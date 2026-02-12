Newsy Bijou Phillips potrzebuje nerki. Dramatyczny apel aktorki
Bijou Phillips od dawna zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Teraz aktorka zwróciła się z dramatycznym apelem do fanów.

Bijou Phillips szuka dawcy nerki


Potrzebuję pomocy w znalezieniu nerki. Proszę jako przyjaciółka, siostra, ciocia, a przede wszystkim samodzielna matka niesamowitej i dzielnej córki. Potrzebuję nerki – napisała na swoim Instagramie. Oryginalny post, w którym znajdują się też informacje o procedurze przeszczepu oraz historia Phillips, znajdziecie poniżej:



Phillips urodziła się z ostrą niewydolnością nerek. W 2017 roku otrzymała przeszczep, niestety nowy narząd uległ niewydolności, co doprowadziło aktorkę do poważnych problemów zdrowotnych. Jej przedstawiciel potwierdził, że Phillips przebywa w UCLA Health w Los Angeles, gdzie jest dializowana w oczekiwaniu na żywego dawcę.

Skąd znamy Bijou Phillips? Zobacz zwiastun filmu "Hostel II"


Bijou Phillips to amerykańska aktorka znana z takich filmów jak "U progu sławy", "Zabić drania", "Spustoszenie", "Jad" czy "Hostel II" (zwiastun poniżej). Od 2013 roku nie jest aktywna zawodowo. Jej filmografię zamyka występ w familijnym sitcomie "Dorastająca nadzieja". 



Phillips wcieliła się w Whitney – młodą dziewczynę, która wraz z przyjaciółką bierze udział w wymianie studenckiej we Włoszech. Gdy poznana przypadkowo Axelle namawia je na wyjazd do luksusowego spa na Słowacji, zgadzają się. Wkrótce trafiają do tytułowego hostelu.

