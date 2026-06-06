Newsy Filmy Bill Nighy w uniwersum "Johna Wicka". Znamy obsadę filmu "Caine"
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Bill Nighy w uniwersum "Johna Wicka". Znamy obsadę filmu "Caine"

The Hollywood Reporter / autor: /
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Bill Nighy w uniwersum &quot;Johna Wicka&quot;. Znamy obsadę filmu &quot;Caine&quot;
źródło: Getty Images
autor: Dominique Charriau
W Budapeszcie trwają właśnie zdjęcia do filmu "Caine". A my dowiadujemy się, kto znalazł się w obsadzie u boku Donnie Yena.

Niewidomy zabójca znów walczy o życie i wolność



"Caine" to spin-off filmu "John Wick 4". Jego bohaterem jest wprowadzony w tamtym filmie Caine, niewidomy mistrz sztuk walki. Wciela się w niego Donnie Yen.

Teraz dowiedzieliśmy się, że na planie partnerować mu będzie żywa legenda brytyjskiego kina, Bill Nighy. Niestety na razie nie ujawniono, kogo dokładnie zagra. 76-letni Nighy pozostaje niezwykle zapracowanym człowiekiem. "Caine" to bowiem jeden z ośmiu filmowych i serialowych projektów, które powstają z jego udziałem.

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Nighy nie jest jedyną osobą, która dołączyła do obsady filmu "Caine". Angaż otrzymał także młody Mason Thames, którego znacie jako Czkawkę z aktorskiej wersji "Jak wytresować smoka" oraz Finney z dwóch filmów z cyklu "Czarny telefon".

Na planie pojawi się również Dacre Montgomery, czyli gwiazda serialu "Stranger Things". Aktora można było ostatnio oglądać w nowej wersji "Oblicz śmierci" oraz w filmie Gusa Van Santa "Desperat".

Potwierdzono również udział w filmie Riny Sawayamy, która partnerowała Yenowi już w "Johnie Wicku 4". Aktorka powróci jako Akira.

Fabułę filmu "Caine" przygotował Mattson Tomlin. Zaś całość wyreżyseruje jego gwiazda Donnie Yen.

Zwiastun filmu "John Wick 4"




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