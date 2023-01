Billie Eilish i BTS w Cinema City! Muzyczne show BTS także w ScreenX i 4DX

"Billie Eilish Live at The O2"

BTS: Yet to Come in Cinemas

Tęsknisz za emocjonującymi występami światowych gwiazd sceny muzycznej? Zanim rozpocznie się sezon koncertowy możesz cieszyć się muzyką w pełnej skali wrażeń w komfortowych warunkach sal kinowych Cinema City! 27 stycznia z Billie Eilish i 1,3 i 4 lutego z BTS – zapowiada się muzyczna uczta, choć nie tylko. Koncert BTS pokazywany będzie także w niezwykłych formatach ScreenX i 4DX tylko w Cinema City.Startujemy z wielką Billie Eilish, zdobywczynią Oscara i wielu nagród GRAMMY®, która po raz pierwszy w swojej karierze wystąpi ze specjalnym koncertem dla widzów Cinema City już 27 stycznia. Zobaczycie pokaz zapierającego dech muzycznego wydarzenia na żywo, nagranego w The O2 w Londynie. Nigdy wcześniej niepublikowana, rozszerzona wersja tego filmu koncertowego zabierze Was w urzekającą podróż po ścieżce muzycznej z albumu Eilish Happier Than Ever. Filmowa wersja, którą pokażemy w Cinema City, została wyreżyserowana przez Sama Wrencha. To fascynujące muzycznie i wizualnie pełnometrażowe widowisko, w kinowej rozdzielczości 4k składać się będzie z koncertowego wykonania 27 piosenek i zarejestrowanych bezpośrednich relacji pomiędzy artystką i publicznością.Produkcja "Billie Eilish Live at The O2" była pierwotnie transmitowana na żywo w ramach serii Apple Music Live, a ostatnio zdobyła nominację do nagrody GRAMMY® 2023 w kategorii najlepszy film muzyczny.Bilety na koncert kupicie na stronie www.cinema-city.pl/filmy/billie-eilish-live-at-the-o2Od 1, 3 i 4 lutego w Cinema City czuć będziecie koreańskie bity – w tych dniach bądźcie z nami na pokazach koncertu gwiazd k-popu – BTS. Usłyszycie największe przeboje grupy, w tym "Dynamite", "Butter" i "IDOL", a także pierwsze wykonanie koncertowe "Run BTS" z najnowszego albumu Proof. Co najciekawsze, koreański zespół będzie można podziwiać w technologii kinowej, która wywodzi się także z Korei – w formatach ScreenX oraz 4DX. Specjalnie na potrzeby tych formatów została przygotowana wersja kinowa koncertu, aby fanom RM, Jina, SUGA, J-hope, Jimina, V i Jungkooka dać jeszcze większą dawkę wrażeń!Bilety możecie kupić na stronie www.cinema-city.pl/filmy/bts-yet-to-come-in-cinemas