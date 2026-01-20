Newsy Filmy Festiwale i nagrody Berlinale 2026: Channing Tatum, Amy Adams, Pamela Anderson w konkursie głównym
Festiwale i nagrody / Filmy

Berlinale 2026: Channing Tatum, Amy Adams, Pamela Anderson w konkursie głównym

autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Berlinale+2026%3A+Channing+Tatum%2C+Amy+Adams%2C+Pamela+Anderson+w+konkursie+g%C5%82%C3%B3wnym-164801
Berlinale 2026: Channing Tatum, Amy Adams, Pamela Anderson w konkursie głównym
źródło: Getty Images
autor: NurPhoto
Dziś poznaliśmy skład konkursu głównego tegorocznego festiwalu filmowego w Berlinie. W programie znalazło się sporo filmów z hollywoodzkimi gwiazdami. Tegoroczne Berlinale rozpocznie się 12 lutego i potrwa do 22 lutego.

Co zobaczymy w konkursie głównym Berlinale?



W tym roku o Złotego Niedźwiedzia powalczy między innymi Kornél Mundruczó ze swoją amerykańsko-węgierską koprodukcją "At the Sea", której gwiazdą jest Amy Adams. Będzie też amerykański dramat z Channingiem Tatumem "Josephine" oraz wypchany po brzegi gwiazdami film "Rosebush Pruning" (w obsadzie są: Callum Turner, Riley Keough, Jamie Bell, Elle Fanning, Pamela Anderson).

W swojej pierwszej dużej roli od czasu "Strefy interesów" zobaczymy także Sandrę Hüller, która pojawi się w dramacie kostiumowym "Rose".

W konkursie głównym mamy niestety tylko skromny polski akcent. To zrealizowany w koprodukcji belgijsko-polsko-grecko-brytyjskiej film "Dust".


Lista filmów walczących o Złotego Niedźwiedzia w 2026 roku



"A New Dawn" reż. Yoshitoshi Shinomiya 
"At the Sea" reż. Kornél Mundruczó
"À voix basse" reż. Leyla Bouzid
"Dao" reż. Alain Gomis
"Dust" reż. Anke Blondé
"Etwas ganz Besonderes" reż. Eva Trobisch
"Everybody Digs Bill Evans" reż. Grant Gee
"Gelbe Briefe" reż. İlker Çatak
"Josephine" reż. Beth de Araújo
"Kurtuluş" reż. Emin Alper
"Meine Frau weint" reż. Angela Schanelec
"Moscas" reż. Fernando Eimbcke
"Nina Roza" reż. Geneviève Dulude-de Celles
"Queen at Sea" reż. Lance Hammer
"Rose" reż. Markus Schleinzer
"Rosebush Pruning" reż. Karim Aïnouz
"Soumsoum, la nuit des astres" reż. Mahamat-Saleh Haroun
"The Loneliest Man in Town" reż. Tizza Covi, Rainer Frimmel
"Wolfram" reż. Warwick Thornton
"Wo Men Bu Shi Mo Sheng Ren" reż. Anthony Chen
"YO Love is a Rebellious Bird" reż. Anna Fitch, Banker White
"Yön Lapsi" reż. Hanna Bergholm

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

Joanna Łapińska Dyrektorką Artystyczną Festiwalu w Gdyni

4 komentarze
Filmy

"Róbcie krótsze filmy" – apelują właściciele kin

16 komentarzy
Gry

Rekordowy grudzień w historii Steam

3 komentarze
Filmy

Oscarowe Hity ponownie na wielkim ekranie Cinema City

1 komentarz
Filmy

Klasycznie dobra bajka, która przypomina, po co dzieciom odwaga

1 komentarz
VOD Inne Seriale

Dlaczego Harrelson chciał uderzyć McConaugheya na planie "Detektywa"?

14 komentarzy
Filmy

Która bohaterka może pojawić się w sequelu "Supermana"? Nie Wonder Woman

12 komentarzy