Newsy Filmy Od "Listy płatnych zleceń" do horroru z Jamesem McAvoyem
Filmy

Od "Listy płatnych zleceń" do horroru z Jamesem McAvoyem

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Ben+Wheatley%2C+tw%C3%B3rca+%22Listy+p%C5%82atnych+zlece%C5%84%22+i+%22High-Rise%22%2C+nakr%C4%99ci+horror+z+Jamesem+McAvoyem-168685
Od &quot;Listy płatnych zleceń&quot; do horroru z Jamesem McAvoyem
źródło: Getty Images
autor: Gareth Cattermole
Portal World of Reel dzieli się ekskluzywnym newsem dla fanów brytyjskiego kina gatunkowego. Jak donoszą dziennikarze, Ben Wheatley, twórca między innymi filmów "High-Rise" oraz "Rebeka", powraca do kina autorskim projektem grozy. Już niebawem stanie bowiem za kamerą nowego horroru z Jamesem McAvoyem ("Split") w roli głównej. 

"Fear the Reaper": co wiemy o filmie?



Według dziennikarzy, Wheatley już niebawem rozpocznie zdjęcia na terenie Londynu. W tej chwili o "Fear the Reaper" wiadomo bardzo niewiele – nawet gatunek produkcji dziennikarze wynieśli przede wszystkim z sugestywnego tytułu nadchodzącego filmu. Nie znamy też innych aktorów poza Jamesem McAvoyem, dla którego zbliżająca się współpraca z Wheatleyem okaże się powrotem do gatunku grozy po niemałych sukcesach: "Split", "To: Rozdział 2" czy "Nie mów zła" z 2024 roku.

"Lista płatnych zleceń" (2011)


Z pomocą "Fear the Reaper" Wheatley będzie próbował raz jeszcze odzyskać swój własny, autorski głos. Przypomnijmy, że po sukcesach sprzed kilkunastu lat reżyser zapowiadał się na interesującego niezależnego twórcę brytyjskiego kina. Rozpoznanie przyniosły mu horrorowa "Lista płatnych zleceń" z 2011 roku oraz dystopijne, konceptualne "High-Rise" z Tomem Hiddlestonem nakręcone kilka lat później. 

Mimo względnego sukcesu artystycznego, "High-Rise" okazało się klapą finansową, w wyniku której Wheatley zaczął zabierać się za coraz bardziej komercyjne projekty. Wśród nich znajdują się tworzona dla Netflixa "Rebeka", jak i "Meg 2: Głębia" – sequel filmu o wielkim rekinie oraz "Normal", zeszłoroczna produkcja z Bobem Odenkirkiem w roli głównej.

"Normal" – zwiastun filmu


Powiązane artykuły Ben Wheatley

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Seriale

"Strefa gangsterów": skok na drugi sezon. Recenzja

Festiwale i nagrody Filmy

Najgłośniejsze premiery na 17. Festiwalu Kamera Akcja w Łodzi

Filmy Box office

Box Office Świat: Milla Jovovich zapomniana? Nowy "Resident Evil" hitem

7 komentarzy
Seriale

"Potwory": o kim opowie sezon 5. serialu?

7 komentarzy
Filmy

Jeremy Strong nie wychodził z roli Marka Zuckerberga

2 komentarze
Seriale

Donald Trump pokrzyżował plany na "Reachera"?

3 komentarze
Filmy Wideo

Sandra Drzymalska w zwiastunie "Violetty Villas"

10 komentarzy