Bestsellery 2025 roku. Multiplayery nie dają szans innym grom

Poznaliśmy największe growe bestsellery ubiegłego roku. Dane pochodzą z rynku amerykańskiego i nie pozostawiają złudzeń. W branży growej liczą się teraz tylko gry typu live service


"Battlefield 6" najlepiej sprzedającą się grą 2025 roku



Najlepiej sprzedającą się grą roku został "Battlefield 6". Wynik ten jest o tyle imponujący, że premiera tytułu miała miejsce dopiero w październiku. Gra była numerem jeden na Xbox i PC oraz numerem dwa na PS.

Drugie miejsce na liście bestsellerów roku zajęła gra "NBA 2K26", która była najlepiej sprzedającym się tytułem na PS, ale na Xbox zajęła drugie miejsce.

Trzecie miejsce należy do gry "Borderlands 4".


Gry typu single-player popularne są praktycznie tylko na PC. A nawet tu najlepiej sprzedający się tytuł tego typu - "The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered" - zajął dopiero czwarte miejsce. W ogólnym zestawieniu jest to jedyny single-player w pierwszej dziesiątce.

Tuż za Top 10 znalazł się z kolei "Ghost of Yotei", który jednak na PlayStation był w stanie przełamać monopol multiplayerów zajmując trzecie miejsce.

Zwiastun gry "Battlefield 6"




