Bike Days 2026 – Rower to kultura

"Kulturalne Przełożenie" to hasło tegorocznych Bike Days – Międzynarodowego Festiwalu Filmów Rowerowych. 12. edycja festiwalu, szósta w Warszawie i trzecia z rzędu w Kinie Muranów, odbędzie się 18–20 września.



W tym roku Bike Days zachęcają, by zanurzyć się w opowieściach o rowerach, ludziach i świecie. Bo rower jest tu także punktem wyjścia do rozmowy o mieście, społeczeństwie, wolności, sporcie i zmieniającym się świecie.



Bohaterką tegorocznego plakatu została ryba rozdymka, która za sprawą zębatek nabrała zdecydowanie rowerowego charakteru. Trochę kolczasta i zaczepna, ale bez zadęcia – dobrze oddaje ducha Bike Days. A pełna kaseta? To pełen zakres festiwalowych przełożeń: różne tematy, perspektywy, tempo i oblicza rowerowej pasji.



W programie znajdzie się 14 filmów średnio- i długometrażowych – głównie dokumentów, ale także dwie fabuły. Będą nowe produkcje i rowerowa klasyka, zawodowe ściganie i jazda dla przyjemności, miejskie historie, elektryczne obroty oraz krótkie i dalekie podróże.



Ważną częścią Bike Days będzie Platforma Filmów Rowerowych – konkurs dla amatorów i półprofesjonalistów łączących pasję do rowerów z kręceniem filmów. Po raz pierwszy w Warszawie ich produkcje trafią na duży ekran i powalczą o nagrody jury i publiczności.



Bike Days to także spotkania, debaty i dyskusje, tradycyjna gra miejska, tematyczne przejazdy po Warszawie oraz klub festiwalowy. Bo festiwal nie kończy się wraz z napisami końcowymi.



Wiele przełożeń. Wiele perspektyw. Jedna rowerowa pasja.



Identyfikację wizualną stworzył Jerzy Skakun ze studia Homework.



Organizator: Fundacja Proces Ciągły. Współorganizatorzy: Kino Muranów i Miasto Stołeczne Warszawa.