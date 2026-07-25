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BiG Festivalowski po raz 5.! Płock znów stanie się stolicą komedii

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BiG Festivalowski po raz 5.! Płock znów stanie się stolicą komedii
Czy komedia może być ambitna? Organizatorzy BiG Festivalowskiego od pięciu lat udowadniają, że nie tylko może, ale wręcz powinna. W dniach 14–16 sierpnia jubileuszowa edycja festiwalu ponownie zamieni Płock w miejsce spotkań filmu, stand-upu, muzyki i teatru. W programie znalazły się zarówno głośne nazwiska, jak i wydarzenia, które na próżno szukać na innych polskich festiwalach.

Jednym z najmocniejszych punktów programu będzie występ Macieja Stuhra, który wraca na scenę stand-upową z autorskim programem "Mam to wszystko w standupie". To wydarzenie zaplanowano na piątek, 14 sierpnia, w Państwowej Szkole Muzycznej w Płocku.

Miłośnicy stand-upu dostaną jednak znacznie więcej. Podczas Gali Stand-up na jednej scenie spotkają się Adam Van Bendler, Aleksandra Radomska, Kuba Rafalski, Bartek Walos, Jasiek Borkowski i Paulina Potocka. Sześć różnych osobowości, sześć różnych sposobów opowiadania o rzeczywistości i jeden wieczór poświęcony współczesnej polskiej komedii.

Jednym z gości specjalnych tegorocznej edycji będzie Olaf Lubaszenko. Reżyser i aktor spotka się z publicznością podczas plenerowego BiG Spotkaniowskiego na Rynku Głównym, a festiwal przypomni jego najważniejsze filmy w specjalnej retrospektywie. Podczas Gali Zamknięcia Lubaszenko odbierze również Nagrodę za Całokształt Twórczości Komediowej.

Program filmowy pozostaje jednym z filarów wydarzenia. W Kinie Przedwiośnie zaplanowano pokazy polskich komedii z udziałem twórców, retrospektywy, przegląd kina duńskiego oraz międzynarodowe sekcje konkursowe. Nie zabraknie także III edycji SHORT Festivalowskiego. Do tegorocznego konkursu zgłoszono aż 324 krótkie filmy z niemal 50 krajów, co potwierdza rosnącą międzynarodową pozycję wydarzenia. Najlepsze produkcje zostaną pokazane festiwalowej publiczności w Płocku.

Wieczorami festiwal zaprasza również pod gołe niebo. Na Rynku Głównym odbędą się bezpłatne pokazy filmowe. Symbolicznie otworzy je "Big Lebowski" braci Coen – film, od którego narodziła się idea całego festiwalu. W kolejnych dniach widzowie zobaczą także dwie części kultowej "Nagiej broni".

BiG Festivalowski to także muzyka. W programie znalazł się koncert Bovskiej. Z kolei 14 sierpnia Rynek Główny zamieni się w wielki parkiet podczas potańcówki z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.

Organizatorzy rozwijają również część teatralną. W programie znalazły się spektakl "Przesuń w prawo albo giń" Klubu Komediowego, improwizacje Kolektywu Śmiesznie oraz przedstawienie "Klub Anonimowych Aktorów", pokazujące, jak wiele wspólnego mają teatr i współczesna komedia.

Integralną częścią festiwalu pozostaje Muzeum Memów, które w tym roku przygotowuje piątą odsłonę wystawy pod hasłem "Historia przeglądania". Motywem przewodnim będzie nostalgia za internetem sprzed dekady, kulturą memów i cyfrowymi wspomnieniami. Jedną z ekspozycji przygotuje Matylda Damięcka.

Na uczestników czekają również warsztaty filmowe, aktorskie, improwizacyjne, fotograficzne, charakteryzatorskie oraz spotkania z twórcami. Wśród prowadzących znaleźli się m.in. operator Mateusz Pastewka, John Vorhaus – autor kultowej książki "The Comic Toolbox", Maksym Rudnik, Aleksandra Markowska, Klaudia Utnicka oraz twórca Astrofazy Piotr Kosek.

BiG Festivalowski od początku konsekwentnie buduje własną tożsamość. Zamiast celebrować wyłącznie kino, tworzy wydarzenie, w którym komedia staje się wspólnym językiem filmu, muzyki, teatru, internetu i sztuk wizualnych. Trudno dziś znaleźć w Polsce drugi festiwal, który z podobną swobodą łączy kultowego "Big Lebowskiego", stand-up, wystawy memów, koncerty i pokazy filmowe w jedną, spójną opowieść o współczesnej kulturze.

Karnety na festiwal dostępne są na stronie festiwalu: bigfestivalowski.com

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