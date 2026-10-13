Newsy Filmy Ben Affleck o "Lidze Sprawiedliwości": "To był najgorszy moment mojej kariery"
Filmy

Ben Affleck o "Lidze Sprawiedliwości": "To był najgorszy moment mojej kariery"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Ben+Affleck+o+%22Lidze+Sprawiedliwo%C5%9Bci%22%3A+%22To+by%C5%82+najgorszy+moment+mojej+kariery%22-169064
Ben Affleck o &quot;Lidze Sprawiedliwości&quot;: &quot;To był najgorszy moment mojej kariery&quot;
źródło: Getty Images
autor: Axelle/Bauer-Griffin
Ben Affleck promuje swój nowy film "Zwierzęta", ale w jednym z nowych wywiadów wrócił wspomnieniami do pracy nad inną produkcją - "Ligą Sprawiedliwości" z 2017 roku. W rozmowie w podcaście "Happy Sad Confused" aktor nazwał ten okres najgorszym momentem swojej kariery. Wśród powodów wymienił konflikt między studiem a reżyserem, a także sposób, w jaki Warner Bros. poradziło sobie z sytuacją po osobistej tragedii Zacka Snydera.

"Odrażające". Aktor uderza w studio




Affleck stwierdził: Prawda jest taka, że doświadczenie związane z "Ligą Sprawiedliwości" było pod wieloma względami naprawdę negatywne. Dodał też, że część problemów wynikała z jego ówczesnej sytuacji osobistej, a część z tragedii, która wydarzyła się w trakcie produkcji. Aktor przekonał się, jak źle może się skończyć realizowanie filmu, gdy studio pozostaje w konflikcie z twórcą.

Przypomnijmy, że po rozczarowującym wyniku finansowym widowiska "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości" Warner Bros. naciskało, by kolejny film o Lidze Sprawiedliwości miał lżejszy ton i bardziej spodobał się szerokiej publiczności. W trakcie postprodukcji Snyder odsunął się od projektu po samobójczej śmierci swojej córki, Autumn. Studio powierzyło wówczas Jossowi Whedonowi nadzorowanie dokrętek, które znacząco zmieniły fabułę i charakter filmu. Affleck mówi wprost: Jeśli chcecie wiedzieć, co było najgorszym momentem mojej kariery, to właśnie to. To, że odsunięto go od filmu, i dokrętki, które zrobiliśmy.

Aktor ostro skomentował również sposób, w jaki śmierć córki Snydera została wykorzystana w całej sytuacji. Już sama samobójcza śmierć przyćmiewa wszystko. Fakt, że takie zdarzenie zostało wykorzystane jako wymówka, było jedną z najbardziej parszywych rzeczy, jakie widziałem. To było odrażające. Wspomniał też o doniesieniach dotyczących negatywnych doświadczeń Raya Fishera, Gal Gadot i innych osób pracujących przy filmie, zaznaczając, że część tych informacji znał jedynie z drugiej ręki.

Wersja "Ligi Sprawiedliwości" z 2017 roku znacząco różniła się od wizji Snydera. Reżyser powrócił do projektu kilka lat później, a jego czterogodzinna wersja filmu trafiła na HBO Max w 2021 roku.

"Liga Sprawiedliwości" - zwiastun kinowej wersji



Powiązane artykuły Liga Sprawiedliwości

Zobacz wszystkie artykuły

Liga Sprawiedliwości  (2017)

 Liga Sprawiedliwości

Legion samobójców  (2016)

 Legion samobójców

Wonder Woman  (2017)

 Wonder Woman

Człowiek ze stali  (2013)

 Człowiek ze stali

Najnowsze Newsy

Filmy

WMFF 2026: Horror dziecka i legendarna łotewska koszykarka. Recenzujemy

Filmy

"Doomsday" bez Hawkeye'a, więc "dobrzy" przegrają – mówi Renner

3 komentarze
Filmy Multimedia

Gwiazda młodego pokolenia w "Miami Vice '85"

Inne Filmy

Amanda Seyfried nie chce już grać scen erotycznych

4 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

Znamy już pełny program 12. Festiwalu Filmowego Spektrum

Inne Filmy

Selma Blair usłyszała zarzuty kryminalne. Aktorka jest już na wolności

2 komentarze
Filmy

Danny Trejo pod ostrzałem za nowy film. Syn aktora ujawnia kulisy

2 komentarze