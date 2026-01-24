Bestsellery 2025 roku. Multiplayery nie dają szans innym grom



TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ



"Battlefield 6" najlepiej sprzedającą się grą 2025 roku

Zwiastun gry "Battlefield 6"

Najlepiej sprzedającą się grą roku został. Wynik ten jest o tyle imponujący, że premiera tytułu miała miejsce dopiero w październiku. Gra była numerem jeden na Xbox i PC oraz numerem dwa na PS.Drugie miejsce na liście bestsellerów roku zajęła gra, która była najlepiej sprzedającym się tytułem na PS, ale na Xbox zajęła drugie miejsce.Trzecie miejsce należy do gryGry typu single-player popularne są praktycznie tylko na PC. A nawet tu najlepiej sprzedający się tytuł tego typu -- zajął dopiero czwarte miejsce. W ogólnym zestawieniu jest to jedyny single-player w pierwszej dziesiątce.Tuż za Top 10 znalazł się z kolei, który jednak na PlayStation był w stanie przełamać monopol multiplayerów zajmując trzecie miejsce.