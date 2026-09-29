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Ben Hardy gwiazdą horroru "Stillwater"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Ben+Hardy+gwiazd%C4%85+horroru+%22Stillwater%22-168826
Ben Hardy gwiazdą horroru &quot;Stillwater&quot;
źródło: Getty Images
autor: Dave J Hogan
Ben Hardy, znany m.in. z "Bohemian Rhapsody" i "X-Men: Apocalypse", dostał główną rolę w nowym serialu Prime Video. Aktor wcieli się w Daniela Westa, byłego więźnia, który trafia do tytułowego Stillwater – miasteczka, w którym obowiązują wyjątkowo niepokojące zasady.

"Stillwater" od Prime Video – o czym opowie serial?



Serial "Stillwater" będzie ekranizacją powieści graficznej Chipa Zdarsky’ego i Ramóna K. Péreza. Produkcja ma połączyć horror z thrillerem i historią pełną zagadek. Główny bohater Daniel otrzymuje pewnego dnia tajemniczy list. Nadawca obiecuje w nim, że udzieli mu odpowiedzi na temat jego przeszłości, a także przekaże mu pokaźny spadek, jeśli ten przyjedzie do niewielkiego miasteczka o nazwie Stillwater.


Na miejscu okazuje się, że spadek to nie jedyna zagadka. Daniel odkrywa społeczność, w której czas zachowuje się zupełnie inaczej niż poza jej granicami. Mieszkańcy Stillwater się nie starzeją, nikt nie tu umiera, no i z miasteczka nie da się wydostać. Dla byłego więźnia to początek walki o odkrycie prawdy i znalezienie drogi wyjścia.

Ben Hardy – ostatnie role



Hardy’ego pojawił się niedawno w "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie" studia New Line. Film rozpoczął wyświetlanie z najwyższym wynikiem otwarcia w historii horrorów. Wcześniej Hardy zagrał także w "Sercu w chmurach" Vanessy Caswill oraz "Unicorns" Sally El Hosaini i Jamesa Krishny Floyda. Za występ w drugim z tych filmów otrzymał nominację do British Independent Film Award.

Najbardziej rozpoznawalną rolą Hardy’ego pozostaje jednak Roger Taylor z "Bohemian Rhapsody". Aktor zagrał perkusistę Queen u boku Ramiego Maleka. W jego dorobku są również miniserial HBO Max i BBC "Dziewczyna przede mną", film "Kiedy nikt nie patrzy" Amazon Studios z Sydney Sweeney, "X-Men: Apocalypse" oraz "6 Underground" Michaela Baya.

Hardy ma już także zaplanowany kolejny projekt. W "Eleven Missing Days" wystąpi u boku Felicity Jones. Niezależny film opowiada o słynnym zaginięciu Agathy Christie, a za kamerą stanie Bertie Ellwood.

"Bohemian Rhapsody" – zobacz zwiastun



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