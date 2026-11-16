Billy Evans zabrał głos w sprawie "Zobaczysz wszystko". Uderzył w Amandę Seyfried

"Zobaczysz wszystko" Nathana Fieldera i Lance'a Oppenheima stał się jednym z najgłośniejszych tytułów ostatnich miesięcy. Produkcja nie pozostała bez echa także wśród osób z otoczenia Elizabeth Holmes, bohaterki dokumentu. Głos zabrał jej partner, Billy Evans, odnosząc się do udziału Amandy Seyfried - aktorka pojawia się jako ona sama, ale wciela się też w Holmes (którą zagrała wcześniej w serialu "Zepsuta krew").
Billy Evans o Amandzie Seyfried
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Zapytany o kreację Seyfried
, Evans
odpowiedział: Naprawdę cieszę się, że ją uwzględnili, bo pokazuje to, jak wielka jest różnica między prawdziwą osobą a tym, jak bardzo chciała zagrać tę postać
. Dopytywany, czy nie jest zbyt krytyczny wobec aktorki, dodał, że cieszy się, iż Fielder był na miejscu, by jej pomóc.
Prowadzący Matt Gutman zauważył wówczas, że Evans
nie wydaje się mieć o Seyfried
szczególnie dobrego zdania - ani jako aktorce, ani jako osobie. Ten nie chciał jednak rozwijać tematu. Postaram się teraz nie mówić źle o innych, bo ostatnio wiele osób robiło to w stosunku do mnie i wiem, jakie to uczucie. Seyfried
wcześniej opowiedziała o swoich doświadczeniach z planu "Zobaczysz wszystko
" w rozmowie z "Rolling Stone". Przyznała, że nie informowała agentów o udziale w projekcie i nie miała prawa zatwierdzania materiału. Jej stosunek do Evansa
pogarszał się w trakcie pracy nad dokumentem. Aktorka uważa również, że mężczyzna okazał jej brak szacunku podczas napiętej kolacji, którą uwieczniono w filmie.
Dokument powstawał w tajemnicy przez ponad trzy lata. Pokazuje Elizabeth Holmes
na miesiąc przed rozpoczęciem odbywania kary 11 lat więzienia za oszukanie inwestorów. Film będzie ubiegał się o nominację do Oscara
w kategorii najlepszego pełnometrażowego filmu dokumentalnego. A24 zgłosiło go również do rywalizacji w wielu innych kategoriach, a Seyfried
ma być promowana wśród kandydatek do nagrody dla najlepszej aktorki drugoplanowej.
"Zobaczysz wszystko" - zwiastun