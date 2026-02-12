Bijou Phillips potrzebuje nerki. Dramatyczny apel aktorki

Bijou Phillips od dawna zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Teraz aktorka zwróciła się z dramatycznym apelem do fanów. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Bijou Phillips szuka dawcy nerkiPotrzebuję pomocy w znalezieniu nerki. Proszę jako przyjaciółka, siostra, ciocia, a przede wszystkim samodzielna matka niesamowitej i dzielnej córki. Potrzebuję nerki
– napisała na swoim Instagramie. Oryginalny post, w którym znajdują się też informacje o procedurze przeszczepu oraz historia Phillips
, znajdziecie poniżej: Phillips
urodziła się z ostrą niewydolnością nerek. W 2017 roku otrzymała przeszczep, niestety nowy narząd uległ niewydolności, co doprowadziło aktorkę do poważnych problemów zdrowotnych. Jej przedstawiciel potwierdził, że Phillips
przebywa w UCLA Health w Los Angeles, gdzie jest dializowana w oczekiwaniu na żywego dawcę.
Skąd znamy Bijou Phillips? Zobacz zwiastun filmu "Hostel II"Bijou Phillips
to amerykańska aktorka znana z takich filmów jak "U progu sławy
", "Zabić drania
", "Spustoszenie
", "Jad
" czy "Hostel II
" (zwiastun poniżej). Od 2013 roku nie jest aktywna zawodowo. Jej filmografię zamyka występ w familijnym sitcomie "Dorastająca nadzieja
".
Phillips wcieliła się w Whitney – młodą dziewczynę, która wraz z przyjaciółką bierze udział w wymianie studenckiej we Włoszech. Gdy poznana przypadkowo Axelle namawia je na wyjazd do luksusowego spa na Słowacji, zgadzają się. Wkrótce trafiają do tytułowego hostelu.