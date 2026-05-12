Newsy Seriale Ben Kingsley wśród nowych członków obsady 4. sezonu "Białego Lotosu"
Seriale

Ben Kingsley wśród nowych członków obsady 4. sezonu "Białego Lotosu"

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Ben+Kingsley%2C+Max+Minghella+i+Pekka+Strang+w+obsadzie+4.+sezonu+serialu+%22Bia%C5%82y+Lotos%22+Mike%27a+White%27a-166538
Ben Kingsley wśród nowych członków obsady 4. sezonu &quot;Białego Lotosu&quot;
Jeśli wydawało wam się, że temat obsady czwartego sezonu "Białego Lotosu" jest już zamknięty, byliście w błędzie. Do popularnej produkcji HBO dołączyły właśnie kolejne gwiazdy - są to Ben Kingsley, Max Minghella oraz Pekka Strang.

Co wiemy o 4. sezonie "Białego Lotosu"?



GettyImages-2230534241.jpg Getty Images © Anadolu


GettyImages-2171035581.jpg Getty Images © Gareth Cattermole


GettyImages-1345720883.jpg Getty Images © Arnold Jerocki


Szczegóły dotyczące ról tych aktorów nie zostały jeszcze ujawnione. Zdjęcia do nowego sezonu trwają obecnie we Francji, głównie w Cannes i Saint-Tropez. Część scen powstaje również w Paryżu. Fabuła ma być osadzona wokół festiwalu w Cannes (a już dziś rozpoczyna się 79. edycja tego wydarzenia).

W obsadzie nowego sezonu znajdują się już m.in. Vincent Cassel, Steve Coogan, Laura Dern, Chris Messina, Kumail Nanjiani, Rosie Perez, Chloe Bennet czy Heather Graham. Dern zastąpiła Helenę Bonham Carter, która opuściła projekt po rozpoczęciu zdjęć. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Mike White.

W czwartym sezonie hotele sieci Biały Lotos "zagrają" Airelles Château de la Messardière w Saint-Tropez oraz historyczny Hotel Martinez przy Croisette w Cannes. To pierwszy raz, gdy w jednym sezonie zobaczymy dwa różne obiekty tytułowej sieci.

Ben Kingsley - laureat Oscara za rolę w "Gandhim" - niedawno gościł na naszych ekranach w "Wonder Man" (serial Marvela otrzymał już zamówienie na drugi sezon). Max Minghella znany jest m.in. z "Opowieści podręcznej" oraz "Branży", a Pekka Strang ma na koncie rolę m.in. w fińskim serialu "Mister8".

"Biały Lotos" - zwiastun 3. sezonu



Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

TAURON Nowe Horyzonty: Nowy partner tytularny i identyfikacja

Filmy

Liam Neeson przebije "Wszystko wszędzie naraz"?

Seriale

Zobacz zwiastun serialu "Morfeusz". Premiera w SkyShowtime

3 komentarze
Filmy

Felicity Jones jako zaginiona pisarka

3 komentarze
Filmy

Florence Pugh w ekranizacji bestsellera

VOD Seriale

Prequel "Piątku trzynastego" bez premiery w piątek trzynastego

3 komentarze

Listy na Filmwebie – teraz także w aplikacji mobilnej

2 komentarze