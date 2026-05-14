Ben Stiller i Nicholas Galitzine zagrają w nowym filmie Netfliksa. Jest zarys fabuły
Ben Stiller i Nicholas Galitzine zagrają w nowym filmie Netfliksa. Jest zarys fabuły

Ben Stiller i Nicholas Galitzine zagrają w nowym filmie Netfliksa. Jest zarys fabuły
Netflix zapowiedział nowy film z udziałem Bena Stillera i Nicholasa Galitzine. Co wiemy o produkcji zatytułowanej "A Matter of Time"?

Za reżyserię odpowie Harry Bradbeer. Scenariusz napisali Justin Haythe, Madeleine George, Peter Byrne i Simon Beaufoy. W obsadzie znalazła się również Bella Maclean.

Według oficjalnego opisu "A Matter of Time" opowie historię "nietypowego anioła", który opuszcza niebo, by przekonać samotnika do poświęcenia własnego życia dla dobra społeczeństwa. Mężczyzna pierwotnie zgadza się na tę misję, ale spotkanie z aniołem nadaje jego życiu nowy sens i prowadzi do romansu mogącego zmienić historię świata.

Film powstaje we współpracy Sony Pictures i Netflixa. Producentami projektu są Debra Hayward i Larry Mark.
Ben Stiller w ostatnich latach skupiał się głównie na reżyserii, odpowiadając m.in. za serial "Rozdzielenie" oraz miniserial "Ucieczka z Dannemory". W 2024 roku wrócił na ekran jako gwiazda filmu "Niezły balet", a później pojawił się również w komedii "Farciarz Gilmore 2" u boku Adama Sandlera. W przyszłości zobaczymy go także w "Focker-In-Law". Z kolei Nicholas Galitzine już wkrótce pojawi się jako He-Man we "Władcach wszechświata". Bella Maclean znana jest natomiast z seriali "Sex Education" i "Rywale".

