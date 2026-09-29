Ben Hardy gwiazdą horroru "Stillwater"

Ben Hardy, znany m.in. z "Bohemian Rhapsody" i "X-Men: Apocalypse", dostał główną rolę w nowym serialu Prime Video. Aktor wcieli się w Daniela Westa, byłego więźnia, który trafia do tytułowego Stillwater – miasteczka, w którym obowiązują wyjątkowo niepokojące zasady.
"Stillwater" od Prime Video – o czym opowie serial?
Serial "Stillwater" będzie ekranizacją powieści graficznej Chipa Zdarsky’ego i Ramóna K. Péreza. Produkcja ma połączyć horror z thrillerem i historią pełną zagadek. Główny bohater Daniel otrzymuje pewnego dnia tajemniczy list. Nadawca obiecuje w nim, że udzieli mu odpowiedzi na temat jego przeszłości, a także przekaże mu pokaźny spadek, jeśli ten przyjedzie do niewielkiego miasteczka o nazwie Stillwater.
Na miejscu okazuje się, że spadek to nie jedyna zagadka. Daniel odkrywa społeczność, w której czas zachowuje się zupełnie inaczej niż poza jej granicami. Mieszkańcy Stillwater się nie starzeją, nikt nie tu umiera, no i z miasteczka nie da się wydostać. Dla byłego więźnia to początek walki o odkrycie prawdy i znalezienie drogi wyjścia.
Hardy’ego pojawił się niedawno w "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie
" studia New Line. Film rozpoczął wyświetlanie z najwyższym wynikiem otwarcia w historii horrorów. Wcześniej Hardy
zagrał także w "Sercu w chmurach
" Vanessy Caswill
oraz "Unicorns
" Sally El Hosaini
i Jamesa Krishny Floyda
. Za występ w drugim z tych filmów otrzymał nominację do British Independent Film Award.
Najbardziej rozpoznawalną rolą Hardy’ego
pozostaje jednak Roger Taylor z "Bohemian Rhapsody
". Aktor zagrał perkusistę Queen u boku Ramiego Maleka
. W jego dorobku są również miniserial HBO Max i BBC "Dziewczyna przede mną
", film "Kiedy nikt nie patrzy
" Amazon Studios z Sydney Sweeney
, "X-Men: Apocalypse
" oraz "6 Underground
" Michaela Baya
.
Hardy ma już także zaplanowany kolejny projekt. W "Eleven Missing Days
" wystąpi u boku Felicity Jones
. Niezależny film opowiada o słynnym zaginięciu Agathy Christie
, a za kamerą stanie Bertie Ellwood.