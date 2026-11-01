Biografie wielkich, czyli listopadowe Kino Dokumentalne w Multikinie!

Prowokowali, szokowali i zachwycali. Zmienili świat sztuki i odcisnęli na nim swój stały ślad. Multikino we współpracy z festiwalem Millennium Docs Against Gravity zaprasza w ramach cyklu Kino Dokumentalne do poznania czterech wyjątkowych postaci. W każdy wtorek listopada we wszystkich Multikinach pojawią się biografie bezkompromisowych artystów. Miesiąc zaczniemy od filmu o Amy Winehouse ("Amy", 03.11), później zobaczymy na dużym ekranie losy Ennio Morricone ("Ennio", 10.11), przyjrzymy się miłości Yoko Ono i Johna Lennona ("One to One: John i Yoko", 17.11) a na koniec poznamy człowieka, który stoi za najbardziej rewolucyjnymi projektami w świecie mody przełomu XX i XXI wieku - Alexandra McQueena ("McQueen", 24.11).
Oscarowa opowieść o głosie pokolenia
Jej talent był niezaprzeczalny i bardzo szybko stała się gwiazdą światowego formatu. Co jednak doprowadziło do tego, że zaledwie w wieku 27 lat Amy Winehouse
odeszła z tego świata? Wybitny reżyser Asif Kapadia
w filmie, który zdobył w 2016 roku Oscara®, przygląda się presji, jaka pojawiła się, kiedy kariera Amy nabrała zawrotnego tempa. Uzależnienie, toksyczna miłość i potrzeba, żeby zachować wolność w sytuacji, kiedy patrzy na ciebie cały świat, powoli zniszczyły życie jednej z najwybitniejszych piosenkarek w historii. W filmie pojawia się wiele nieznanych wcześniej materiałów archiwalnych, pozwalających lepiej zrozumieć życie bohaterki. Ten film w ramach cyklu Kino Dokumentalne zobaczymy już we wtorek, 3 listopada.
Człowiek, który zmienił sposób, w jaki brzmi kino
Dwukrotny zdobywca Oscara®, autor muzyki do ponad 500 filmów. Ennio Morricone
był prawdziwym geniuszem a jego historię pokazuje na dużym ekranie Giuseppe Tornatore
, legendarny reżyser i bliski przyjaciel kompozytora. Wspominają go także artyści pokroju Clinta Eastwooda
, Bruce’a Springsteena
czy Quentina Tarantino
, przypominając, że tak naprawdę historia życia Morricone to historia życia samego kina. Ten marzycielski dokument wypełniony muzyką, którą większość może rozpoznać po kilku dźwiękach, w ramach Kino Dokumentalnego zobaczymy we wtorek 10 listopada.
Najbardziej znana para XX wieku
Czy przez nią rozpadli się Beatlesi? Co robili w Stanach Zjednoczonych, gdzie przenieśli się z Europy, żeby odpocząć od mediów i fanów? Ten film jest w stanie zaskoczyć i zachwycić nawet największych fanów Johna Lennona
i Yoko Ono
- zdecydowanie najbardziej znanej i kontrowersyjnej pary XX wieku. Skupia się na ważnym okresie przemian w ich życiu, gdy w latach 1971–1972 przez 18 miesięcy mieszkali w Nowym Jorku. Wykorzystano w nim prywatne archiwa filmowe, zdjęciowe i muzyczne artystów oraz ich przyjaciół. John i Yoko żyli w mieszkaniu w Greenwich Village, które na potrzeby tej opowieści zostało w pełni zrekonstruowane. Film łączy archiwa z nieznanymi wcześniej, nagranymi przez FBI, rozmowami telefonicznymi pary twórców, aby pokazać, w jaki sposób wykorzystywali status gwiazd. W ramach cyklu Kino Dokumentalne film Kevina Macdonalda zobaczymy we wtorek 17 listopada.
Modowy rewolucjonistaZa to w ostatni wtorek listopada na ekranach w ramach cyklu pojawi się "McQueen"
, czyli opowieść o zwykłym chłopaku z biednej dzielnicy Londynu, który stworzył wartą miliony dolarów, luksusową markę. Alexander McQueen
bez żadnej przesady jest nazywany geniuszem i stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych ikon sztuki współczesnej. Jego odważny i bezkompromisowy styl wywołał najpierw szok w świecie mody a następnie wszyscy chcieli być jak on. Projektował dla brytyjskiej królowej i największych gwiazd, takich jak Rihanna
czy Nicole Kidman
a u szczytu sławy popełnił samobójstwo. Co naprawdę działo się w jego życiu i wpłynęło na tę dramatyczną decyzję?
Pokazy w ramach cyklu Kino Dokumentalne w listopadzie:
03/11 - "Amy
"
10/11 - "Ennio
"
17/11 - "One to One: John i Yoko
"
24/11 - "McQueen
" Bilety na listopadowe pokazy w ramach cyklu Kino dokumentalne są dostępne w kasach kin, na stronie www.multikino oraz w aplikacji mobilnej. Szczegółowy repertuar jest dostępny na stronie www.multikino.pl. Patroni medialni cyklu Kino dokumentalne: Filmweb, K MAG oraz Trójka - Program Trzeci Polskiego Radia.
Informacja sponsorowana