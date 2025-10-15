Newsy Filmy Leonardo DiCaprio wyprodukuje biografię Beli Lugosiego
Filmy

Leonardo DiCaprio wyprodukuje biografię Beli Lugosiego

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Bela+Lugosi+-+b%C4%99dzie+film+o+gwie%C5%BAdzie+%22Draculi%22.+Produkuje+go+Leonardo+DiCaprio-163393
Leonardo DiCaprio wyprodukuje biografię Beli Lugosiego
Do sieci trafiła informacja, że Bela Lugosi – niezapomniany odtwórca roli Draculi w filmie z 1931 roku – ma doczekać się filmu biograficznego. Dla Universal Pictures projekt przygotowuje Appian Way Productions, firma producencka należąca do Leonarda DiCaprio i Jennifer Davisson

O czym opowie biografia Lugosiego?



dracula-1931.jpg Getty Images © LMPC


Scenariusz filmu napisali Scott Alexander i Larry Karaszewski — duet znany z filmu "Ed Wood" Tima Burtona. Martin Landau zagrał tam rolę Lugosiego w schyłkowym okresie jego życia (i otrzymał za nią Oscara). Tym razem fabuła skupi się jednak na młodości aktora: jego emigracji z Węgier, błyskawicznej karierze na Broadwayu oraz sukcesie w filmie "Dracula" z 1931 roku, który na zawsze uczynił go ikoną popkultury. Film pokaże też, jak Lugosi odrzucił rolę potwora we "Frankensteinie", którą przejął później jego rywal, Boris Karloff

Alexander i Karaszewski mają na koncie także inne filmowe biografie, wśród których są m.in. "Skandalista Larry Flynt" i "Człowiek z księżyca". Obecnie pracują także nad produkcją o zespole The Grateful Dead, która powstaje dla Apple’a. 

Produkcją filmu o Lugosim zajmą się Jennifer Davisson, Michael Hampton i Leonardo DiCaprio w z ramienia Appian Way, a także producenci Alex Cutler i Darryl Marshak, którzy od lat planowali film o tym aktorze. Na ten moment nie ma informacji na temat tego, kto mógłby wcielić się w Lugosiego

"Dracula" – zwiastun filmu




Powiązane artykuły Bela Lugosi

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy

RECENZJA: "Druga Furioza". Mateusz Damięcki szczerzy kły

Seriale Multimedia

(ZDJĘCIA) "Czarna śmierć": Nowy serial TVP o epidemii już jesienią

Filmy

Wybierz 13 filmów na 130 lat kina

2 komentarze
Gry

Marka "Assassin’s Creed" bez szefa

Filmy

WFF 2025: Recenzujemy "Niebo" i "Anioła stróża". Co śmieszy, co straszy?

Filmy

Manager The Beatles obsadzony

Filmy

Dave Franco i gwiazda "Sukcesji" w komedii "The Sh*theads"