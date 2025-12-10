Newsy Seriale Multimedia "Berlin i Dama z gronostajem". Kolejny rozdział z uniwersum "Domu z papieru" z oficjalną datą premiery i pierwszymi zdjęciami
Seriale / Multimedia

"Berlin i Dama z gronostajem". Kolejny rozdział z uniwersum "Domu z papieru" z oficjalną datą premiery i pierwszymi zdjęciami

Informacja nadesłana
źródło: Materiały prasowe
W kolejnej, pełnej napięcia odsłonie spin-offu twórców "Domu z papieru" Pedro Alonso ponownie wciela się w charyzmatycznego Berlina, który gromadzi swoją ekipę, by ukraść bezcenne dzieło sztuki – "Damę z łasiczką". Bohater i jego gang wracają do Netflixa w drugim sezonie serialu – "Berlin i Dama z gronostajem" – autorstwa Álexa Piny i Esther Martínez Lobato. Premiera już 15 maja 2026 roku.

"Berlin" – zwiastun drugiego serialu





"Berlin i Dama z gronostajem" – o czym opowie?



Drugi sezon serialu przeniesie widzów do słonecznej Sewilli, gdzie genialny Berlin – w tej roli Pedro Alonso ("Berlin", "Dom z papieru") – i uwielbiany profesor Damián grany przez Tristána Ulloa ("Berlin", "Sprawa Asunty") zamierzają przeprowadzić perfekcyjnie zaplanowany skok. Powrócą również pozostali członkowie gangu, których grają: Begoña Vargas ("Berlin", "Nowy Eden"), Julio Peña Fernández ("Berlin", "The Captive") oraz Joel Sánchez ("Berlin", "La favorita 1922"). Do obsady dołączają także nowe twarze, a wśród nich: Inma Cuesta ("Bałagan, jaki zostawisz"), wcielająca się w Candele, nową członkinię grupy, która zawróci Berlinowi w głowie, a także José Luis García-Pérez ("Honor") i Marta Nieto ("Matka"), w roli w księcia i księżnej Malagi, którzy okażą się celem spisku.








Drugi, ośmioodcinkowy sezon został stworzony przez Álexa Pinę ("Dom z papieru", "Sky Rojo") i Esther Martínez Lobato ("Dom z papieru", "Sky Rojo"). Scenariusze do wszystkich ośmiu odcinków napisali sami twórcy, we współpracy z Davidem Barrocalem, Loreną G. Maldonado, Itziar Sanjuán, Humberto Ortegą i Luisem Garrido Julvem. Za reżyserię odpowiadają Albert Pintó ("Berlin", "Nigdzie", "Dom z papieru"), David Barrocal ("Sky Rojo", "Bunkier miliarderów") i José Manuel Cravioto ("Bunkier miliarderów", "Diablero"). Zdjęcia zrealizowano w Sewilli, Madrycie, San Sebastián, Peñíscoli oraz w kilku innych hiszpańskich miastach.

Premiera już 15 maja 2026 roku, tylko w Netflixie.

O serialu "Berlin i Dama z gronostajem"



Berlin i Damián ponownie zbierają ekipę, tym razem w słonecznej Sewilli, aby przeprowadzić mistrzowsko zaplanowany skok. Oficjalnie celem jest kradzież słynnej "Damy z gronostajem". W rzeczywistości to jedynie starannie przygotowana zasłona dymna, bo prawdziwym celem jest książę Malagi i jego żona. Para, która próbuje szantażować Berlina. Nie przewidzieli jednak, że to może obudzić w nim mroczną stronę i bezwzględną żądzę zemsty.

