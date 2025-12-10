"Berlin i Dama z gronostajem". Kolejny rozdział z uniwersum "Domu z papieru" z oficjalną datą premiery i pierwszymi zdjęciami

W kolejnej, pełnej napięcia odsłonie spin-offu twórców "Domu z papieru" Pedro Alonso ponownie wciela się w charyzmatycznego Berlina, który gromadzi swoją ekipę, by ukraść bezcenne dzieło sztuki – "Damę z łasiczką". Bohater i jego gang wracają do Netflixa w drugim sezonie serialu – "Berlin i Dama z gronostajem" – autorstwa Álexa Piny i Esther Martínez Lobato. Premiera już 15 maja 2026 roku.
"Berlin" – zwiastun drugiego serialu
"Berlin i Dama z gronostajem" – o czym opowie?
Drugi sezon serialu przeniesie widzów do słonecznej Sewilli, gdzie genialny Berlin – w tej roli Pedro Alonso
("Berlin
", "Dom z papieru
") – i uwielbiany profesor Damián grany przez Tristána Ulloa
("Berlin
", "Sprawa Asunty
") zamierzają przeprowadzić perfekcyjnie zaplanowany skok. Powrócą również pozostali członkowie gangu, których grają: Begoña Vargas
("Berlin
", "Nowy Eden
"), Julio Peña Fernández
("Berlin
", "The Captive
") oraz Joel Sánchez
("Berlin
", "La favorita 1922
"). Do obsady dołączają także nowe twarze, a wśród nich: Inma Cuesta
("Bałagan, jaki zostawisz
"), wcielająca się w Candele, nową członkinię grupy, która zawróci Berlinowi w głowie, a także José Luis García-Pérez
("Honor
") i Marta Nieto
("Matka
"), w roli w księcia i księżnej Malagi, którzy okażą się celem spisku.
Drugi, ośmioodcinkowy sezon został stworzony przez Álexa Pinę
("Dom z papieru
", "Sky Rojo
") i Esther Martínez Lobato
("Dom z papieru
", "Sky Rojo
"). Scenariusze do wszystkich ośmiu odcinków napisali sami twórcy, we współpracy z Davidem Barrocalem
, Loreną G. Maldonado
, Itziar Sanjuán, Humberto Ortegą
i Luisem Garrido Julvem
. Za reżyserię odpowiadają Albert Pintó
("Berlin
", "Nigdzie
", "Dom z papieru
"), David Barrocal
("Sky Rojo
", "Bunkier miliarderów
") i José Manuel Cravioto
("Bunkier miliarderów
", "Diablero
"). Zdjęcia zrealizowano w Sewilli, Madrycie, San Sebastián, Peñíscoli oraz w kilku innych hiszpańskich miastach.
Premiera już 15 maja 2026 roku, tylko w Netflixie.
O serialu "Berlin i Dama z gronostajem"
Berlin i Damián ponownie zbierają ekipę, tym razem w słonecznej Sewilli, aby przeprowadzić mistrzowsko zaplanowany skok. Oficjalnie celem jest kradzież słynnej "Damy z gronostajem". W rzeczywistości to jedynie starannie przygotowana zasłona dymna, bo prawdziwym celem jest książę Malagi i jego żona. Para, która próbuje szantażować Berlina. Nie przewidzieli jednak, że to może obudzić w nim mroczną stronę i bezwzględną żądzę zemsty.