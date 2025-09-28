Reżyser “13 dni do wakacji” nagrodzony w USA na prestiżowym festiwalu kina gatunkowego

W minionym tygodniu w Austin odbył się festiwal Fantastic Fest. Tegoroczna impreza okazała się szczęśliwa dla Polaka Bartosza M. Kowalskiego. Z Austin wrócił z nagrodą.
"13 dni do wakacji" nagrodzone na Fantastic Fest 2025
Nowy film Kowalskiego "13 dni do wakacji"
pokazywany był na Fantastic Fest w konkursie głównym. Jury w składzie Mercedes Bryce Morgan
, Fred Durst
, Patton Oswalt
postanowiło wyróżnić obraz nagrodą za reżyserię
.
Najlepszym filmem w konkursie głównym został uznany horror z Joelem Edgertonem "The Plague"
. Wyróżnienie przyznano hiszpańskiej animacji "Decorado"
.
O filmie "13 dni do wakacji"
Piątkowy wieczór w Polsce jeszcze nigdy nie był tak krwawy. Gdy ktoś na imprezę zamiast chipsów przynosi maskę i kuszę, beztroska noc zmienia się w walkę o przetrwanie. Technologia zawodzi - morderca przejmuje kontrolę nad systemem bezpieczeństwa. Drzwi się zamykają, okna blokują, a dom zmienia się w więzienie. Jak przetrwasz, gdy nie wiadomo, kto poluje?
Film, inspirowany prawdziwymi historiami, powstał na podstawie scenariusza autorstwa Bartosza M. Kowalskiego
, Mirelli Zaradkiewicz
i Thora Magnussona
. Opowiada o grupie nastolatków, których niewinna impreza staje się krwawym koszmarem – bez wyjścia, bez planu B, bez pomocy z zewnątrz. To brutalny thriller o pozornym bezpieczeństwie i przemocy, która czai się tuż za ścianą.
W obsadzie "13 dni do wakacji"
znaleźli się: Katarzyna Gałązka
, Antek Sztaba
, Teodor Koziar
, Julia Mika
, Nicole Bogdanowicz
, Hubert Łapacz
, Borys Otawa
, Olga Rayska
oraz Bartek Deklewa
.
Zobacz zwiastun filmu "13 dni do wakacji"