Bill Nighy w uniwersum "Johna Wicka". Znamy obsadę filmu "Caine"

W Budapeszcie trwają właśnie zdjęcia do filmu "Caine". A my dowiadujemy się, kto znalazł się w obsadzie u boku Donnie Yena.
Niewidomy zabójca znów walczy o życie i wolność "Caine" to spin-off filmu "John Wick 4".
Jego bohaterem jest wprowadzony w tamtym filmie Caine, niewidomy mistrz sztuk walki. Wciela się w niego Donnie Yen
.
Teraz dowiedzieliśmy się, że na planie partnerować mu będzie żywa legenda brytyjskiego kina, Bill Nighy
. Niestety na razie nie ujawniono, kogo dokładnie zagra. 76-letni Nighy
pozostaje niezwykle zapracowanym człowiekiem. "Caine"
to bowiem jeden z ośmiu filmowych i serialowych projektów, które powstają z jego udziałem.
Nighy Getty Images © JC Olivera
nie jest jedyną osobą, która dołączyła do obsady filmu "Caine"
. Angaż otrzymał także młody Mason Thames
, którego znacie jako Czkawkę
z aktorskiej wersji "Jak wytresować smoka
" oraz Finney z dwóch filmów z cyklu "Czarny telefon
".
Na planie pojawi się również Dacre Montgomery
, czyli gwiazda serialu "Stranger Things
". Aktora można było ostatnio oglądać w nowej wersji "Oblicz śmierci
" oraz w filmie Gusa Van Santa
"Desperat
".
Potwierdzono również udział w filmie Riny Sawayamy
, która partnerowała Yenowi
już w "Johnie Wicku 4
". Aktorka powróci jako Akira. Fabułę filmu "Caine" przygotował Mattson Tomlin. Zaś całość wyreżyseruje jego gwiazda Donnie Yen.
Zwiastun filmu "John Wick 4"