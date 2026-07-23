Benicio Del Toro w nowym komediowym serialu Apple TV+!

Laureat Oscara Benicio Del Toro zagra w nowym serialu komediowym "Protective Custody" powstającym dla platformy Apple TV+. W obsadzie znalazł się również Ben Stiller, który pełni także funkcję producenta wykonawczego. Za reżyserię odpowiada Mike Judge ("Idiokracja").
O czym opowie "Protective Custody"?
Fabuła serialu skupi się na oskarżonym o oszustwo biznesmenie, który trafia do aresztu. Oczekując na proces, bohater będzie musiał odnaleźć się w realiach więziennego życia, walczyć o odbudowę swojej reputacji oraz zmierzyć się z konsekwencjami własnych decyzji.
Apple TV+ nie ujawniło jeszcze, który z aktorów - Del Toro
czy Stiller
- wcieli się w postać upadłego biznesmena. Benicio Del Toro
ma za sobą udany rok. Otrzymał nominację do Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego za rolę w "Jednej bitwie po drugiej
". Z kolei Ben Stiller
pozostaje jednym z najaktywniejszych twórców współpracujących z Apple TV+. Jest producentem wykonawczym i reżyserem serialu "Rozdzielenie
", a na platformie dostępny jest również jego dokument "Stiller i Meara: Nie wszystko stracone
", poświęcony jego rodzicom. Produkuje także komedię "Dink
", która również powstaje dla Apple TV+.
Za scenariusz "Protective Custody" odpowiadają Mike Judge
, Steve Hely
("Biuro
") oraz Dave King
("Nauczyciel angielskiego
"), którzy wcześniej współpracowali przy serialu "Częste skutki uboczne
".
Zwiastun "Dink"