Inne / Filmy

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Bill+Cosby+ma+zap%C5%82aci%C4%87+ponad+59+mln+dolar%C3%B3w.+Jest+odpowiedzialny+za+gwa%C5%82t+sprzed+ponad+50+lat-165755
Bill Cosby odpowiedzialny za gwałt. Ma zapłacić ogromne odszkodowanie
źródło: Getty Images
autor: Gilbert Carrasquillo
Ława przysięgłych w Kalifornii zdecydowała, że Bill Cosby musi zapłacić łącznie 59,25 mln dolarów odszkodowania kobiecie, którą - według ustaleń sądu - odurzył i zgwałcił w 1972 roku. Sprawa dotyczy pozwu cywilnego wniesionego przez Donnę Motsinger. Proces był możliwy dzięki zmianom w kalifornijskim prawie, które pozwoliły na wnoszenie pozwów dotyczących dawnych przestępstw seksualnych mimo upływu czasu.

Szczegóły sprawy



GettyImages-1039986136.jpg Getty Images © NurPhoto


Ostateczna kwota obejmuje 40 mln dolarów odszkodowania karnego. Wcześniej, w tym samym dniu, ławnicy uznali Cosby’ego za odpowiedzialnego za odurzenie i gwałt na Motsinger. Zasądzili wówczas 17,5 mln dolarów za doznaną krzywdę psychiczną oraz 1,75 mln dolarów za późniejsze cierpienia. Kobieta tak skomentowała decyzję sądu: Ten werdykt nie dotyczy tylko mnie. Chodzi o to, by w końcu zostać wysłuchanym i pociągnąć pana Cosby’ego do odpowiedzialności. Ponad 50 lat żyłam z ciężarem tego, co mnie spotkało. (...) Mam nadzieję, że da to siłę innym ofiarom.

Do zdarzenia miało dojść po tym, jak kobieta - pracująca wówczas jako kelnerka - poznała komika w pracy i została zaproszona na jego występ. Według jej relacji, za kulisami poczuła się źle, a Cosby podał jej tabletkę, którą uznała za aspirynę. Ostatnie, co pamiętała, to "błyski światła". Obudziła się później w domu częściowo rozebrana.

Prawniczka komika zapowiedziała już złożenie apelacji. Sam Cosby, podobnie jak w poprzednich procesach, nie zeznawał w sądzie i utrzymuje, że nie dopuścił się seksu bez zgody. Nie jest też jasne, czy i kiedy Motsinger otrzyma zasądzone pieniądze. Według doniesień, majątek 88-letniego dziś Cosby’ego znacząco się skurczył w ostatnich latach.

Sprawa Motsinger to tylko jedna z wielu dotyczących komika. Od 2014 roku pojawiły się dziesiątki podobnych oskarżeń. W 2018 roku komik został skazany za gwałt na Andrei Constand i trafił do więzienia, jednak wyrok uchylono w 2021 roku z powodów proceduralnych. W 2022 roku sąd cywilny uznał go również za odpowiedzialnego za napaść seksualną na nieletnią Judy Huth, zasądzając pół miliona dolarów odszkodowania.

"Musimy porozmawiać o Cosbym" - zwiastun



Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy

1 komentarz
Filmy

VOD Seriale

1 komentarz
Filmy

1 komentarz
Seriale

1 komentarz
Filmy

Seriale

