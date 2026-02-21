Berlinale 2026: Znamy zwycięzców! Kto zdobył Złotego Niedźwiedzia?

Przed momentem zakończyła się ceremonia zamknięcia 76. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie. Wielkim tryumfatorem imprezy została Turcja. Jury pod przewodnictwem Wima Wendersa zdecydowało, że Złotego Niedźwiedzia otrzymał niemiecko-turecki film "Gelbe Briefe" w reżyserii Ilkera Çataka. W produkcji para artystów z Ankary, Derya i Aziz, wiedzie satysfakcjonujące życie wraz z 13-letnią córką Ezgi. Jednak pewien incydent na premierze ich nowej sztuki zmienia wszystko – z dnia na dzień tracą pracę i dom.
Laureatem Grand Prix został z kolei urodzony w tureckiej Konyi Emin Alper
za film "Kurtuluş
". Srebrny Niedźwiedź za reżyserię trafił do Granta Gee
za film "Everybody Digs Bill Evans
", natomiast statuetkę za najlepszą rolę pierwszoplanową podniosła Sandra Hüller
za rolę w filmie "Rose
". Rzadka sytuacja miała miejsce w przypadku nagrody dla najlepszego występu drugoplanowego. Statuetkę otrzymała bowiem nie jedna, a dwie osoby: Anna Calder-Marshall
oraz Tom Courtenay
występujący wspólnie w filmie "Queen at Sea
".
Ilker Çatak, laureat Złotego Niedźwiedzia
Berlinale 2026: oto zwycięzcy
KONKURS GŁÓWNY Złoty Niedźwiedź
"Gelbe Briefe
", reż. Ilker Çatak Grand Prix
"Kurtuluş
", reż. Emin Alper Nagroda Jury
"Queen at Sea
", reż. Lance Hammer
przeczytaj naszą recenzję TUTAJ Reżyseria Grant Gee
– "Everybody Digs Bill Evans
" Rola pierwszoplanowa Sandra Hüller
– "Rose
" Rola drugoplanowa Anna Calder-Marshall
oraz Tom Courtenay
– "Queen at Sea
" Scenariusz Geneviève Dulude-de Celles
– "Nina Roza
" Wyjątkowy wkład artystyczny
"Yo (Love Is a Rebellious Bird)
", reż. Anna Fitch
, Banker White
Ewa Puszczyńska wręczająca Srebrnego Niedźwiedzia Sandrze Hüller
SEKCJA PERSPEKTYWY Najlepszy debiut
"Chroniques des années de siège
", reż. Abdallah Al-Khatib Wyróżnienie specjalne
"Forêt ivre
", reż. Manon Coubia
KRÓTKIE METRAŻE Złoty Niedźwiedź
"Yawman ma walad
", reż. Marie-Rose Osta Nagroda Jury
"A Woman's Place Is Everywhere
", reż. Fanny Texier Wyróżnienie
"Di san xian
", reż. Jingkai Qu
Tegoroczne jury Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie Tegoroczne Berlinale
toczyło się w cieniu politycznych kontrowersji po tym, jak przedstawiciele jury na konferencji prasowej odcięli się stanowczo od tematu ludobójstwa w Gazie. Szef kapituły Wim Wenders
powiedział, że filmy mogą zmieniać świat, ale nie w sposób polityczny
, czym doprowadził do powstania listu otwartego krytykującego władze festiwalu.
Atmosfera sprzeciwu wisiała więc nad tegoroczną imprezą i jedynie wzmogła się na gali zamknięcia, w trakcie której wielu odbierających nagrody twórców akcentowało wsparcie dla Palestyny w trakcie swoich wystąpień. Marie-Rose Osta
, libańska twórczyni, odbierając Złotego Niedźwiedzia za najlepszy film krótkometrażowy powiedziała: Jeśli Złoty Niedźwiedź coś znaczy, to nie niech przypomina, że życia libańskich i palestyńskich dzieci nie są kwestią negocjacji
. Z kolei Abdallah Al-Khatib
, zwycięzca nagrody za najlepszy film dokumentalny, wszedł na scenę z flagą Palestyny, niemal całe przemówienie poświęcając kwestii ludobójstwa w Gazie. Jednoznaczne poparcie Palestynie okazali także Emin Alper
oraz Ilker Çatak
– zwycięzcy Grand Prix oraz Złotego Niedźwiedzia.
W tegorocznym konkursie głównym festiwalu w Berlinie
zmieściły się 22 filmy produkowane przez 28 różnych krajów. W tej grupie znalazł się jeden film animowany oraz jeden dokument. Aż 14 twórców i twórczyń dzieł konkursowych pojawia się na Berlinale
nie po raz pierwszy.
W Jury tegorocznej edycji Berlinale
pod przewodnictwem Wima Wendersa
znaleźli się polska producentka Ewa Puszczyńska
("Strefa interesów
"), amerykański reżyser Reinaldo Marcus Green
("King Richard: Zwycięska rodzina
"), japońska reżyserka Hikari
("Rodzina do wynajęcia
"), Min Bahadur Bham
– autor prezentowanej w konkursie głównym festiwalu w 2024 roku "Shambhali
", południowokoreańska aktorka Bae Doona
("Dmuchana lala
", "Atlas chmur
") oraz indyjski reżyser i producent Shivendra Singh Dungarpur
("Celluloid Man
").