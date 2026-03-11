Billie Eilish zadebiutuje w adaptacji słynnej książki Sylvii Plath!

Billie Eilish – dziesięciokrotna zdobywczyni Grammy i dwukrotna laureatka Oscara za piosenki prowadzi rozmowy w sprawie roli głównej w adaptacji kultowej powieści Sylvii Plath "Szklany klosz". Film wyreżyseruje Sarah Polley – aktorka i reżyserka, twórczyni m.in. dokumentu "Historie rodzinne". Polley jest również autorką scenariusza.
"Szklany klosz" – Billie Eilish w roli głównej"Szklany klosz"
to półautobiograficzna powieść Plath opowiadająca o młodej kobiecie, która zmaga się z depresją i presją społeczną. Eilish
wcieli się w główną bohaterkę, Esther Greenwood – rolę pasującą do jej mrocznego scenicznego wizerunku. Na razie nie wiadomo, czy Billie przygotuje też muzykę do filmu.
Billie Eilish z Oscarem za piosenkę do "Barbie"
W oficjalnym opisie książki czytamy: Esther jest wyjątkowo inteligentna, piękna, utalentowana, jednak powoli jej świat się rozpada. Kiedy ma dziewiętnaście lat, przyjeżdża do Nowego Jorku – miasta szczęścia, igraszek, kariery – na miesięczny staż w redakcji miesięcznika dla dziewcząt. Ma poznać miasto, spędzić miło czas. Nie potrafi się jednak odnaleźć. Nie ma ochoty na nocne zabawy, jest zniechęcona. Odkrywa, że dobre oceny, które zawsze zdobywała w szkole, tutaj nie mają znaczenia. Esther nie umie zdecydować, na czym jej zależy, co ją interesuje i kim być. Nie czuje się taka jak inne dziewczyny – śliczne, uśmiechnięte i zadowolone z życia. Przychodzi załamanie…
To nie pierwsza próba przeniesienia książki na ekran – w 1979 powstał film "The Bell Jar
" z Marilyn Hassett
i Julie Harris
, a kolejne wersje z Julii Stiles
(z 2007 roku) i Dakotą Fanning
w reżyserii Kirsten Dunst
(z 2019 roku) nigdy nie doszły do skutku.
Przypomnijmy, że Eilish w 2022 i 2024 roku zdobyła Oscary za najlepszą piosenkę oryginalną – najpierw za "Nie czas umierać
", potem za "Barbie
". Mając zaledwie 22 lata w 2024, stała się najmłodszą dwukrotną laureatką Oscara i pierwszą osobą z XXI wieku, która zdobyła tę nagrodę.
