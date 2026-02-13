Newsy Seriale Inne Bożena Dykiel nie żyje. Cała Polska znała ją jako Marię Ziębę z "Na Wspólnej". Aktorka miała 77 lat
Dziś rano dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Polska aktorka Bożena Dykiel nie żyje. Jedna z gwiazd serialu "Na Wspólnej" miała 77 lat. Informację o jej śmierci przekazał ksiądz Andrzej Luter.  

Nie tylko Maria Zięba. Skąd znamy Bożenę Dykiel?



Bożena Dykiel urodziła się 26 sierpnia 1948 roku w Grabowie. Już w młodości postanowiła swoją przyszłość związać z działalnością artystyczną. Była absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. 

Zarówno na scenie jak i przed kamerą zaczęła pojawiać się jeszcze na studiach. Przełom w jej karierze nastąpił szybko, kiedy to pojawiła się w serialu "Janosik" oraz filmie Andrzeja Wajdy "Wesele".

Chwilę potem ponownie wystąpiła u Wajdy w jego wielkim dziele "Ziemia obiecana". Pojawiła się też u Janusza Zaorskiego w filmie "Awans".

brunet.jpg

"Brunet wieczorową porą"

Od tego momentu w kinie i teatrze pojawiała się niemal bez przerwy. Mogliśmy ją oglądać w takich filmach jak: "Brunet wieczorową porą", "Akcja pod Arsenałem". Dykiel miała świetny początek lat 80. grając m.in. w serialu "Dom" (1980), "Znachorze" i "Człowieku z żelaza" w 1981 roku, w "Wyjściu awaryjnym" i "Przesłuchaniu" z 1982 roku. Potem były jeszcze: "Kobieta z prowincji", "Ga, ga. Chwała bohaterom", "Biesy", "Dekalog VI". Jednak dla wielu osób jej najbardziej pamiętną rolą z lat 80. pozostaje Miećka Aniołowa z kultowego serialu "Alternatywy 4"

Po upadku komunizmu Dykiel z powodzeniem kontynuowała karierę aktorską. Wystąpiła m.in. w filmach "Rozmowy kontrolowane", "Nic śmiesznego" i "Dzień świra". W 2000 roku dołączyła do obsady serialu "Plebania", w którym wcielała się w postać Marii Potocznej. W 2003 roku przeniosła się do serialu "Na Wspólnej", w którym przez ponad 20 lat grał Marię Ziębę.

Aktorka niespodziewanie w ubiegłym roku zniknęła z życia publicznego.

Przypominamy film "Ziemia obiecana"




