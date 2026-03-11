Billie Eilish zadebiutuje w adaptacji słynnej książki Sylvii Plath!

TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ

"Szklany klosz" – Billie Eilish w roli głównej

Getty Images © Jeff Kravitz

Billie Eilish z Oscarem za piosenkę do "Barbie"

Billie Eilish – największe osiągnięcia

"Nie czas umierać" – zwiastun