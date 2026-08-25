Batman ucieka przed policją. Nowe nagrania z "The Batman 2". Kim jet tajemnicza kobieta?

Prace nad "The Batman Part II" nabierają tempa, a kolejne materiały z planu dają fanom coraz więcej powodów do spekulacji. Najnowsze nagrania nakręcone w Glasgow pokazują Roberta Pattinsona jako Mrocznego Rycerza podczas ucieczki przed policją. W centrum uwagi znalazła się także tajemnicza blondynka, która podróżuje razem z Batmanem w Batmobilu.
Zdjęcia do "The Batman Part II
" realizowane są aktualnie na ulicach Glasgow, które na potrzeby filmu zostały zamienione w zimową wersję Gotham. Na opublikowanych materiałach widać Batmobil oraz kobietę siedzącą obok kierowcy. Najprawdopodobniej zarówno Pattinsona
, jak i aktorkę zastępują w tych konkretnych ujęciach dublerzy, ale to nie powstrzymało fanów przed próbą ustalenia, kim jest bohaterka. Wielu widzów zwróciło uwagę na jej podobieństwo do Scarlett Johansson
.
To właśnie obecność tej postaci może okazać się jednym z ciekawszych elementów sequela. Na innych nagraniach widać bowiem, jak funkcjonariusze Departamentu Policji Gotham City otwierają ogień do Batmobilu. Batman
nie zamierza czekać, aż policjanci go zatrzymają – wraz z tajemniczą pasażerką rusza do ucieczki. Wszystko wskazuje na to, że pościg jest poważniejszy, niż mogłoby się wydawać, ponieważ za samochodem podąża również śmigłowiec.
Sytuacja jest o tyle interesująca, że w pierwszym filmie z 2022 roku Batman nie mógł liczyć na szerokie poparcie w szeregach GCPD. Jego najważniejszym sprzymierzeńcem pozostawał porucznik Jim Gordon. Tym razem policjanci nie tylko próbują go zatrzymać, ale wręcz strzelają w jego kierunku, jakby chcieli go zabić. Rodzi to kilka pytań. Czy Batman został w coś wrobiony? A może jego relacja z tajemniczą kobietą doprowadziła do sytuacji, w której sam stał się ściganym przez prawo przestępcą?
Na odpowiedzi trzeba będzie jeszcze poczekać, ale jedno jest pewne: Matt Reeves
chce, aby druga część była znacznie bardziej widowiskowa. Pierwszy "The Batman
" powstawał w wyjątkowo trudnych warunkach, a produkcję komplikowały ograniczenia związane z pandemią. Przy sequelu reżyser ma najwyraźniej zamiar podnieść poprzeczkę.
Sam Robert Pattinson
również niedawno mówił o wyjątkowej pozycji Batmana w kulturze popularnej. Aktor określił go mianem "dziadka superbohaterów" oraz "najbardziej aktualnym i najważniejszym z nich". Kiedy zacząłem grać tę rolę, zacząłem przyglądać się jej dziedzictwu. Jest coś w tej twarzy, co ma w sobie coś bardzo głębokiego i pierwotnego, dzięki czemu Batman od lat przemawia zarówno do dzieci, jak i dorosłych
– powiedział.
Aktor zwrócił też uwagę na wyjątkowe szczęście, jakie towarzyszyło tej postaci od początku jej filmowej historii – do kolejnych ekranowych wersji przyciągani byli bardzo interesujący twórcy.
Według Pattinsona
właśnie dlatego powstało tak wiele znakomitych filmów o Batmanie. Każdy kolejny aktor i reżyser chce dołożyć coś od siebie do istniejącego już dziedzictwa. Jednocześnie wiąże się z tym spora presja, bo nikt nie chce być osobą, która jako pierwsza naprawdę zaszkodzi tej marce.
Przyszłość Batmana
Fani od pewnego czasu liczą również na to, że Batman Pattinsona
pojawi się w głównym uniwersum DC, czyli DCU. Na razie nie ma jednak żadnych wiarygodnych informacji wskazujących na taki scenariusz. Projekt "The Brave and the Bold
", w którym ma pojawić się Batman, nadal pozostaje w zawieszeniu. W efekcie uniwersum rozwijane przez Jamesa Gunna
wciąż nie ma własnego Mrocznego Rycerza. Z dostępnych informacji wynika również, że Batman nie znajduje się obecnie wysoko na liście priorytetów Gunna.
"The Batman Part II
" ponownie wyreżyseruje Matt Reeves
, który przygotował scenariusz razem z Mattsonem Tomlinem
. W obsadzie znaleźli się Robert Pattinson
, Scarlett Johansson
, Sebastian Stan
, Colin Farrell
, Andy Serkis
, Jeffrey Wright
, Charles Dance
, Jayme Lawson
, Gil Perez-Abraham
, Sebastian Koch
oraz Brian Tyree Henry
. "The Batman Part II" trafi do kin 18 lutego 2028 roku.