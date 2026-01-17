Bogini Sif w serialu "God of War". Wiemy, kto ją zagra

Powiększa się obsada serialu "God of War" będącego adaptacją klasycznego cyklu gier wideo. Jak informuje serwis Deadline, angaż do produkcji Prime Video otrzymała właśnie Teresa Palmer.
"God of War": kulisy serialu
Australijska aktorka znana m.in. z "Wiecznie żywego
", "Księgi czarownic
" oraz oscarowej "Przełęczy ocalonych
" wcieli się w Phoebe/Sif - żonę Thora
i boską patronkę rodziny.
Getty Images © Amanda Edwards
W Kratosa
- tytułowego boga wojny - wcieli się Ryan Hurst
("Synowie anarchii
"). Przygotowania do produkcji "God of War
" trwają w Vancouver. Obowiązki showrunnera pełni Ronald D. Moore
, który zastąpił na tym stanowisku Rafe'a Judkinsa
. Zamówiono od razu dwa sezony. Fabuła serialu ma nawiązywać do wydarzeń przedstawionych w dwóch ostatnich grach z serii. Twórcy zapowiadają, że sercem produkcji będzie relacja bohatera z Atreusem
- jego dziesięcioletnim synem.
Fot. Justin Lubin / Amazon MGMKratos
, którego poznaliśmy w wydanej w 2005 roku grze "God of War
", urodził się w starożytnej Sparcie. Wychowany w surowej kulturze walki, doszedł do władzy i w służbie ojczyzny dowodził armiami. Pewnego dnia zawarł fatalny w skutkach pakt z bogiem wojny Aresem
. W jego wyniku w zamian za zwycięstwo w bitwie stracił duszę.