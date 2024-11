Black Weekend w Cinema City. Dołącz do Unlimited i zyskaj aż 2 miesiące kina gratis!

Unlimited to jedyny abonament kinowy dostępny na polskim rynku. Zapewnia on nielimitowany dostęp do filmów 2D we wszystkich kinach Cinema City, zniżki w barach i kawiarniach Cinema City, seanse filmów w formatach specjalnych 3D, IMAX, 4DX, ScreenX, VIP za niewielką dopłatą, możliwość udziału w pokazach przedpremierowych dla klubowiczów, oferty specjalne m.in. darmowy popcorn na urodziny czy do 50% zniżki na wybrane wydarzenia specjalne, a także – niezapomniane kinowe emocje i rozrywkę na każdy nastrój. Nie dość, że gwarantuje on dostęp do tak wielu benefitów, to jest bardzo atrakcyjny cenowo. Miesięczny koszt członkostwa zwraca się już po 2 seansach w miesiącu.W związku z rozpoczynającym się Black Weekendem, Cinema City przygotowało niezwykłą promocję. Ci, którzy pomiędzy 29 listopada (Black Friday) a 2 grudnia (Cyber Monday) kupią kartę Unlimited, na przynajmniej 12 miesięcy, otrzymają dwa miesiące kina bez limitu gratis. To naprawdę wyjątkowa okazja. Taka oferta szybko się nie powtórzy.Wszystkie szczegóły dotyczące abonamentu kinowego Unlimited oraz regulamin promocji znajdują się na stronie