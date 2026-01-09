Newsy Filmy Billy Bob Thornton będzie umierającym kurierem
Filmy

Billy Bob Thornton będzie umierającym kurierem

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Billy+Bob+Thornton+oraz+Ariana+Greenblatt+w+filmie+%22Somedays%22+Briana+Klugmana-164643
Billy Bob Thornton będzie umierającym kurierem
źródło: Getty Images
autor: Eamonn M. McCormack
Do sieci trafiła informacja, że Billy Bob Thornton oraz Ariana Greenblatt wystąpią w filmie fabularnym "Somedays", który napisze i wyreżyseruje Brian Klugman. Za finansowanie i produkcję odpowiada Tucker Tooley Entertainment.

"Somedays" - zarys fabuły



GettyImages-2249687915.jpg Getty Images © Maya Dehlin Spach


Fabuła "Somedays" opowie o zmęczonym kurierze, któremu pozostały zaledwie miesiące życia, oraz o błyskotliwej, lecz zagubionej nastolatce, którą ratuje. Przypadkowe spotkanie przeradza się w niezwykłą więź, która odmienia ich oboje i pozwala na nowo zrozumieć, czym naprawdę jest życie.

Klugman współtworzył historię do filmu "Tron: Dziedzictwo" dla Disneya, a jako reżyser zadebiutował dramatem "Między wierszami" z Bradleyem Cooperem, Zoe Saldañą i Jeremym Ironsem. W jego dorobku znajduje się również niezależny film "Och, kochanie".

Billy Bob Thornton jest obecnie gwiazdą serialu "Landman: Negocjator", który doczekał się już drugiego sezonu na Paramount+ i przyniósł aktorowi nominacje do Złotego Globu oraz Critics' Choice. Z kolei Ariana Greenblatt niedawno pojawiła się w filmie "Iluzja 3", a wcześniej można ją było oglądać m.in. w "Barbie", "Avengers: Wojnie bez granic" i "Ahsoce". 

Daty rozpoczęcia zdjęć ani premiery "Somedays" nie zostały jeszcze ujawnione.

"Landman: Negocjator" - zwiastun serialu



Powiązane artykuły Ariana Greenblatt

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Seriale

Kate Winslet zapowiada drugi sezon "Mare z Easttown"

1 komentarz
Seriale Festiwale i nagrody Filmy

"Grzesznicy", "Sny o pociągach" walczą o nagrodę operatorów

Gry

Xbox ujawnia szczegóły styczniowego Developer_Direct.

Filmy

Kiedy wróci Ghost Rider? Marvel ma plany

1 komentarz
Festiwale i nagrody Gry

"Ghost of Yotei" i "Clair Obscur" faworytami Nagród DICE

Filmy

Matt Damon zdradza, jak schudł do "Odysei": Skończyłem z tym!

7 komentarzy
Filmy

Scenarzystki aktorskiej, kinowej adaptacji "Monster High" wybrane

2 komentarze