TAURON Nowe Horyzonty: Bilety i dostępy online już w sprzedaży!

Zaledwie dwa dni temu ogłosiliśmy pełny program tegorocznej edycji, a teraz ruch należy do Was. Czas podjąć pierwsze kinofilskie decyzje – właśnie wystartowała sprzedaż biletów na pojedyncze seanse kinowe oraz dostępów do festiwalu w wersji online.
Festiwal zaczynamy za okrągłe dwa tygodnie! 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy TAURON Nowe Horyzonty odbędzie się we Wrocławiu w dniach 23 lipca – 2 sierpnia
, a tydzień dłużej, do 9 sierpnia, będziecie mogli zaprosić go również do swoich domów za sprawą edycji online. Przed nami intensywne dni wypełnione filmowymi odkryciami, pokazami specjalnymi i spotkaniami, na które wszyscy czekaliśmy. Sprawdź program i kup bilety
Organizacja tak ogromnego święta kina nie byłaby możliwa bez energii i zaangażowania naszych niezawodnych partnerów. Jesteśmy dumni, że jako Stowarzyszenie Nowe Horyzonty po raz kolejny idziemy ramię w ramię z firmą TAURON Polska Energia. Dzięki temu wsparciu możemy wspólnie napędzać kulturalne życie Dolnego Śląska i rozwijać nasz ukochany festiwal.
Do 22 lipca zakup biletów jest możliwy tylko poprzez stronę nowehoryzonty.pl
, stacjonarne kasy festiwalowe zostaną otwarte 22 lipca w Kinie Nowe Horyzonty, a 24 lipca w Dolnośląskim Centrum Filmowym. Wszystkie szczegóły związane z procesem zakupu znajdziecie w naszym przewodniku. Przewodnik po zakupie biletów Cennik biletów
A jeśli wpadniecie w zakupowy szał, nie zapomnijcie o festiwalowych nocach! W sprzedaży wciąż są dostępne bilety na trzy wyjątkowe koncerty w Klubie Festiwalowym w Arsenale, gdzie tradycyjnie będzie można roztańczyć filmowe emocje do późnych godzin. Wydarzenia w Arsenale