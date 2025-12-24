Bond opóźniony. Nowa data premiery "007: First Light"

Mamy złą wiadomość dla tych wszystkich, którzy ciekawi są przygód młodego Jamesa Bonda. IO Interactive właśnie ogłosiło, że opóźnia premierę gry "007: First Light".
Kiedy na rynek trafi "007: First Light"?
Przypomnijmy, że pierwotnie gra "007: First Light" miała być dostępna 27 marca
. Teraz jednak IO Interactive ogłasza, że będziemy mogli w nią zagrać dwa miesiące później, 27 maja 2026 roku
. Co ciekawe, jest to data, którą wcześniej zwolniło "GTA6
".
W oficjalnym komunikacie IO Interactive czytamy, że gra jest już w zasadzie gotowa i już teraz można ją przejść w całości. Dodatkowy czas potrzebny jest na doszlifowanie gry tak, by fani otrzymali najlepszą możliwą wersję już na start.
Całą treść komunikatu znajdziecie poniżej:
O grze "007: First Light" "007 First Light"
to opowieść o początkach szpiegowskiej kariery Jamesa Bonda
. Dokonawszy bohaterskich czynów, James Bond, młody żołnierz lotnictwa morskiego, zostaje zwerbowany do reaktywowanego programu 00. Gdy misja powstrzymania zbuntowanego agenta kończy się tragedią, Bond łączy siły ze swoim niezbyt entuzjastycznym mentorem – Greenwayem. Wspólnie muszą powstrzymać spisek wymierzony w samo serce brytyjskiej korony.
W agenta wciela się Patrick Gibson
. W obsadzie są także: Lennie James
(Greenway), Priyanga Burford
(M), Alastair Mackenzie
(Q), Kiera Lester
(Moneypenny), Noémie Nakai
(Ms. Roth) oraz Lenny Kravitz
, któremu przypadła w udziale rola przeciwnika Bonda.
Zwiastun gry "007: First Light"