Billie Eilish zadebiutuje w adaptacji słynnej książki Sylvii Plath!

Billie Eilish
autor: Dimitrios Kambouris
Billie Eilish – dziesięciokrotna zdobywczyni Grammy i dwukrotna laureatka Oscara za piosenki prowadzi rozmowy w sprawie roli głównej w adaptacji kultowej powieści Sylvii Plath "Szklany klosz". Film wyreżyseruje Sarah Polley – aktorka i reżyserka, twórczyni m.in. dokumentu "Historie rodzinne". Polley jest również autorką scenariusza. 

"Szklany klosz" – Billie Eilish w roli głównej


"Szklany klosz" to półautobiograficzna powieść Plath opowiadająca o młodej kobiecie, która zmaga się z depresją i presją społeczną. Eilish wcieli się w główną bohaterkę, Esther Greenwood – rolę pasującą do jej mrocznego scenicznego wizerunku. Na razie nie wiadomo, czy Billie przygotuje też muzykę do filmu.

Billie Eilish z Oscarem za piosenkę do "Barbie"

W oficjalnym opisie książki czytamy:

Esther jest wyjątkowo inteligentna, piękna, utalentowana, jednak powoli jej świat się rozpada.
Kiedy ma dziewiętnaście lat, przyjeżdża do Nowego Jorku – miasta szczęścia, igraszek, kariery – na miesięczny staż w redakcji miesięcznika dla dziewcząt. Ma poznać miasto, spędzić miło czas. Nie potrafi się jednak odnaleźć. Nie ma ochoty na nocne zabawy, jest zniechęcona. Odkrywa, że dobre oceny, które zawsze zdobywała w szkole, tutaj nie mają znaczenia. Esther nie umie zdecydować, na czym jej zależy, co ją interesuje i kim być. Nie czuje się taka jak inne dziewczyny – śliczne, uśmiechnięte i zadowolone z życia. Przychodzi załamanie… [za lubimyczytac.pl]

To nie pierwsza próba przeniesienia książki na ekran – w 1979 powstał film "The Bell Jar" z Marilyn Hassett i Julie Harris, a kolejne wersje z Julii Stiles (z 2007 roku) i Dakotą Fanning w reżyserii Kirsten Dunst (z 2019 roku) nigdy nie doszły do skutku. 

Billie Eilish – największe osiągnięcia



Przypomnijmy, że Eilish w 2022 i 2024 roku zdobyła Oscary za najlepszą piosenkę oryginalną – najpierw za "Nie czas umierać", potem za "Barbie". Mając zaledwie 22 lata w 2024, stała się najmłodszą dwukrotną laureatką Oscara i pierwszą osobą z XXI wieku, która zdobyła tę nagrodę.

