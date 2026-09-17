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Bill Skarsgård gwiazdą nowej gry Hideo Kojimy!

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Bill+Skarsg%C3%A5rd+gwiazd%C4%85+nowej+gry+Hideo+Kojimy-168640
Bill Skarsgård gwiazdą nowej gry Hideo Kojimy!
To wiadomość, która z pewnością ucieszy fanów gier Hideo Kojimy. Twórca "Metal Gear Solid" zapowiedział, że gwiazdą jego nowej gry będzie Bill Skarsgård.

PlayStation chciało skasować grę. Teraz jej gwiazdą został Bill Skarsgård



Bill Skarsgård to aktor doskonale znany wszystkim dzięki kreacjom w takich produkcjach jak "To" czy "Nosferatu". Jednak dotąd nie miał w swojej biografii pracy przy grze. Teraz to się zmieni. Bill Skarsgård zagra główną rolę w "Physint".

Od dawna podziwiamy wzajemnie swoją twórczość i zdecydowaliśmy się wspólnie rozpocząć tę nową przygodę. W przyszłości czeka nas jeszcze wiele ekscytujących ogłoszeń dotyczących obsady, więc prosimy o cierpliwość i śledzenie kolejnych informacji - powiedział Kojima. - Przymiarki kostiumów, skany oraz testy kamerowe, które przeprowadziliśmy z Billem i Charlee na początku tego roku, dały mi ogromną pewność co do kierunku, w jakim zmierza ten projekt. Moja wizja jego ostatecznego kształtu stała się znacznie bardziej konkretna. Co więcej, zaprezentowany dziś nowy teaser wizualny wykorzystuje zdjęcie, które osobiście zrobiłem im podczas tamtej sesji.

Czym jest "Physint", tego na razie nie wiadomo. Będzie to taktyczna gra akcji o tematyce szpiegowskiej. Jest to trzecie oryginalne IP studia Kojima Productions. W obsadzie są również: Charlee Fraser, Don Lee i Minami Hamabe.

Informacja o angażu Skarsgårda następuje zaledwie tydzień po tym, jak XBOX zdecydował się uratować grę. Wcześniej "Physint" powstawał dla PlayStation, ale parę miesięcy temu koncern chciał wyrzucić projekt do kosza.

Hideo Kojima ogłasza angaż Billa Skarsgårda



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