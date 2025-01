Bohaterowie "Detektywa Bruno" wracają w nowej odsłonie! Zwiastun filmu "Oskar, Patka i Złoto Bałtyku"

O filmie "Oskar, Patka i Złoto Bałtyku"

Tytułowi bohaterowie ruszają na wakacje nad morzem, ale nie spodziewają się, że na miejscu czeka ich niesamowite śledztwo. Gdy odnajdują zaszyfrowaną mapę prowadzącą do legendarnego skarbu, zamierzają podążać jej tropem. Plan komplikuje niespodziewane zaginięcie Patki. Oskar razem ze sławnym aktorem Brunem ruszają na ratunek.Chłopiec marzyciel i sławny aktor wytrwale dążą do własnych, często całkowicie odmiennych, celów. Dopiero z czasem zaczynają rozumieć, jak wiele dla siebie znaczą. Odkrywają, że przyjaźń to nie tylko wspólne przygody, ale przede wszystkim empatia i wzajemne wsparcie.W drugiej części filmu poznajemy bliżej postaci z otoczenia Oskara. Przygodom w Trójmieście towarzyszą dziewczyny, reprezentujące trzy pokolenia kobiet: ciotka Maryśka, Hanna, na którą zawsze można liczyć oraz przyrodnie siostry Oskara – Patrycja i Kaja. Poszukiwania skarbu poprowadzą przez zakątki bałtyckiego wybrzeża: pełne legend miasto przygody i wolności – Gdańsk, pobudzający wyobraźnię Sopot i potęgującą marzenia o dalekich wyprawach Gdynię.w reżyserii Magdaleny Nieć (" O psie, który jeździł koleją ") i Mariusza Paleja (" Za niebieskimi drzwiami ") trafi do kin 7 marca 2025 roku. Na ekranach zobaczymy Piotra Głowackiego w roli Bruna, Oliwiera Grzegorzewskiego jako Oskara i debiutującą Klarę Olszewską , wcielającą się w postać Patki. Scenariusz napisała Ewa Rozenbajgier