Leonardo DiCaprio wyprodukuje biografię Beli Lugosiego

Do sieci trafiła informacja, że Bela Lugosi – niezapomniany odtwórca roli Draculi w filmie z 1931 roku – ma doczekać się filmu biograficznego. Dla Universal Pictures projekt przygotowuje Appian Way Productions, firma producencka należąca do Leonarda DiCaprio i Jennifer Davisson.
O czym opowie biografia Lugosiego?
Getty Images © LMPC
Scenariusz filmu napisali Scott Alexander
i Larry Karaszewski
— duet znany z filmu "Ed Wood
" Tima Burtona
. Martin Landau
zagrał tam rolę Lugosiego
w schyłkowym okresie jego życia (i otrzymał za nią Oscara
). Tym razem fabuła skupi się jednak na młodości aktora: jego emigracji z Węgier, błyskawicznej karierze na Broadwayu oraz sukcesie w filmie "Dracula
" z 1931 roku, który na zawsze uczynił go ikoną popkultury. Film pokaże też, jak Lugosi
odrzucił rolę potwora we "Frankensteinie
", którą przejął później jego rywal, Boris Karloff
. Alexander
i Karaszewski
mają na koncie także inne filmowe biografie, wśród których są m.in. "Skandalista Larry Flynt
" i "Człowiek z księżyca
". Obecnie pracują także nad produkcją o zespole The Grateful Dead, która powstaje dla Apple’a.
Produkcją filmu o Lugosim
zajmą się Jennifer Davisson
, Michael Hampton
i Leonardo DiCaprio
w z ramienia Appian Way, a także producenci Alex Cutler
i Darryl Marshak
, którzy od lat planowali film o tym aktorze. Na ten moment nie ma informacji na temat tego, kto mógłby wcielić się w Lugosiego
.
