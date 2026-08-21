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Batmobil w akcji na planie widowiska "The Batman Part II"

Comic Book Movie / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Batmobil+w+akcji+na+planie+widowiska+%22The+Batman+Part+II%22-168163
Batmobil w akcji na planie widowiska &quot;The Batman Part II&quot;
źródło: Materiały prasowe
Zdjęcia do widowiska "The Batman Part II" trwają w Glasgow w Szkocji. Do sieci trafiły nowe zdjęcia i filmiki z planu, na których możemy zobaczyć Batmobil w akcji. Zobaczcie, jak pojazd wykonuje manewry w śniegu.
   

Batmobil w śniegu na planie "Batmana 2"




Na plan "Batmana 2" wjechały samochody. Uważni fani uwiecznili nie tylko Batmobil, ale również opancerzony wóz policyjnego oddziału SWAT. Czy możemy spodziewać się pościgu tych dwóch pojazdów? Na razie możemy podpatrzeć, jak samochód Batman kręci bączki na śniegu – akcja filmu rozgrywa się bowiem zimą. Zobaczcie sami:




Co wiemy o "The Batman Part II"?


     
O fabule "The Batman Part II" nie wiemy praktycznie nic. U boku Roberta Pattinsona w filmie wystąpią:  Jeffrey Wright (Jim Gordon), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Colin Farrell (Oz Cobblepot/Pingwin), Jayme Lawson (Bella Réal) i Gil Perez-Abraham (funkcjonariusz Martinez).

Nie zabraknie też nowych twarzy, wśród których są Sebastian Stan, Scarlett Johansson i Charles Dance. Na razie nie potwierdzono oficjalnie, kogo grają, a spekulacje w sieci nie ustają.

Film wejdzie do kin 18 lutego 2028 roku.

W międzyczasie Roberta Pattinsona będzie można zobaczyć w filmie "Primetime". Oto zwiastun tej produkcji:  

"Primetime" – zwiastun


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