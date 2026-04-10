Bez tajemnic: Poznaj program 19. edycji Mastercard OFF CAMERA

Ponad 100 tytułów, 6 sekcji tematycznych, 2 konkursy i 10 festiwalowych dni! Przed nami kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA. Kraków od 24 kwietnia do 3 maja będzie sercem filmowego świata. Przyciągnie widzów, którzy w kinie szukają autentyczności i odwagi.
Festiwalowe nowości i sekcje tematyczne
Program 19. edycji Festiwalu to podróż przez różnorodne gatunki i nastroje. Stałe sekcje, takie jak Amerykańscy Niezależni oraz Festiwalowe Hity, tradycyjnie dostarczają najważniejszych tytułów z największych światowych festiwali. Tegoroczne nowości przenoszą nas jednak w zupełnie inne rejony emocjonalne. W ramach sekcji dedykowanej Nastoletnim Dramatom
przyglądamy się burzliwemu okresowi dorastania, podczas gdy Polityczne Fikcje
rzucają wyzwanie mechanizmom władzy. Miłośnicy mroczniejszych klimatów odnajdą się w sekcji poświęconej Sprawom Kryminalnym
, a refleksyjne kino z grupy W pewnym wieku pozwoli spojrzeć na dojrzałość z nowej, często zaskakującej perspektywy. Osią festiwalu są dwa konkursy:
Międzynarodowy Wytyczanie Drogi
– o Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy walczą debiuty i drugie filmy twórców z całego świata. W tym roku festiwalowa publiczność skonfrontuje się z intymnymi historiami, takimi jak "Complaint No. 713317
" (reż. Yasser Shafiey
), opowiadającej o małżeństwie na emeryturze i biurokracji, oraz z dystopijną wizją greckiej "Gorgonà
" (reż. Evi Kalogiropoulou
), gdzie kobiety buntują się przeciwko toksycznej męskości. O konfliktach rodzinnych opowie chorwackie "Honey Bunny
" (reż. Igor Jelinović
), natomiast "The Invisibles" (reż. Junna Chif
) zabierze nas w transformującą podróż Elizabeth, artystki burleski. W programie znajdziemy też czarujący dramat o dojrzewaniu "The Son and the Sea
" (reż. Stroma Cairns
) oraz dowcipne "Before/After" (reż. Manoel Dupont) o wspólnej wyprawie do Stambułu. Polski akcent w sekcji – "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej
" (reż. Emi Buchwald
) to czuła opowieść o rodzeństwie i sile rodzinnych więzi. Listę dopełniają pulsujące energią "Treat Her Like a Lady
" (reż. Paloma Aguilera Valdebenito
), sudańska opowieść o tradycji i nowoczesności "Cotton Queen
" (reż. Suzannah Mirghani
) oraz brawurowe "Renovation
" (reż. Gabrielė Urbonaitė
), które przez pryzmat remontu mieszkania analizuje doświadczenia pokolenia milenialsów. Konkurs Polskich Filmów Fabularnych
– w tym roku startujące w nim filmy pokazują niesamowitą rozpiętość gatunkową. Zmierzymy się z rodzinnymi tajemnicami w filmie "Klarnet
" (reż. Tola Jasionowska
), gdzie stary instrument prowadzi bohaterkę do wymazanej historii, oraz wejdziemy w świat magii i miecza w produkcji "LARP. Miłość, trolle i inne questy
" (reż. Kordian Kądziela
). O różnych obliczach kobiecości z dużą czułością opowiadają "Miłe kobiety
" (reż. Maria Wojtyszko, Jakub Krofta
), podczas gdy "Pojedynek
" (reż. Łukasz Palkowski
) przenosi nas w rok 1939, serwując psychologiczną grę między polskim pianistą a majorem NKWD. Współczesne dylematy i namiętności odnajdziemy w „Trzech miłościach
” (reż. Łukasz Grzegorzek
), a poruszający portret rodziny wystawionej na próbę nakreśli "Brat
" (reż. Maciej Sobieszczański
). Na uwagę zasługuje surrealistyczna podróż brytyjskiej profesor Andrews w filmie "Zima pod znakiem Wrony
" (reż. Kasia Adamik
), opartym na prozie Olgi Tokarczuk
. Odważną refleksję nad wiarą i odkupieniem przyniosą "Ministranci
" (reż. Piotr Domalewski
), a o resocjalizacji i kontroli opowie zrealizowany po angielsku „Dobry chłopiec” (reż. Jan Komasa
). Program konkursowy domyka "Wielka Warszawska
" (reż. Bartłomiej Ignaciuk
) – wciągająca opowieść o marzeniach dżokeja i korupcji u progu wielkich zmian ustrojowych w Polsce.
Hołd dla Mistrza i pokaz specjalny "Powidoków"
Tegoroczny program pokazów specjalnych otwiera projekcja "Powidoków
", ostatniego filmu Andrzeja Wajdy
. Kolejna to "Dzikie róże
" Anny Jadowskiej
, wybitnej reżyserki i przewodniczącej Jury Konkursu Głównego.
Festiwal składa także ukłon w stronę Wojciecha Smarzowskiego
, kolejnego artysty, który od lat definiuje pojęcie niezależności w polskim kinie. To twórca, który nie kłania się konwenansom i z chirurgiczną precyzją obnaża nasze narodowe lęki, wady oraz traumy. W ramach specjalnego przeglądu przypomnimy jego najważniejsze obrazy, takie jak "Róża
", "Pod mocnym aniołem
" oraz "Dom dobry
".
Kino plenerowe w sercu Krakowa
Festiwal to także niezapomniane pokazy pod gołym niebem, które odbywają się w najbardziej urokliwych punktach miasta.
W Kinie w Ogrodzie Botanicznym
odbędzie się wyjątkowa polska premiera filmu "Milcząca przyjaciółka
", w którym główną rolę odgrywa drzewo ginkgo biloba, a program uzupełnią tam "Gaucho, Gaucho
" oraz "The Last Showgirl
". Kino na Rynku Podgórskim
ugości widzów pokazami takich dzieł jak "Father, Mother, Sister, Brother
", "Bird
" czy "Życie dla początkujących
".
Z kolei w Kinie na Placu Szczepańskim
będzie można zobaczyć światowe hity, w tym „Perfect Days
”, "Aftersun
", "Wszystkie odcienie światła
" czy "Droga do Vermiglio
".
Dla szerokiej publiczności przygotowaliśmy również bogatą ofertę w Kinie przy Galerii Krakowskiej
, gdzie obok poruszających dramatów jak "Najgorszy człowiek na świecie
", "Ścieżki życia
" czy "Być kochaną
", znajdzie się miejsce na kino familijne. Najmłodsi i ich opiekunowie będą mogli cieszyć się takimi tytułami jak "O psie, który jeździł koleją
”, "Kajtek Czarodziej
", "Emma i czarny jaguar
" czy "Ozi: Głos deszczowego lasu
". Tegoroczny program jest już dostępny stronie internetowej: www.offcamera.pl.
Dziewiętnasta edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA odbędzie się w Krakowie od 24 kwietnia do 3 maja 2026 roku.