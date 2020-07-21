Newsy Seriale "Ben 10". Warner pracuje nad nowym serialem
Seriale

"Ben 10". Warner pracuje nad nowym serialem

Comic Book Movie / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Ben+Tennyson+powr%C3%B3ci+po+6-letniej+przerwie.+Warner+Bros.+pracuje+nad+nowym+serialem+%22Ben+10%22-167650
&quot;Ben 10&quot;. Warner pracuje nad nowym serialem
Wielkimi krokami zbliża się Comic-Con w San Diego. Na konwencie swoje miejsce będą mieli też bohaterowie cyklu "Ben 10". Tymczasem w sieci krążą spekulacje, że obecność na Comic-Conie to nie tylko nostalgiczna podróż w czasie, że fani potrzymają nowe, ekscytujące informacje.

Będą nowe przygody Bena Tennysona?



"Ben 10" to marka rozpoczęta serialem animowanym w 2005 roku. Jest to historia 10-letniego Bena Tennysona, który znajduje dziwny "zegarek". Okazuje się, że jest to artefakt obcych, który pozwala chłopaki zmieniać się w jednego z 10 kosmitów. Tak rozpoczyna się ciąg przygód, w których Benowi towarzyszą dziadek Max i kuzynka Gwen.


Oryginalny serial był wielkim hitem stacji Cartoon Network. Przetrwał cztery sezony. Jednak bohaterowie szybko zostali wskrzeszeni w kolejnych serialach. Marka zakończyła swój żywot w 2020 roku, kiedy to zaprezentowano finał czwartego sezonu serialu "Ben 10", po którym pokazano jeszcze kontynuację w postaci filmu telewizyjnego "Ben 10 Versus the Universe: The Movie".

Od tamtej pory fani bohaterów czekają na informacje o tym, że cykl otrzyma nową odsłonę. Według najnowszych spekulacji, nowy projekt może zostać ogłoszony właśnie na tegorocznym Comic-Conie. Portal The Wrap podaje, że Sam Register (szef Warner Bros. Animation i Cartoon Network Studios) potwierdził im, że trwają prace nad różnymi pomysłami wskrzeszenia marki. Nie podał jednak żadnych szczegółów.

Zwiastun filmu "Ben 10 Versus the Universe: The Movie"



Powiązane artykuły Ben 10

Zobacz wszystkie artykuły

Ben 10  (2016)

 Ben 10

Ben 10  (2005)

 Ben 10

Ben 10 kontra wszechświat: Film  (2020)

 Ben 10 kontra wszechświat: Film

Ben 10: Alien Worlds  (2017)

 Ben 10: Alien Worlds

Najnowsze Newsy

Filmy

Matthias Schweighöfer w obsadzie "Obecność: Pierwsza komunia"

Festiwale i nagrody Filmy

Filmweb zaprasza na pokaz "Wiedźmina" na festiwalu Octopus

1 komentarz
Filmy

Czemu Matt Damon potrzebował dublerki mięśni w "Odysei"?

1 komentarz
Seriale

Lewis Pullman i Julia Garner jako para zakochanych morderców

Filmy

Szef Marvela ujawnia, czy czeka nas reboot uniwersum

2 komentarze
Filmy

Po "Odysei" nakręci horror? Nolan chciałby sprawdzić się w kinie grozy

21 komentarzy
Filmy Multimedia

Friz wyprodukował animację dla najmłodszych (ZWIASTUN)

4 komentarze