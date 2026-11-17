Bill Skarsgård zapracował na opinię specjalisty od budzących grozę bohaterów. W jego filmografii są już: Pennywise ("To"), hrabia Orlok ("Nosferatu"), markiz Vincent Bisset de Gramont ("John Wick 4") czy Kro ("Eternals"). Jeśli więc ktoś widział w nim idealnego kandydata do roli Freddy’ego Kruegera w nowej wersji "Koszmaru z ulicy Wiązów", musi obejść się smakiem. Aktor właśnie dał do zrozumienia, że nie pisze się na powrót do horrorowych ról.
Bill Skarsgård o możliwości zagrania Freddy’ego Kruegera: Męczą mnie takie role
W rozmowie w podcaście Happy Sad Confused Skarsgård został zapytany o możliwość wcielenia się w jednego z najsłynniejszych zabójców w historii kina grozy. Odpowiedź była dość jednoznaczna. Aktor nie jest zainteresowany kolejną rolą tego typu, chyba że dostałby do zagrania postać, która rzeczywiście zaoferowałaby mu coś nowego.
"Jeśli miałbym zagrać złoczyńcę, musiałoby to być coś oryginalnego, czego wcześniej nie robiłem" – wyjaśnił. Skarsgård
przyznał też, że jest już zmęczony tego rodzaju rolami. Nie oznacza to jednak, że całkowicie zamyka drzwi przed czarnymi charakterami. Chciałby jednak, by zaoferowano mu coś więcej niż kolejną wariację na temat tego, co już pokazywał na ekranie.
Freddy Krueger
Co ciekawe, podobne wątpliwości pojawiły się wcześniej, gdy aktor zastanawiał się nad ponownym założeniem makijażu Pennywise’a. Początkowo nie był przekonany do powrotu do roli klauna z "To
", ale ostatecznie dał się namówić na udział w serialu HBO "To: Witajcie w Derry
". Przekonała go przede wszystkim koncepcja całej historii. Twórcy postawili bowiem na kolejne cykle terroru związane z przebudzeniem TO, które powraca mniej więcej co 27 lat.
Co wiemy o nowym "Koszmarze z ulicy Wiązów"?
Nowy "Koszmar z ulicy Wiązów" nie będzie klasycznym remakiem. Twórcy zapowiadają, że film ma pozostać osadzony "w świecie oryginalnego filmu" i powstawać "w oparciu o oryginalny scenariusz". Na tym etapie nie ujawniono jednak, jak dokładnie zostanie rozwinięta historia ani w jakim kierunku pójdzie nowa produkcja.
Za projektem stoją również spadkobiercy Wesa Cravena
, twórcy kultowego pierwowzoru. W gronie producentów znaleźli się wdowa po reżyserze, Iya Labunka, oraz jego syn, Jonathan Craven.