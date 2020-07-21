"Ben 10". Warner pracuje nad nowym serialem

Wielkimi krokami zbliża się Comic-Con w San Diego. Na konwencie swoje miejsce będą mieli też bohaterowie cyklu "Ben 10". Tymczasem w sieci krążą spekulacje, że obecność na Comic-Conie to nie tylko nostalgiczna podróż w czasie, że fani potrzymają nowe, ekscytujące informacje.
Będą nowe przygody Bena Tennysona?
"Ben 10" to marka rozpoczęta serialem animowanym w 2005 roku. Jest to historia 10-letniego Bena Tennysona, który znajduje dziwny "zegarek". Okazuje się, że jest to artefakt obcych, który pozwala chłopaki zmieniać się w jednego z 10 kosmitów. Tak rozpoczyna się ciąg przygód, w których Benowi towarzyszą dziadek Max i kuzynka Gwen.
Oryginalny serial był wielkim hitem stacji Cartoon Network. Przetrwał cztery sezony. Jednak bohaterowie szybko zostali wskrzeszeni w kolejnych serialach. Marka zakończyła swój żywot w 2020 roku, kiedy to zaprezentowano finał czwartego sezonu serialu "Ben 10", po którym pokazano jeszcze kontynuację w postaci filmu telewizyjnego "Ben 10 Versus the Universe: The Movie".
Od tamtej pory fani bohaterów czekają na informacje o tym, że cykl otrzyma nową odsłonę. Według najnowszych spekulacji, nowy projekt może zostać ogłoszony właśnie na tegorocznym Comic-Conie. Portal The Wrap podaje, że Sam Register (szef Warner Bros. Animation i Cartoon Network Studios) potwierdził im, że trwają prace nad różnymi pomysłami wskrzeszenia marki. Nie podał jednak żadnych szczegółów.
Zwiastun filmu "Ben 10 Versus the Universe: The Movie"