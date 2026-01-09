Billy Bob Thornton będzie umierającym kurierem

Do sieci trafiła informacja, że Billy Bob Thornton oraz Ariana Greenblatt wystąpią w filmie fabularnym "Somedays", który napisze i wyreżyseruje Brian Klugman. Za finansowanie i produkcję odpowiada Tucker Tooley Entertainment.
"Somedays" - zarys fabuły
Getty Images © Maya Dehlin Spach
Fabuła "Somedays"
opowie o zmęczonym kurierze, któremu pozostały zaledwie miesiące życia, oraz o błyskotliwej, lecz zagubionej nastolatce, którą ratuje. Przypadkowe spotkanie przeradza się w niezwykłą więź, która odmienia ich oboje i pozwala na nowo zrozumieć, czym naprawdę jest życie. Klugman
współtworzył historię do filmu "Tron: Dziedzictwo
" dla Disneya, a jako reżyser zadebiutował dramatem "Między wierszami
" z Bradleyem Cooperem
, Zoe Saldañą
i Jeremym Ironsem
. W jego dorobku znajduje się również niezależny film "Och, kochanie
". Billy Bob Thornton
jest obecnie gwiazdą serialu "Landman: Negocjator
", który doczekał się już drugiego sezonu na Paramount+ i przyniósł aktorowi nominacje do Złotego Globu
oraz Critics' Choice
. Z kolei Ariana Greenblatt
niedawno pojawiła się w filmie "Iluzja 3
", a wcześniej można ją było oglądać m.in. w "Barbie
", "Avengers: Wojnie bez granic
" i "Ahsoce
".
Daty rozpoczęcia zdjęć ani premiery "Somedays"
nie zostały jeszcze ujawnione.
"Landman: Negocjator" - zwiastun serialu