś na imprezę zamiast chipsów przynosi maskę i kuszę, beztroska noc zmienia się w walkę o przetrwanie. Technologia zawodzi - morderca przejmuje kontrolę nad systemem bezpieczeństwa. Drzwi się zamykają, okna blokują, a dom zmienia się w więzienie. Jak przetrwasz, gdy nie wiadomo, kto poluje?  

Film, inspirowany prawdziwymi historiami, powstał na podstawie scenariusza autorstwa Bartosza M. Kowalskiego, Mirelli Zaradkiewicz i Thora Magnussona. Opowiada o grupie nastolatków, których niewinna impreza staje się krwawym koszmarem – bez wyjścia, bez planu B, bez pomocy z zewnątrz. To brutalny thriller o pozornym bezpieczeństwie i przemocy, która czai się tuż za ścianą.

W obsadzie "13 dni do wakacji" znaleźli się: Katarzyna Gałązka, Antek Sztaba, Teodor Koziar, Julia Mika, Nicole Bogdanowicz, Hubert Łapacz, Borys Otawa, Olga Rayska oraz Bartek Deklewa.

Zobacz zwiastun filmu "13 dni do wakacji"




Powiązane artykuły 13 dni do wakacji

13 dni do wakacji  (2025)

 13 dni do wakacji

