Belmont Cameli dołącza do obsady nowej interpretacji "Jeźdźca bez głowy". Zagra u boku Sydney Sweeney

Do sieci trafiła informacja, że Belmont Cameli dołączył do Sydney Sweeney w nowej interpretacji "Jeźdźca bez głowy". Aktor wcieli się w Broma Bonesa w filmie "Hollow", który powstaje na podstawie debiutanckiej powieści Lindsey Anderson Beer. Twórczyni napisała również scenariusz i stanie za kamerą.
Co wiemy o nowej nadchodzącym projekcie?
Getty Images © Brianna Bryson
Film Sony będzie nową interpretacją „Legendy o Sennej Dolinie” Washingtona Irvinga
. Tym razem historia zostanie opowiedziana z perspektywy Katriny Van Tassel, w którą wcieli się Sweeney
. Bohaterka znajdzie się w centrum niebezpiecznej tajemnicy i nadprzyrodzonego trójkąta miłosnego. "Hollow" ma łączyć gotycką atmosferę, psychologiczny thriller oraz elementy thrillera erotycznego. Twórcy wciąż poszukują aktora, który zagra Ichaboda Crane’a, trzeciego uczestnika trójkąta. Książka Beer
ukaże się jesienią 2027 roku. Ma od razu trafić na rynki całego świata.
Za produkcję odpowiadają LuckyChap, Beer
i jej firma Lab Brew oraz Sweeney
, która będzie producentką za pośrednictwem swojej nowej firmy Honey Trap. Cameli
ma na koncie rolę w serialu Prime Video "Off Campus
", który według Deadline zgromadził 36 milionów widzów w ciągu pierwszych 12 dni od premiery. Aktora można było również zobaczyć m.in. w "Until Dawn
". Sweeney
wystąpiła ostatnio u boku Amandy Seyfried
w "Pomocy domowej
", ekranizacji bestsellerowej powieści, która odniosła sukces kasowy i doczeka się kontynuacji "The Housemaid's Secret
". Oglądaliśmy ją też w trzecim sezonie "Euforii
". Beer wcześniej wyreżyserowała film "Smętarz dla zwierzaków: Początki
".
"Smętarz dla zwierzaków: Początki" - zwiastun