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Biografie wielkich, czyli listopadowe Kino Dokumentalne w Multikinie!

Informacja sponsorowana /
https://www.filmweb.pl/news/Biografie+wielkich%2C+czyli+listopadowe+Kino+Dokumentalne+w+Multikinie-169435
Prowokowali, szokowali i zachwycali. Zmienili świat sztuki i odcisnęli na nim swój stały ślad. Multikino we współpracy z festiwalem Millennium Docs Against Gravity zaprasza w ramach cyklu Kino Dokumentalne do poznania czterech wyjątkowych postaci. W każdy wtorek listopada we wszystkich Multikinach pojawią się biografie bezkompromisowych artystów. Miesiąc zaczniemy od filmu o Amy Winehouse ("Amy", 03.11), później zobaczymy na dużym ekranie losy Ennio Morricone ("Ennio", 10.11), przyjrzymy się miłości Yoko Ono i Johna Lennona ("One to One: John i Yoko", 17.11) a na koniec poznamy człowieka, który stoi za najbardziej rewolucyjnymi projektami w świecie mody przełomu XX i XXI wieku - Alexandra McQueena ("McQueen", 24.11). 


Oscarowa opowieść o głosie pokolenia


Jej talent był niezaprzeczalny i bardzo szybko stała się gwiazdą światowego formatu. Co jednak doprowadziło do tego, że zaledwie w wieku 27 lat Amy Winehouse odeszła z tego świata? Wybitny reżyser Asif Kapadia w filmie, który zdobył w 2016 roku Oscara®, przygląda się presji, jaka pojawiła się, kiedy kariera Amy nabrała zawrotnego tempa. Uzależnienie, toksyczna miłość i potrzeba, żeby zachować wolność w sytuacji, kiedy patrzy na ciebie cały świat, powoli zniszczyły życie jednej z najwybitniejszych piosenkarek w historii. W filmie pojawia się wiele nieznanych wcześniej materiałów archiwalnych, pozwalających lepiej zrozumieć życie bohaterki. Ten film w ramach cyklu Kino Dokumentalne zobaczymy już we wtorek, 3 listopada. 

Człowiek, który zmienił sposób, w jaki brzmi kino


Dwukrotny zdobywca Oscara®, autor muzyki do ponad 500 filmów. Ennio Morricone był prawdziwym geniuszem a jego historię pokazuje na dużym ekranie Giuseppe Tornatore, legendarny reżyser i bliski przyjaciel kompozytora. Wspominają go także artyści pokroju Clinta Eastwooda, Bruce’a Springsteena czy Quentina Tarantino, przypominając, że tak naprawdę historia życia Morricone to historia życia samego kina. Ten marzycielski dokument wypełniony muzyką, którą większość może rozpoznać po kilku dźwiękach, w ramach Kino Dokumentalnego zobaczymy we wtorek 10 listopada. 

Najbardziej znana para XX wieku


Czy przez nią rozpadli się Beatlesi? Co robili w Stanach Zjednoczonych, gdzie przenieśli się z Europy, żeby odpocząć od mediów i fanów? Ten film jest w stanie zaskoczyć i zachwycić nawet największych fanów Johna Lennona i Yoko Ono - zdecydowanie najbardziej znanej i kontrowersyjnej pary XX wieku. Skupia się na ważnym okresie przemian w ich życiu, gdy w latach 1971–1972 przez 18 miesięcy mieszkali w Nowym Jorku. Wykorzystano w nim prywatne archiwa filmowe, zdjęciowe i muzyczne artystów oraz ich przyjaciół. John i Yoko żyli w mieszkaniu w Greenwich Village, które na potrzeby tej opowieści zostało w pełni zrekonstruowane. Film łączy archiwa z nieznanymi wcześniej, nagranymi przez FBI, rozmowami telefonicznymi pary twórców, aby pokazać, w jaki sposób wykorzystywali status gwiazd. W ramach cyklu Kino Dokumentalne film Kevina Macdonalda zobaczymy we wtorek 17 listopada. 


Modowy rewolucjonista


Za to w ostatni wtorek listopada na ekranach w ramach cyklu pojawi się "McQueen", czyli opowieść o zwykłym chłopaku z biednej dzielnicy Londynu, który stworzył wartą miliony dolarów, luksusową markę. Alexander McQueen bez żadnej przesady jest nazywany geniuszem i stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych ikon sztuki współczesnej. Jego odważny i bezkompromisowy styl wywołał najpierw szok w świecie mody a następnie wszyscy chcieli być jak on. Projektował dla brytyjskiej królowej i największych gwiazd, takich jak Rihanna czy Nicole Kidman a u szczytu sławy popełnił samobójstwo. Co naprawdę działo się w jego życiu i wpłynęło na tę dramatyczną decyzję? 

Pokazy w ramach cyklu Kino Dokumentalne w listopadzie:


03/11 - "Amy"
10/11 - "Ennio"
17/11 - "One to One: John i Yoko"
24/11 - "McQueen"
 
Bilety na listopadowe pokazy w ramach cyklu Kino dokumentalne są dostępne w kasach kin, na stronie www.multikino oraz w aplikacji mobilnej. Szczegółowy repertuar jest dostępny na stronie www.multikino.pl. Patroni medialni cyklu Kino dokumentalne: Filmweb, K MAG oraz Trójka - Program Trzeci Polskiego Radia.

Informacja sponsorowana

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