Ben Kingsley wśród nowych członków obsady 4. sezonu "Białego Lotosu"

Jeśli wydawało wam się, że temat obsady czwartego sezonu "Białego Lotosu" jest już zamknięty, byliście w błędzie. Do popularnej produkcji HBO dołączyły właśnie kolejne gwiazdy - są to Ben Kingsley, Max Minghella oraz Pekka Strang.
Co wiemy o 4. sezonie "Białego Lotosu"?
Szczegóły dotyczące ról tych aktorów nie zostały jeszcze ujawnione. Zdjęcia do nowego sezonu trwają obecnie we Francji, głównie w Cannes i Saint-Tropez. Część scen powstaje również w Paryżu. Fabuła ma być osadzona wokół festiwalu w Cannes
(a już dziś rozpoczyna się 79. edycja
tego wydarzenia).
W obsadzie nowego sezonu znajdują się już m.in. Vincent Cassel
, Steve Coogan
, Laura Dern
, Chris Messina
, Kumail Nanjiani
, Rosie Perez
, Chloe Bennet
czy Heather Graham
. Dern
zastąpiła Helenę Bonham Carter
, która opuściła projekt po rozpoczęciu zdjęć. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Mike White
.
W czwartym sezonie hotele sieci Biały Lotos "zagrają" Airelles Château de la Messardière w Saint-Tropez oraz historyczny Hotel Martinez przy Croisette w Cannes. To pierwszy raz, gdy w jednym sezonie zobaczymy dwa różne obiekty tytułowej sieci. Ben Kingsley
- laureat Oscara
za rolę w "Gandhim
" - niedawno gościł na naszych ekranach w "Wonder Man
" (serial Marvela otrzymał już zamówienie na drugi sezon). Max Minghella
znany jest m.in. z "Opowieści podręcznej
" oraz "Branży
", a Pekka Strang
ma na koncie rolę m.in. w fińskim serialu "Mister8".
