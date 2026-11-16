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Billy Evans zabrał głos w sprawie "Zobaczysz wszystko". Uderzył w Amandę Seyfried

Variety / autor: /
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Billy Evans zabrał głos w sprawie &quot;Zobaczysz wszystko&quot;. Uderzył w Amandę Seyfried
źródło: Getty Images
autor: Philip Pacheco
"Zobaczysz wszystko" Nathana Fieldera i Lance'a Oppenheima stał się jednym z najgłośniejszych tytułów ostatnich miesięcy. Produkcja nie pozostała bez echa także wśród osób z otoczenia Elizabeth Holmes, bohaterki dokumentu. Głos zabrał jej partner, Billy Evans, odnosząc się do udziału Amandy Seyfried - aktorka pojawia się jako ona sama, ale wciela się też w Holmes (którą zagrała wcześniej w serialu "Zepsuta krew").

Billy Evans o Amandzie Seyfried



GettyImages-2303754533.jpg Getty Images © Kristina Bumphrey


Zapytany o kreację Seyfried, Evans odpowiedział: Naprawdę cieszę się, że ją uwzględnili, bo pokazuje to, jak wielka jest różnica między prawdziwą osobą a tym, jak bardzo chciała zagrać tę postać. Dopytywany, czy nie jest zbyt krytyczny wobec aktorki, dodał, że cieszy się, iż Fielder był na miejscu, by jej pomóc. Prowadzący Matt Gutman zauważył wówczas, że Evans nie wydaje się mieć o Seyfried szczególnie dobrego zdania - ani jako aktorce, ani jako osobie. Ten nie chciał jednak rozwijać tematu. Postaram się teraz nie mówić źle o innych, bo ostatnio wiele osób robiło to w stosunku do mnie i wiem, jakie to uczucie.

Seyfried wcześniej opowiedziała o swoich doświadczeniach z planu "Zobaczysz wszystko" w rozmowie z "Rolling Stone". Przyznała, że nie informowała agentów o udziale w projekcie i nie miała prawa zatwierdzania materiału. Jej stosunek do Evansa pogarszał się w trakcie pracy nad dokumentem. Aktorka uważa również, że mężczyzna okazał jej brak szacunku podczas napiętej kolacji, którą uwieczniono w filmie.

Dokument powstawał w tajemnicy przez ponad trzy lata. Pokazuje Elizabeth Holmes na miesiąc przed rozpoczęciem odbywania kary 11 lat więzienia za oszukanie inwestorów. Film będzie ubiegał się o nominację do Oscara w kategorii najlepszego pełnometrażowego filmu dokumentalnego. A24 zgłosiło go również do rywalizacji w wielu innych kategoriach, a Seyfried ma być promowana wśród kandydatek do nagrody dla najlepszej aktorki drugoplanowej.

"Zobaczysz wszystko" - zwiastun



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