BiG Festivalowski po raz 5.! Płock znów stanie się stolicą komedii

Czy komedia może być ambitna? Organizatorzy BiG Festivalowskiego od pięciu lat udowadniają, że nie tylko może, ale wręcz powinna. W dniach 14–16 sierpnia jubileuszowa edycja festiwalu ponownie zamieni Płock w miejsce spotkań filmu, stand-upu, muzyki i teatru. W programie znalazły się zarówno głośne nazwiska, jak i wydarzenia, które na próżno szukać na innych polskich festiwalach.
Jednym z najmocniejszych punktów programu będzie występ Macieja Stuhra
, który wraca na scenę stand-upową z autorskim programem "Mam to wszystko w standupie". To wydarzenie zaplanowano na piątek, 14 sierpnia, w Państwowej Szkole Muzycznej w Płocku.
Miłośnicy stand-upu dostaną jednak znacznie więcej. Podczas Gali Stand-up
na jednej scenie spotkają się Adam Van Bendler, Aleksandra Radomska, Kuba Rafalski, Bartek Walos, Jasiek Borkowski i Paulina Potocka. Sześć różnych osobowości, sześć różnych sposobów opowiadania o rzeczywistości i jeden wieczór poświęcony współczesnej polskiej komedii.
Jednym z gości specjalnych tegorocznej edycji będzie Olaf Lubaszenko
. Reżyser i aktor spotka się z publicznością podczas plenerowego BiG Spotkaniowskiego na Rynku Głównym, a festiwal przypomni jego najważniejsze filmy w specjalnej retrospektywie. Podczas Gali Zamknięcia Lubaszenko odbierze również Nagrodę za Całokształt Twórczości Komediowej.
Program filmowy pozostaje jednym z filarów wydarzenia. W Kinie Przedwiośnie zaplanowano pokazy polskich komedii z udziałem twórców, retrospektywy, przegląd kina duńskiego oraz międzynarodowe sekcje konkursowe. Nie zabraknie także III edycji SHORT Festivalowskiego
. Do tegorocznego konkursu zgłoszono aż 324 krótkie filmy z niemal 50 krajów
, co potwierdza rosnącą międzynarodową pozycję wydarzenia. Najlepsze produkcje zostaną pokazane festiwalowej publiczności w Płocku.
Wieczorami festiwal zaprasza również pod gołe niebo. Na Rynku Głównym odbędą się bezpłatne pokazy filmowe. Symbolicznie otworzy je "Big Lebowski"
braci Coen
– film, od którego narodziła się idea całego festiwalu. W kolejnych dniach widzowie zobaczą także dwie części kultowej "Nagiej broni"
.
BiG Festivalowski to także muzyka. W programie znalazł się koncert Bovskiej
. Z kolei 14 sierpnia Rynek Główny zamieni się w wielki parkiet podczas potańcówki z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną
.
Organizatorzy rozwijają również część teatralną. W programie znalazły się spektakl "Przesuń w prawo albo giń"
Klubu Komediowego, improwizacje Kolektywu Śmiesznie oraz przedstawienie "Klub Anonimowych Aktorów"
, pokazujące, jak wiele wspólnego mają teatr i współczesna komedia.
Integralną częścią festiwalu pozostaje Muzeum Memów
, które w tym roku przygotowuje piątą odsłonę wystawy pod hasłem "Historia przeglądania"
. Motywem przewodnim będzie nostalgia za internetem sprzed dekady, kulturą memów i cyfrowymi wspomnieniami. Jedną z ekspozycji przygotuje Matylda Damięcka
.
Na uczestników czekają również warsztaty filmowe, aktorskie, improwizacyjne, fotograficzne, charakteryzatorskie oraz spotkania z twórcami. Wśród prowadzących znaleźli się m.in. operator Mateusz Pastewka, John Vorhaus
– autor kultowej książki "The Comic Toolbox", Maksym Rudnik, Aleksandra Markowska, Klaudia Utnicka
oraz twórca Astrofazy Piotr Kosek
.
BiG Festivalowski od początku konsekwentnie buduje własną tożsamość. Zamiast celebrować wyłącznie kino, tworzy wydarzenie, w którym komedia staje się wspólnym językiem filmu, muzyki, teatru, internetu i sztuk wizualnych. Trudno dziś znaleźć w Polsce drugi festiwal, który z podobną swobodą łączy kultowego "Big Lebowskiego", stand-up, wystawy memów, koncerty i pokazy filmowe w jedną, spójną opowieść o współczesnej kulturze.
Karnety na festiwal dostępne są na stronie festiwalu: bigfestivalowski.com