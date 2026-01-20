Berlinale 2026: Channing Tatum, Amy Adams, Pamela Anderson w konkursie głównym

Dziś poznaliśmy skład konkursu głównego tegorocznego festiwalu filmowego w Berlinie. W programie znalazło się sporo filmów z hollywoodzkimi gwiazdami. Tegoroczne Berlinale rozpocznie się 12 lutego i potrwa do 22 lutego.
Co zobaczymy w konkursie głównym Berlinale?
W tym roku o Złotego Niedźwiedzia powalczy między innymi Kornél Mundruczó
ze swoją amerykańsko-węgierską koprodukcją "At the Sea
", której gwiazdą jest Amy Adams
. Będzie też amerykański dramat z Channingiem Tatumem
"Josephine
" oraz wypchany po brzegi gwiazdami film "Rosebush Pruning
" (w obsadzie są: Callum Turner
, Riley Keough
, Jamie Bell
, Elle Fanning
, Pamela Anderson
).
W swojej pierwszej dużej roli od czasu "Strefy interesów
" zobaczymy także Sandrę Hüller
, która pojawi się w dramacie kostiumowym "Rose
".
W konkursie głównym mamy niestety tylko skromny polski akcent. To zrealizowany w koprodukcji belgijsko-polsko-grecko-brytyjskiej film "Dust".
Lista filmów walczących o Złotego Niedźwiedzia w 2026 roku
"A New Dawn" reż. Yoshitoshi Shinomiya
"At the Sea
" reż. Kornél Mundruczó
"À voix basse
" reż. Leyla Bouzid
"Dao
" reż. Alain Gomis
"Dust" reż. Anke Blondé
"Etwas ganz Besonderes
" reż. Eva Trobisch
"Everybody Digs Bill Evans
" reż. Grant Gee
"Gelbe Briefe" reż. İlker Çatak
"Josephine
" reż. Beth de Araújo
"Kurtuluş" reż. Emin Alper
"Meine Frau weint" reż. Angela Schanelec
"Moscas" reż. Fernando Eimbcke
"Nina Roza
" reż. Geneviève Dulude-de Celles
"Queen at Sea
" reż. Lance Hammer
"Rose
" reż. Markus Schleinzer
"Rosebush Pruning
" reż. Karim Aïnouz
"Soumsoum, la nuit des astres
" reż. Mahamat-Saleh Haroun
"The Loneliest Man in Town" reż. Tizza Covi
, Rainer Frimmel
"Wolfram
" reż. Warwick Thornton
"Wo Men Bu Shi Mo Sheng Ren" reż. Anthony Chen
"YO Love is a Rebellious Bird" reż. Anna Fitch
, Banker White
"Yön Lapsi" reż. Hanna Bergholm