Bill Skarsgård gwiazdą nowej gry Hideo Kojimy!

Od dawna podziwiamy wzajemnie swoją twórczość i zdecydowaliśmy się wspólnie rozpocząć tę nową przygodę. W przyszłości czeka nas jeszcze wiele ekscytujących ogłoszeń dotyczących obsady, więc prosimy o cierpliwość i śledzenie kolejnych informacji - powiedział Kojima. - Przymiarki kostiumów, skany oraz testy kamerowe, które przeprowadziliśmy z Billem i Charlee na początku tego roku, dały mi ogromną pewność co do kierunku, w jakim zmierza ten projekt. Moja wizja jego ostatecznego kształtu stała się znacznie bardziej konkretna. Co więcej, zaprezentowany dziś nowy teaser wizualny wykorzystuje zdjęcie, które osobiście zrobiłem im podczas tamtej sesji.
Czym jest "Physint", tego na razie nie wiadomo. Będzie to taktyczna gra akcji o tematyce szpiegowskiej. Jest to trzecie oryginalne IP studia Kojima Productions. W obsadzie są również: Charlee Fraser,Don Lee i Minami Hamabe.
Informacja o angażu Skarsgårda następuje zaledwie tydzień po tym, jak XBOX zdecydował się uratować grę. Wcześniej "Physint" powstawał dla PlayStation, ale parę miesięcy temu koncern chciał wyrzucić projekt do kosza.
Hideo Kojima ogłasza angaż Billa Skarsgårda
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