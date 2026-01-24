Bestsellery 2025 roku. Multiplayery nie dają szans innym grom

Poznaliśmy największe growe bestsellery ubiegłego roku. Dane pochodzą z rynku amerykańskiego i nie pozostawiają złudzeń. W branży growej liczą się teraz tylko gry typu live service TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
"Battlefield 6" najlepiej sprzedającą się grą 2025 roku
. Wynik ten jest o tyle imponujący, że premiera tytułu miała miejsce dopiero w październiku. Gra była numerem jeden na Xbox i PC oraz numerem dwa na PS.
Drugie miejsce na liście bestsellerów roku zajęła gra "NBA 2K26"
, która była najlepiej sprzedającym się tytułem na PS, ale na Xbox zajęła drugie miejsce.
Trzecie miejsce należy do gry "Borderlands 4"
.
Gry typu single-player popularne są praktycznie tylko na PC. A nawet tu najlepiej sprzedający się tytuł tego typu - "The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered"
- zajął dopiero czwarte miejsce. W ogólnym zestawieniu jest to jedyny single-player w pierwszej dziesiątce.
Tuż za Top 10 znalazł się z kolei "Ghost of Yotei"
, który jednak na PlayStation był w stanie przełamać monopol multiplayerów zajmując trzecie miejsce.
Zwiastun gry "Battlefield 6"