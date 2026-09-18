Newsy Filmy Festiwale i nagrody Bike Days 2026 – Rower to kultura
Festiwale i nagrody / Filmy

Bike Days 2026 – Rower to kultura

Informacja nadesłana
https://www.filmweb.pl/news/Bike+Days+2026+%E2%80%93+Rower+to+kultura-168653
Bike Days 2026 – Rower to kultura
"Kulturalne Przełożenie" to hasło tegorocznych Bike Days – Międzynarodowego Festiwalu Filmów Rowerowych. 12. edycja festiwalu, szósta w Warszawie i trzecia z rzędu w Kinie Muranów, odbędzie się 18–20 września.

W tym roku Bike Days zachęcają, by zanurzyć się w opowieściach o rowerach, ludziach i świecie. Bo rower jest tu także punktem wyjścia do rozmowy o mieście, społeczeństwie, wolności, sporcie i zmieniającym się świecie.

Bohaterką tegorocznego plakatu została ryba rozdymka, która za sprawą zębatek nabrała zdecydowanie rowerowego charakteru. Trochę kolczasta i zaczepna, ale bez zadęcia – dobrze oddaje ducha Bike Days. A pełna kaseta? To pełen zakres festiwalowych przełożeń: różne tematy, perspektywy, tempo i oblicza rowerowej pasji.

W programie znajdzie się 14 filmów średnio- i długometrażowych – głównie dokumentów, ale także dwie fabuły. Będą nowe produkcje i rowerowa klasyka, zawodowe ściganie i jazda dla przyjemności, miejskie historie, elektryczne obroty oraz krótkie i dalekie podróże.

Ważną częścią Bike Days będzie Platforma Filmów Rowerowych – konkurs dla amatorów i półprofesjonalistów łączących pasję do rowerów z kręceniem filmów. Po raz pierwszy w Warszawie ich produkcje trafią na duży ekran i powalczą o nagrody jury i publiczności.

Bike Days to także spotkania, debaty i dyskusje, tradycyjna gra miejska, tematyczne przejazdy po Warszawie oraz klub festiwalowy. Bo festiwal nie kończy się wraz z napisami końcowymi.

Wiele przełożeń. Wiele perspektyw. Jedna rowerowa pasja.

Identyfikację wizualną stworzył Jerzy Skakun ze studia Homework.

Organizator: Fundacja Proces Ciągły. Współorganizatorzy: Kino Muranów i Miasto Stołeczne Warszawa.

Najnowsze Newsy

Seriale Gry

"Far Cry" w drodze na ekran. Gwiazdy w obsadzie

Filmy Gry

Sam Raimi czuwa nad ekranizacją horrorowej gry

1 komentarz
VOD Filmy

Gael García Bernal prosi fanów o pomoc. Chodzi o Marvela

3 komentarze
Filmy

"Narnia" Grety Gerwig będzie rock operą?

14 komentarzy
Wideo Gry

Mads Mikkelsen czarnym charakterem w "Call of Duty: Modern Warfare 4"

"Król Smutek". Nowa powieść Joego Hilla

1 komentarz
Filmy

Zack Snyder zdradza szczegóły remake’u "Ucieczki z Nowego Jorku"

13 komentarzy