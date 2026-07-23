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Benicio Del Toro w nowym komediowym serialu Apple TV+!

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Benicio+Del+Toro+w+nowym+komediowym+serialu+Apple+TV%2B-167711
Benicio Del Toro w nowym komediowym serialu Apple TV+!
źródło: Getty Images
autor: Kristina Bumphrey
Laureat Oscara Benicio Del Toro zagra w nowym serialu komediowym "Protective Custody" powstającym dla platformy Apple TV+. W obsadzie znalazł się również Ben Stiller, który pełni także funkcję producenta wykonawczego. Za reżyserię odpowiada Mike Judge ("Idiokracja").

O czym opowie "Protective Custody"?



Fabuła serialu skupi się na oskarżonym o oszustwo biznesmenie, który trafia do aresztu. Oczekując na proces, bohater będzie musiał odnaleźć się w realiach więziennego życia, walczyć o odbudowę swojej reputacji oraz zmierzyć się z konsekwencjami własnych decyzji.

Apple TV+ nie ujawniło jeszcze, który z aktorów - Del Toro czy Stiller - wcieli się w postać upadłego biznesmena.
Benicio Del Toro ma za sobą udany rok. Otrzymał nominację do Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego za rolę w "Jednej bitwie po drugiej". Z kolei Ben Stiller pozostaje jednym z najaktywniejszych twórców współpracujących z Apple TV+. Jest producentem wykonawczym i reżyserem serialu "Rozdzielenie", a na platformie dostępny jest również jego dokument "Stiller i Meara: Nie wszystko stracone", poświęcony jego rodzicom. Produkuje także komedię "Dink", która również powstaje dla Apple TV+.

Za scenariusz "Protective Custody" odpowiadają Mike Judge, Steve Hely ("Biuro") oraz Dave King ("Nauczyciel angielskiego"), którzy wcześniej współpracowali przy serialu "Częste skutki uboczne".

Zwiastun "Dink"



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