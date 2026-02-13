Bożena Dykiel nie żyje. Cała Polska znała ją jako Marię Ziębę z "Na Wspólnej". Aktorka miała 77 lat

Dziś rano dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Polska aktorka Bożena Dykiel nie żyje. Jedna z gwiazd serialu "Na Wspólnej" miała 77 lat. Informację o jej śmierci przekazał ksiądz Andrzej Luter.
Nie tylko Maria Zięba. Skąd znamy Bożenę Dykiel? Bożena Dykiel
urodziła się 26 sierpnia 1948 roku w Grabowie. Już w młodości postanowiła swoją przyszłość związać z działalnością artystyczną. Była absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie.
Zarówno na scenie jak i przed kamerą zaczęła pojawiać się jeszcze na studiach. Przełom w jej karierze nastąpił szybko, kiedy to pojawiła się w serialu "Janosik"
oraz filmie Andrzeja Wajdy "Wesele"
.
Chwilę potem ponownie wystąpiła u Wajdy
w jego wielkim dziele "Ziemia obiecana"
. Pojawiła się też u Janusza Zaorskiego
w filmie "Awans"
.
Od tego momentu w kinie i teatrze pojawiała się niemal bez przerwy. Mogliśmy ją oglądać w takich filmach jak: "Brunet wieczorową porą", "Akcja pod Arsenałem"
. Dykiel miała świetny początek lat 80. grając m.in. w serialu "Dom"
(1980), "Znachorze"
i "Człowieku z żelaza"
w 1981 roku, w "Wyjściu awaryjnym"
i "Przesłuchaniu"
z 1982 roku. Potem były jeszcze: "Kobieta z prowincji", "Ga, ga. Chwała bohaterom", "Biesy", "Dekalog VI"
. Jednak dla wielu osób jej najbardziej pamiętną rolą z lat 80. pozostaje Miećka Aniołowa z kultowego serialu "Alternatywy 4"
.
Po upadku komunizmu Dykiel
z powodzeniem kontynuowała karierę aktorską. Wystąpiła m.in. w filmach "Rozmowy kontrolowane", "Nic śmiesznego" i "Dzień świra"
. W 2000 roku dołączyła do obsady serialu "Plebania"
, w którym wcielała się w postać Marii Potocznej. W 2003 roku przeniosła się do serialu "Na Wspólnej", w którym przez ponad 20 lat grał Marię Ziębę.
Aktorka niespodziewanie w ubiegłym roku zniknęła z życia publicznego.
