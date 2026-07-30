Bez zbędnych ram. Czwartek na festiwalu

Zostawiając za sobą "Niezbyt wygórowane oczekiwania", można odnieść wrażenie, że każdy kolejny seans to "Egzamin wstępny" z wrażliwości. Ale nowohoryzontowa codzienność to nieustanna "Wariacja na temat" filmowych doznań. Gdy w głowach pulsuje prawdziwy "Gatunek wybuchowy", wydatnie ujawnia się to, co "Niespodziewane": lekki jak "Motyl" powrót energii przynosi kinowe "Ocalenie". A na koniec pozostaje już tylko "Otwarte niebo" nad wrocławskim Rynkiem i "Sen dłuższy niż noc", z którego nikt nie chce się wybudzać.
Adamczycha wzywa
Serial, który z XVII-wiecznej komedii osadzonej na szlacheckim folwarku przeobraził się w pełnoprawne zjawisko kulturowe, generator cytatów i nieoczekiwane zwierciadło polskiej rzeczywistości, wjeżdża do programu z sarmackim przytupem. Jako pierwsi w Polsce zobaczycie przedpremierowo trzy odcinki 3. sezonu "1670
".
Po pożarze biblioteki, utracie aktów szlacheckich i gorzkich prawdach wyjawionych na Dożynkach, Jan Paweł mierzy się z kryzysem tożsamości. Próbując udowodnić przed narodem, że jest prawdziwym homo sarmatus, rusza na królewski dwór, podczas gdy w Adamczysze Zofia śpiewa gorzkie żale, Jakub podbija Warszawę, a chłopi – zamiast do żniw – szykują się do buntu.
Ale na kinowym ekranie się nie kończy, bo ambicje najsłynniejszego polskiego szlachcica wykraczają poza wszelkie ramy. Zaraz po seansie przenosimy się do Hali Stulecia na uroczyste odsłonięcie monumentalnej, ręcznie malowanej Panoramy 1670 – dłuższego o dokładnie 1670 mm od najdłuższej panoramy w historii Polski obrazu świata Adamczewskich, połączonego ze specjalną wystawą kulis produkcji oraz obecnością aktorów i twórców. Harmonogram i transport:
16:00–18:30 | Przedpremierowy pokaz trzech odcinków (KNH 5)
18:30–22:00 | Transport autokarami sprzed Kina Nowe Horyzonty do Hali Stulecia i odsłonięcie Panoramy 1670 (dostępnej na miejscu do godz. 22:00).
fot. 1670, reż. Maciej Buchwald, Kordian Kądziela
Swojsko i światowo
Sarmackie turbulencje w Adamczysze idealnie rezonują z szerszą opowieścią o współczesnej polskości, którą na festiwalu rozkładamy na czynniki pierwsze. Dziś w programie m.in. dwa pełnometrażowe debiuty: pełna absurdu odyseja mieszkaniowa młodej pary w "Czarnej godzinie
" Filipa Bojarskiego
oraz "Ciało Teresy
" Magdaleny Chmielewskiej
– transowa, intymna wiwisekcja rodzinnego organizmu, pękająca od stłumionych emocji.
Partnerem wszystkich pokazów polskich filmów na Nowych Horyzontach jest Dr Irena Eris.
fot. Ciało Teresy, reż. Magdalena Chmielewska
Spotkania
Skoro wywołaliśmy już do tablicy polskie i zagraniczne tytuły, łapcie pełną rozpiskę dzisiejszych spotkań w salach kinowych:
12:30, KNH 4 – Egzamin wstępny
, reż. Claire Simon
Gościni: Claire Simon
12:45, KNH 5 – To Dance Is to Resist
, reż. Julian Lautenbacher
Gość: Julian Lautenbacher
13:15, KNH 6 – Czarna godzina
, reż. Filip Bojarski
Goście: Filip Bojarski
, Julia Piklikiewicz
(aktorka), Helena Rząsa (aktorka), Tomasz Wierzbicki
(autor zdjęć), Katarzyna Malinowska
(producentka kreatywna), Jerzy Kapuściński
(producent)
13:15, KNH 9 – Kura
, reż. György Pálfi
Gość: György Pálfi
13:15, DCF W-wa – Przygotowania do rewolucji
, reż. Pegah Ahangarani
Gościni: Pegah Ahangarani
13:45, DCF Lwów – Wariacja na temat
, reż. Jason Jacobs
, Devon Delmar
Gość: Devon Delmar
15:45, KNH 4 – Nasze ciało
, reż. Claire Simon
Gościni: Claire Simon
15:45, KNH 8 – W gorsecie
, reż. Marie Kreutzer
Gościni: Marie Kreutzer
16:00, KNH 5 – Netflix: 1670
(sezon 3), reż. Maciej Buchwald
, Kordian Kądziela
Goście: Maciej Buchwald
, Kordian Kądziela
, Bartłomiej Topa
(aktor), Katarzyna Herman
(aktorka), Michał Sikorski
(aktor), Dobromir Dymecki
(aktor), Martyna Byczkowska
(aktorka), Andrzej Kłak
(aktor), Kirył Pietruczuk
(aktor), Filip Zaręba
(aktor), Jakub Rużyłło
(scenarzysta), Ivo Krankowski
(producent kreatywny), Jan Kwieciński
(producent)
16:15, KNH 6 – Motyl
, reż. Itonje Søimer Guttormsen
Goście: Itonje Søimer Guttormsen
, Magnus Lysbakken
18:45, KNH 3 – Ciało Teresy
, reż. Magdalena Chmielewska
Gościnie: Magdalena Chmielewska
, Teresa Chmielewska (aktorka), Zuzanna Kernbach
(autorka zdjęć), Anna Rok
(realizatorka dźwięku), Camille Chanel
(producentka), Sylwia Szczechowicz-Warszewska (producentka)
19:00, KNH 5 – Jeśli się przewrócę, nie podnoś mnie
, reż. Declan Clarke
Gość: Declan Clarke
19:00, KNH 8 – Jak przycinać róże
, reż. Karim Aïnouz
Gość: Karim Aïnouz
19:30, KNH 6 – Zestaw Alego Cherriego, reż. Ali Cherri
Gość: Ali Cherri
22:30, KNH 5 – Pływacy
, reż. Sol Iglesias SK
Gość: Martín Szereszevsky (producent)
fot. Jak przycinać róże, reż. Karim Aïnouz
Otulenie pod gwiazdami
Lipcowy wieczór na półmetku festiwalu powinien rozpieścić nas przyjemnym, letnim powietrzem, ale gdybyście podczas plenerowego seansu potrzebowali dodatkowego otulenia – czwartkowy tytuł na Rynku będzie jak znalazł. O 21:30 pokażemy "Sny o miłości
" Daga Johana Haugeruda
(świeżutki zwycięzca Berlinale 2025), czyli film miękki, ciepły i delikatny niczym moherowy sweterek. Z ducha rohmerowska, bezwstydnie romantyczna opowieść o 17-letniej Johanne, jej fascynacji nauczycielką i pisanej w ukryciu kronice namiętności okazuje się mądrą, międzypokoleniową historią o rodzinie, która daje oparcie. Idealny wybór na noc w samym sercu miasta.
fot. Sny o miłości, reż. Dag Johan Haugerud
Festiwal dostępny
Kino ma niezwykłą moc łączenia ludzi, dlatego stale rozwijamy naszą przestrzeń, by odpowiadała na bardzo różne potrzeby. Przypominamy wybrane tegoroczne udogodnienia w zakresie dostępności:
Seanse z audiodeskrypcją, napisami SDH i PJM
W salach KNH i DCF oferujemy pokazy z audiodeskrypcją w bezpłatnej aplikacji Kino Dostępne 2.0 (pamiętajcie o własnych słuchawkach), napisami dla osób niesłyszących/słabosłyszących (SDH) oraz tłumaczeniem na Polski Język Migowy (PJM).
Przed nami m.in. pokazy z audiodeskrypcją: Powiedz mi, co czujesz
, Flesh and Fuel
, Róża
, Hot Spot
, Czarna godzina
oraz z napisami SDH i PJM: Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej
, The Meltdown
. Więcej o dostępności
Pokazy plenerowe bez barier
Jeszcze jeden pokaz na Rynku i trzy seanse w Leśnicy (OPT Zamek) udostępniamy z audiodeskrypcją, napisami SDH i tłumaczeniem zapowiedzi na PJM. Na miejscu bezpłatnie wypożyczycie sprzęt do odbioru audiodeskrypcji, dostosowaliśmy toalety i zapewniamy wsparcie asystentów (zamówienia na pomoc z przystanku: dostepnosc@nowehoryzonty.pl). Projekcje z udogodnieniami:
30 lipca, czwartek | Rynek – Sny o miłości
1 sierpnia, piątek | Rynek – Cinema Paradiso
1 sierpnia, piątek | Leśnica (OPT Zamek) – Pożegnania
2 sierpnia, sobota | Rynek – Miłość, która zostaje
Film bez barier – Wydarzenia towarzyszące
Obok festiwalu realizujemy projekt Film bez barier na festiwalach dostępnych
, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Szczególnie polecamy wydarzenie Niewidzialny film
– debata o poszerzaniu dostępności kultury, które odbędzie się w sobotę o 16:15 w sali KNH 6. Podczas tego bezpłatnego pokazu ekran pozostanie czarny, a dwa filmy krótkometrażowe (Soap Opera
, w reż. Anji Zalewskiej
oraz Basen albo śmierć złotej rybki
, w reż. Darii Wiktorii Kopiec) poznacie wyłącznie za pomocą dźwięków i audiodeskrypcji.
fot. Soap Opera, reż. Anja Zalewska
Po seansie zapraszamy na dyskusję o barierach i potrzebach z udziałem ekspertów z Fundacji Katarynka, Fundacji Kino Dostępne oraz Fundacji Avalon. Spotkanie poprowadzi Bartek Harbut – wierny widz festiwalu, dla którego audiodeskrypcja stała się bramą do kina po utracie wzroku.
Bezpłatne wejściówki na to wydarzenie odbierzecie w kasach KNH.
Dodatkowo zapraszamy na darmowe pokazy dostępne z audiodeskrypcją w aplikacji Kino Dostępne i napisami SDH:
30 lipca, 13:00, KNH 2 – Miłość, która zostaje
, reż. Hlynur Pálmason
2 sierpnia, 16:00, KNH 2 – The Meltdown
, reż. Manuela Martelli
(Uwaga: treść zawiera elementy przemocy i używek)
Jubileusz w Arsenale
Setna, historyczna odsłona koncertowego cyklu Radia RAM przenosi się prosto do naszego Klubu Festiwalowego! Po 99 występach, które przeszły już do historii, jubileusz świętujemy na wielkiej scenie. Gwiazdą wieczoru będzie LENDA
– Dolnoślązaczka o zjawiskowej, niskiej barwie głosu, która zachwyciła samą Erykah Badu. Wraz z 6-osobowym zespołem zaserwuje nam autorski, neosoulowy repertuar w całkiem nowych aranżacjach.
Sezon na truskawki trwa
Międzygalaktyczna truskawka ląduje na wrocławskim parkiecie. DJ BLIK – znany z łączenia rave’owej energii, lat 90. i nowoczesnej elektroniki. Towarzyszyć mu będzie Dominika Płonka, jeden z najbardziej wyrazistych i intymnych głosów nowej fali polskiego R&B i alternatywnego popu (nominowana do Fryderyka 2025). Razem stworzą immersyjny, emocjonalny performans ze wspólnymi, niepublikowanymi dotąd numerami.
O pooperacyjny after i retrofuturystyczny trance oraz wczesny progressive house zadba niezawodny selekcjoner DJ POLKOMTEL. Jesteście nam bardzo bliscy
fot. Bartosz Kordek
Noś się nowohoryzontowo
Koomu, kooooomu, bo niedługo idziemy do domu? Mamy jeszcze: skarpety od Many Mornings, kubki od Zakwasu (do kupienia tylko stacjonarnie), festiwalowe torby, czapki i nowohoryzontowe poduszki od Plantuli. Merching on
fot. Wojciech Chrubasik